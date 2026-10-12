Teleshow

El blooper de Ximena Capristo que la descolocó al aire de Pasapalabra

La panelista venía de una seguidilla de aciertos cuando confundió una definición y dejó sin reacción inmediata al conductor del ciclo

Durante la sección El Rosco en el programa de televisión Pasapalabra, Ximena Capristo dio una respuesta equivocada, lo que provocó risas entre los presentes
Guardar

Un intercambio de pocos segundos alcanzó para que Ximena Capristo protagonizara un momento especial en Pasapalabra y desatara las carcajadas de Iván de Pineda, sus compañeros de equipo y el resto de los participantes. La panelista afrontaba una buena seguidilla de respuestas en el Rosco, pero una definición vinculada con la letra J cambió por completo el clima del juego.

Capristo había acertado cuatro consignas consecutivas cuando el conductor leyó una pista que parecía sencilla. “Contiene jota: sitio donde se guarda la paja”, planteó De Pineda. Sin tiempo para procesar la respuesta correcta, la participante lanzó una palabra que provocó una reacción inmediata en el estudio: “Pajero”.

PUBLICIDAD

La respuesta, claro, era “pajar”, como aclaró enseguida Jimena Cyrulnik, pero el error ya había dado lugar a uno de los momentos de la emisión. La sirena del programa marcó la equivocación y Capristo se cubrió el rostro mientras se reía de lo que acababa de decir.

Te acaban de convertir en meme, ¿eh? Olvidate”, le dijo Cyrulnik, quien advirtió al instante que la situación podía circular fuera del programa. La reacción se extendió entre los integrantes de ambos equipos, mientras De Pineda intentaba retomar el ritmo del juego.

Una mujer sonríe con la mano en la boca frente a una gráfica circular con letras del abecedario en un plató de televisión
Ximena Capristo sonríe con la mano en la boca durante su participación en el concurso Pasapalabra.

El conductor sumó una broma que mantuvo las risas. “Y me… no, a ver”, expresó, entrecortado por la situación, antes de continuar con una nueva definición. “Donde es difícil encontrar una aguja”, leyó luego, una frase que suele asociarse con un pajar y que funcionó como remate para el error anterior.

PUBLICIDAD

Capristo no logró contener la risa. “Buenísimo”, respondió, aún tentada por el intercambio. De Pineda cerró el momento con una frase dirigida a la participante: “Gracias, Xime, por todo desde que arrancamos en Pasapalabra hace once años. Gracias, Negra, gracias”.

El blooper de Ximena Capristo llegó después de una ronda en la que había mostrado rapidez para resolver varias definiciones. La dinámica de Pasapalabra exige atención a cada consigna y respuestas inmediatas, un formato que suele dejar poco margen para revisar lo que el participante está por decir.

Antes de la letra J, el juego había incluido otra definición que Capristo resolvió sin inconvenientes. De Pineda le preguntó por el “aparato sanitario para evacuar los excrementos y la orina provisto de un sifón que evita los malos olores”. La panelista respondió: “Inodoro”.

Un hombre sonriente con suéter verde y tatuajes en el brazo apoya la barbilla sobre su mano en un estudio de televisión con fondo azul
Gustavo Conti sonríe durante la emisión del programa de televisión Pasapalabra.

La escena mostró el contraste entre la seguidilla de aciertos y la contestación posterior. Cuando llegó la pista sobre el sitio donde se guarda la paja, la participante se anticipó con una respuesta distinta a la buscada. La asociación de palabras y la velocidad del rosco explicaron el equívoco que derivó en las risas.

“Pajar, pajar”, intervino Cyrulnik para indicar cuál era la respuesta correcta. La corrección, lejos de bajar el tono del momento, reforzó la reacción de Capristo y del conductor. La panelista entendió de inmediato el sentido de lo que había contestado y se mostró divertida por la repercusión que podía tener.

El formato del ciclo suele incluir este tipo de situaciones espontáneas, especialmente durante el Rosco, donde los participantes deben responder definiciones de forma consecutiva. Esta vez, la equivocación de Capristo se transformó en el centro de la escena y desplazó por unos minutos la competencia entre los equipos.

La televisión en vivo y los programas de juegos suelen dejar frases que luego se multiplican en redes sociales. En este caso, la respuesta de Ximena Capristo reunió varios elementos que favorecieron esa circulación: una consigna breve, una asociación inesperada, la reacción inmediata del estudio y el comentario de Cyrulnik sobre el posible alcance del video.

El fragmento también tuvo como punto fuerte la respuesta de Capristo después de advertir su error. Lejos de incomodarse, la panelista se tapó la cara, soltó una carcajada y acompañó las bromas de sus compañeros. Esa actitud permitió que el episodio continuara con un tono distendido.

Temas Relacionados

Ximena CapristoPasapalabraBlooperTelevisión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A los 40 minutos del show, Tan Biónica debió suspender su concierto en Paraguay

La banda alcanzó a interpretar varias canciones ante miles de seguidores hasta que una tormenta intensa forzó la cancelación definitiva del recital

A los 40 minutos del show, Tan Biónica debió suspender su concierto en Paraguay

El tesoro perdido del Indio Solari: las cintas con imágenes inéditas de Los Redondos que reaparecieron 40 años después

El material registra la presentación de la banda en Palladium, incluye escenas del backstage y pasó por un minucioso proceso de restauración

El tesoro perdido del Indio Solari: las cintas con imágenes inéditas de Los Redondos que reaparecieron 40 años después

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

La periodista quedó afuera del certamen después de presentar un risotto rojo con calamares y compartió su postura sobre la actitud del jurada luego de la jornada culinaria

La palabra de Paula Trápani apenas quedó eliminada de Masterchef Celebrity: “Me sentí abandonada”

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

El cantante interpretaba un tema de Luis Miguel desde el balcón cuando la comediante aprovechó una estrofa para aludir a la polémica separación con la Joaqui que aún genera comentarios

“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La influencer, a días del lanzamiento del nuevo ciclo de Infobae en Vivo, contó cómo combina la felicidad por formar parte del proyecto con la espera de su segundo hijo

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

AMÉRICA

“Moviedreams” se estrena en Sitges: el filme argentino que convierte los sueños en el último territorio de privacidad amenazado por la IA

“Moviedreams” se estrena en Sitges: el filme argentino que convierte los sueños en el último territorio de privacidad amenazado por la IA

Autoridades advierten por bloqueos y agresiones atribuidos a grupos de motociclistas en Costa Rica

Prisión preventiva para líder religioso acusado de violación agravada contra una menor en Honduras

Hondureños tienen más de 840 horas sin recibir atención médica

Panamá tendrá lluvias y tormentas durante el día

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

DEPORTES

La estremecedora historia de una atleta que sufrió un control antidopaje sorpresa tras la muerte de su madre: “Yacía en la habitación de al lado”

La estremecedora historia de una atleta que sufrió un control antidopaje sorpresa tras la muerte de su madre: “Yacía en la habitación de al lado”

Tormenta tropical en Utah: 70 corredores de ultramaratón quedaron atrapados en el desierto y fueron evacuados tras una noche a la intemperie

Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

Daniel Osvaldo compartió una imagen desde el hospital mientras continúa bajo atención médica

Lanús-Vélez y Gimnasia de Mendoza-Newell’s cerrarán la fecha 12 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber