La voz de Batman y Ant-Man en español denunció que una IA clonó su voz sin autorización

Una plataforma de inteligencia artificial clona la voz de Claudio Serrano sin autorización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Claudio Serrano, actor de doblaje conocido por poner voz en español a Batman y Ant-Man, denunció que una plataforma de inteligencia artificial clonó su voz sin autorización. El caso expone un problema que preocupa a intérpretes, locutores y creadores: la posibilidad de que sus trabajos sean utilizados para generar nuevas grabaciones sin control sobre el resultado ni compensación económica.

Denuncian que una IA clonó su voz sin autorización

Serrano compartió su denuncia a través de TikTok. Según explicó, una plataforma estadounidense incluye un perfil con su nombre, su imagen y un extracto de una voz clonada que se presenta como si fuera él.

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Claudio Serrano reclama control sobre una voz generada por inteligencia artificial - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El actor pidió precaución sobre el material que se entrega de forma gratuita a sistemas de inteligencia artificial. “De verdad, mucho cuidado con lo que se le está dando gratis a la IA cuando está protegido por derechos de autor”, señaló en el video.

La plataforma denunciada permitiría utilizar una versión artificial de su voz, una situación que Serrano considera una vulneración de sus derechos. El intérprete advirtió que ese tipo de herramientas puede facilitar la creación de mensajes falsos, incluso con fines dañinos.

“A nadie le gustaría que su trabajo o su mayor valor, en este caso mi voz, estuviera ahí y lo pudiera usar cualquiera para hacer lo que le diera la gana”, afirmó. Su advertencia apunta a la posibilidad de que una persona reconocible aparezca vinculada con declaraciones, amenazas o contenidos que nunca grabó.

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Batman, Ant-Man y una trayectoria ligada al doblaje

La voz de Claudio Serrano es reconocida entre los espectadores que consumen películas, series y videojuegos doblados al español de España. Desde 2005, ha interpretado a Batman en distintas producciones.

La inteligencia artificial aumenta la presión sobre los actores de doblaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También ha puesto voz a Ant-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y a Altaïr Ibn-La’Ahad, protagonista de Assassin’s Creed. Su trabajo incluye doblajes de actores como Christian Bale, Ben Affleck, Norman Reedus y Patrick Dempsey.

Esta trayectoria explica el alcance de una clonación no autorizada. Una voz conocida puede ser utilizada para dar apariencia de legitimidad a un mensaje, un anuncio o una grabación creada por terceros.

Serrano señaló además una dificultad que enfrenta al intentar reclamar. Según relató, la plataforma le solicita superar un captcha de voz para demostrar que él es la persona que presenta la denuncia. El mecanismo le exige aportar más muestras de un activo que, precisamente, busca proteger.

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El reclamo plantea dudas sobre el control de las voces digitales

El actor comparó ese proceso de verificación con una situación absurda: una víctima que debe volver a sufrir una agresión para probar ante un juez que fue atacada. Su planteamiento refleja la tensión entre los sistemas automatizados de identificación y las personas que buscan retirar contenido generado sin consentimiento.

La plataforma le habría solicitado aportar más muestras sonoras para comprobar su identidad, una exigencia que el intérprete considera contradictoria con su intento de proteger ese recurso profesional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los abogados están con ello y a ver qué podemos hacer”, aseguró Serrano, quien anticipó que el proceso puede exigir tiempo, esfuerzo y recursos. También cuestionó que el reclamo deba dirigirse a una empresa ubicada fuera de España.

La discusión abarca el uso de la voz, aunque puede extenderse a otros trabajos creativos, como la ilustración, el diseño gráfico y la escritura. En todos esos casos, los materiales pueden incorporarse a sistemas que producen contenido a partir de grandes volúmenes de datos.

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Detectar contenido generado por IA sigue teniendo límites

La dificultad para identificar audios alterados también impulsó nuevas herramientas de verificación. Google abrió al público global SynthID Detector, un sistema que busca detectar marcas de agua en imágenes, videos y archivos de audio generados por inteligencia artificial.

La herramienta puede indicar si un archivo conserva una señal compatible con SynthID. Sin embargo, un resultado negativo no prueba que el contenido haya sido creado por una persona ni garantiza que sea auténtico.

El caso de Serrano refleja ese límite: mientras las herramientas para producir voces sintéticas se vuelven más accesibles, los mecanismos para reclamar, verificar y retirar copias no autorizadas siguen en desarrollo.

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