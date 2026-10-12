Economía

La Justicia decretó la quiebra de uno de los aserraderos más importantes del país y ordenó incautar sus bienes

Se trata de Linor SRL, uno de los principales fabricantes de pallets, que en mayo había anunciado el cierre de su planta en Misiones y el despido de 130 trabajadores

Interior de camión de carga con pallets de cajas. Algunas cajas rotas exponen paquetes envueltos. Una luz potente ilumina la escena; un dispositivo amarillo está en el suelo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Justicia de Misiones decretó la quiebra de Linor SRL, uno de los principales fabricantes de pallets de madera del país, luego de que la empresa incumpliera el acuerdo preventivo alcanzado durante su concurso de acreedores. La decisión marca un nuevo capítulo en la crisis de la firma, que en mayo cerró su planta industrial en la localidad misionera de Azara y despidió a 130 trabajadores.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori. Entre las principales medidas dispuestas, se ordenó la incautación de los bienes de la empresa, incluidas sus instalaciones, maquinarias y vehículos, además de la entrega de los libros comerciales y la documentación contable, impositiva y laboral a la sindicatura. También dispuso el bloqueo de las cuentas bancarias para preservar los activos mientras avanza el proceso de liquidación.

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Linor desarrollaba su actividad industrial en Azara, en el departamento de Apóstoles, al sur de la provincia y cerca del límite con Corrientes. Se dedicaba a la fabricación de pallets de madera utilizados para el almacenamiento y el transporte de mercaderías, con una cartera de clientes que incluía a grandes empresas de distintos sectores.

Linor desarrollaba su actividad industrial en Azara, en el departamento de Apóstoles, al sur de Misiones y cerca del límite con Corrientes. REUTERS/Matt Mills McKnight/Foto de archivo
Linor desarrollaba su actividad industrial en Azara, en el departamento de Apóstoles, al sur de Misiones y cerca del límite con Corrientes. REUTERS/Matt Mills McKnight/Foto de archivo

El deterioro se produjo en un contexto de dificultades para la industria forestoindustrial, afectada por la caída de la demanda, el aumento de los costos de producción y las complicaciones logísticas. En el caso de Linor, esos factores se combinaron con problemas financieros que terminaron por comprometer la continuidad de las operaciones.

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Antes del cierre, Linor acumulaba una deuda fiscal cercana a $500 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La deuda se arrastraba desde 2024 y derivó en el embargo preventivo de las cuentas bancarias de la compañía.

Esa situación limitó la disponibilidad de fondos para pagar salarios y comprar insumos. La empresa también mantenía obligaciones pendientes con la distribuidora eléctrica, en un escenario que afectó la producción y aceleró el deterioro financiero.

En 2025, la crisis de Linor llegó a un punto límite por el derrumbe del mercado interno y el aumento de los costos energéticos y operativos.

La crisis había quedado expuesta en mayo de 2025, cuando se viralizó un video de Juan Carlos Lorenzo, socio gerente de la compañía, durante una reunión con trabajadores. En ese encuentro, ante los reclamos por la falta de pago de salarios, el empresario afirmó: “Si no quieren, no laburen, cobrarán cuando esto vaya a remate”.

Madera. Industria maderera
En 2025, la crisis de Linor llegó a un punto límite por el derrumbe del mercado interno y el aumento de los costos energéticos y operativos

El Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas denunció que la firma adeudaba sueldos, vacaciones y aportes a la obra social. Durante el conflicto, los trabajadores bloquearon los accesos al predio de Azara ante la denuncia de que se retiraban equipos de la planta.

Agustín Báez, secretario general del gremio, había señalado que los problemas de Linor se extendían desde hacía dos años. Según relató, la empresa había acordado una reducción salarial del 20% con parte del personal, sin reconocer vacaciones ni certificados médicos, a cambio de sostener una dotación reducida.

El caso no es aislado. El presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), Enrique Bongers, explicó, en diálogo con Social Club 977, que la crisis en el sector lejos de mejorar se mantiene muy compleja, afectada por los recientes aumentos de la tarifa de energía eléctrica que ponen en riesgo numerosas fuentes de trabajo.

El titular de la cámara identifica tres problemas centrales que asfixian a las economías regionales: la ineficiencia logística, los elevados costos energéticos y la alta carga impositiva.

Bonger enfatizó la urgencia de aliviar la presión fiscal mediante medidas como la suspensión temporal de la tasa forestal y la devolución de saldos de IVA. Asimismo, advirtió sobre el posible cierre de pequeños y medianos aserraderos.

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