Turismo en Argentina: qué es lo que más critican los viajeros extranjeros y cuáles son los aspectos mejor valorados

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires analizó más de un millón de comentarios en inglés sobre la experiencia turística en el país

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Las opiniones que los viajeros internacionales dejan en inglés en las plataformas de turismo dibujan una postal con contrastes para Argentina: el país aparece asociado a percepciones de precios turísticos altos, mientras que la seguridad en los traslados figura entre sus puntos mejor valorados. El relevamiento comparó comentarios sobre destinos argentinos con los de Brasil, Costa Rica, México y Perú, y también siguió las referencias a alojamientos, gastronomía, transporte y atracciones.

Daniel Aromí, docente e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quien trabajó sobre los mensajes publicados por visitantes en esos sitios. La base reúne más de un millón de registros y busca convertir esas conversaciones dispersas en señales sobre la experiencia de viaje. “Este estudio está basado en procesar más de un millón de mensajes en portales de turismo”, afirmó en Infobae Al Mediodía.

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El trabajo no pretende establecer cuánto cuesta cada servicio ni reconstruir experiencias individuales. Su objetivo es identificar qué asuntos se repiten y de qué forma aparecen en los comentarios de los turistas. “Todas las percepciones tienen que ver con algo relativo, qué es lo que encontrás en función de qué es lo que esperabas”, indicó Aromí.

Argentina registró la mayor frecuencia de menciones sobre precios altos en atracciones turísticas frente a otros destinos de la región

Argentina concentró las menciones sobre precios altos en las atracciones

Al observar las referencias a los atractivos turísticos, Argentina quedó como el país con mayor percepción de costos elevados entre los destinos incluidos en la comparación. El resultado no surge de una lista de tarifas, sino de las menciones que los visitantes hicieron sobre el gasto vinculado a las actividades. “Argentina por ser el más costoso según estas mediciones”, sostuvo el investigador.

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La distancia con Costa Rica se explica, según el análisis, por una presencia menor de mensajes que asocian la visita con precios altos o con espacios saturados. Esa combinación dejó al país centroamericano en una posición más favorable en ese apartado. “Costa Rica está mejor porque tiene menos saturación y hay menos menciones de costos altos”, explicó Aromí.

En Brasil, en cambio, el problema que asoma con más frecuencia en los comentarios es el de la congestión en los sitios turísticos. Los mensajes relevados describen dificultades que se relacionan con la cantidad de visitantes en esos espacios. “En Brasil se menciona mucho problema de congestión”, afirmó.

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La comparación separó las opiniones sobre atracciones de los comentarios sobre hospedajes, gastronomía y conectividad, para evitar que un aspecto arrastre al resto de la evaluación. Para el equipo de la Universidad de Buenos Aires, se trata de una fotografía inicial antes que de un diagnóstico definitivo. “Es una primera imagen que después nos puede servir como una señal”, expresó el docente.

Aromí advirtió que esos indicios necesitan un análisis posterior para determinar qué factores explican cada resultado y en qué lugares se concentran. El relevamiento, planteó, sirve como punto de partida para decidir dónde detener la mirada. “Nos puede ayudar a ver qué queremos ver más en detalle”, señaló.

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Los alojamientos argentinos se ubicaron por debajo del promedio regional en atributos como limpieza, ruido y ubicación según el relevamiento

Los alojamientos quedaron debajo del promedio regional en cuatro atributos

En el capítulo dedicado a los hospedajes, Argentina se ubicó por debajo del promedio regional en cuatro de los cinco atributos medidos: limpieza, trato del personal, ubicación, ruido y experiencias negativas. El contraste se suma a un desempeño general que el investigador también observó en otras áreas de la experiencia turística. “En gastronomía tenemos un desempeño bastante débil”, indicó Aromí.

La excepción dentro de los alojamientos fue la amabilidad del personal, donde el país quedó apenas por encima del promedio de los destinos comparados. El resultado aparece como un contrapunto frente a otras valoraciones que suelen circular sobre la atención a los visitantes. “En amabilidad estamos apenas por arriba del promedio”, afirmó el investigador de la UBA.

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La limpieza y el orden, por su parte, reunieron una valoración algo más baja que la media regional. El dato se desprende de las palabras y calificaciones utilizadas por los turistas en sus reseñas. “Estamos un poquito por debajo del promedio de la región en limpio y ordenado”, dijo.

También hubo una evaluación menos favorable en el atributo de ubicación excelente. Aromí remarcó que la comparación debe leerse con cautela, porque las ciudades y zonas que reúnen comentarios no son idénticas en todos los países. “Hay cuestiones de comparabilidad, de cómo uno compara tres países”, señaló.

Aunque el informe abarca todo el territorio argentino, la ciudad de Buenos Aires concentra una porción decisiva de los mensajes analizados. Esa predominancia condiciona el promedio nacional y la lectura de los resultados de hospedaje. “Alrededor de tres de cada cuatro” publicaciones corresponden a la capital, precisó Aromí.

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Las menciones negativas sobre alojamientos combinan, sobre todo, ruido, limpieza y ubicación, sin que el estudio adjudique el resultado a una única causa. La hipótesis es que los viajeros expresan una experiencia que reúne varios elementos al mismo tiempo. “Debe ser como una combinación”, afirmó el investigador.

La amabilidad del personal de hospedaje constituyó el único aspecto del alojamiento donde el país superó la media regional

La seguridad durante los traslados fue uno de los resultados más favorables

En medio de las observaciones sobre costos y alojamientos, Argentina mostró una posición más sólida en las referencias a la seguridad al viajar dentro del país. Para Aromí, ese indicador se ubica entre los aspectos que mejor quedaron reflejados en las opiniones de los visitantes. “Viaje seguro, ahí es donde lucimos bien”, sostuvo.

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El docente aclaró que la ausencia de comentarios negativos también forma parte de esa lectura: los turistas no parecen expresar tantas dudas por los desplazamientos internos. El análisis registra lo que dicen, pero también la menor presencia de ciertos temas. “La gente no está hablando ‘bueno, es seguro viajar’”, indicó .

La conectividad, en tanto, quedó en una posición intermedia frente a los otros países relevados. El peso que tiene Buenos Aires dentro de la muestra ayuda a explicar ese resultado, ya que buena parte de las conversaciones gira alrededor de una ciudad con conexiones más amplias que otros puntos del país. “El tema de la conexión tiene que ver con que gran parte de los mensajes discute la ciudad de Buenos Aires”, explicó Aromí.

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Cuando el equipo desagregó las opiniones por región, aparecieron dificultades más concretas para llegar a la Patagonia. Los viajeros señalaron tanto el precio como los problemas de movilidad hacia ese destino. “Ir a Patagonia, el transporte es un problema, es costoso”, afirmó.

La concentración de mensajes sobre la capital puede atenuar, en el promedio nacional, problemas de conectividad que se perciben con más fuerza fuera de ella. Por eso, el resultado general no alcanza para describir todas las experiencias regionales. “El problema de la conexión no se destaca tanto”, señaló Aromí.

Las reseñas en idioma inglés otorgaron calificaciones bajas a la gastronomía argentina en variables de precio, velocidad de servicio y calidad (Turismo CABA)

La gastronomía recibió una evaluación baja entre los viajeros que escriben en inglés

Las reseñas analizadas también dejaron una valoración baja para la gastronomía argentina. El relevamiento tomó en cuenta referencias al precio de las comidas, la calidad percibida, la higiene, la velocidad del servicio y la experiencia general en los establecimientos.

Ese recorte lingüístico marca uno de los límites del estudio. Los resultados expresan la mirada de viajeros internacionales que utilizan el inglés en esas plataformas y no la de todos los visitantes que llegan al país. “Nos pareció interesante arrancar viendo qué es lo que piensa el turismo internacional”, indicó el docente de la Facultad de Ciencias Económicas.

El equipo prevé repetir el trabajo de manera trimestral y ampliar gradualmente la muestra con publicaciones en otros idiomas. La incorporación permitiría observar si se mantienen los patrones detectados en este primer universo de mensajes. “Con el tiempo nosotros pensamos incorporar nuevos idiomas”, afirmó Aromí.

Mendoza tuvo una valoración favorable y las Cataratas reunieron quejas por congestión

Fuera de Buenos Aires, el análisis encontró una valoración favorable entre quienes visitaron Mendoza. Aromí destacó ese desempeño dentro de los destinos argentinos que lograron una recepción positiva en las publicaciones examinadas. “Hay una evaluación muy positiva de lo que es Mendoza”, afirmó.

El noroeste argentino apareció vinculado a una percepción de costos más bajos. Para el equipo, ese rasgo puede servir para profundizar el estudio de la experiencia de los visitantes en una región que no tiene el mismo peso que la capital dentro de la muestra. “El noroeste argentino se destaca por bajos costos”, señaló el investigador.

Las Cataratas del Iguazú, en contraste, acumularon comentarios de disconformidad por la cantidad de personas durante la visita. Las reseñas describen una experiencia atravesada por la congestión en uno de los principales atractivos del país. “Detectamos mucho descontento con la congestión”, afirmó Aromí.

El docente indicó que los turistas perciben al parque como un espacio de circulación intensa, una impresión que se repite en los mensajes recogidos por el análisis. Esa percepción no mide la cantidad efectiva de visitantes, sino cómo vivieron el recorrido quienes dejaron su comentario. “La visita de las cataratas parece ser un parque que tiene muchos visitantes”, expresó.

Con esos resultados sobre la mesa, el equipo de la UBA planea conversar con referentes de las distintas ramas de la actividad turística para interpretar cada señal con mayor precisión. La próxima etapa buscará contrastar las opiniones de los viajeros con la experiencia de quienes trabajan en los destinos.

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