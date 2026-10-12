El blooper de Ximena Capristo que la descolocó al aire de Pasapalabra

Durante la sección El Rosco en el programa de televisión Pasapalabra, Ximena Capristo dio una respuesta equivocada, lo que provocó risas entre los presentes

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Un intercambio de pocos segundos alcanzó para que Ximena Capristo protagonizara un momento especial en Pasapalabra y desatara las carcajadas de Iván de Pineda, sus compañeros de equipo y el resto de los participantes. La panelista afrontaba una buena seguidilla de respuestas en el Rosco, pero una definición vinculada con la letra J cambió por completo el clima del juego.

Capristo había acertado cuatro consignas consecutivas cuando el conductor leyó una pista que parecía sencilla. “Contiene jota: sitio donde se guarda la paja”, planteó De Pineda. Sin tiempo para procesar la respuesta correcta, la participante lanzó una palabra que provocó una reacción inmediata en el estudio: “Pajero”.

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La respuesta, claro, era “pajar”, como aclaró enseguida Jimena Cyrulnik, pero el error ya había dado lugar a uno de los momentos de la emisión. La sirena del programa marcó la equivocación y Capristo se cubrió el rostro mientras se reía de lo que acababa de decir.

“Te acaban de convertir en meme, ¿eh? Olvidate”, le dijo Cyrulnik, quien advirtió al instante que la situación podía circular fuera del programa. La reacción se extendió entre los integrantes de ambos equipos, mientras De Pineda intentaba retomar el ritmo del juego.

Ximena Capristo sonríe con la mano en la boca durante su participación en el concurso Pasapalabra.

El conductor sumó una broma que mantuvo las risas. “Y me… no, a ver”, expresó, entrecortado por la situación, antes de continuar con una nueva definición. “Donde es difícil encontrar una aguja”, leyó luego, una frase que suele asociarse con un pajar y que funcionó como remate para el error anterior.

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Capristo no logró contener la risa. “Buenísimo”, respondió, aún tentada por el intercambio. De Pineda cerró el momento con una frase dirigida a la participante: “Gracias, Xime, por todo desde que arrancamos en Pasapalabra hace once años. Gracias, Negra, gracias”.

El blooper de Ximena Capristo llegó después de una ronda en la que había mostrado rapidez para resolver varias definiciones. La dinámica de Pasapalabra exige atención a cada consigna y respuestas inmediatas, un formato que suele dejar poco margen para revisar lo que el participante está por decir.

Antes de la letra J, el juego había incluido otra definición que Capristo resolvió sin inconvenientes. De Pineda le preguntó por el “aparato sanitario para evacuar los excrementos y la orina provisto de un sifón que evita los malos olores”. La panelista respondió: “Inodoro”.

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Gustavo Conti sonríe durante la emisión del programa de televisión Pasapalabra.

La escena mostró el contraste entre la seguidilla de aciertos y la contestación posterior. Cuando llegó la pista sobre el sitio donde se guarda la paja, la participante se anticipó con una respuesta distinta a la buscada. La asociación de palabras y la velocidad del rosco explicaron el equívoco que derivó en las risas.

“Pajar, pajar”, intervino Cyrulnik para indicar cuál era la respuesta correcta. La corrección, lejos de bajar el tono del momento, reforzó la reacción de Capristo y del conductor. La panelista entendió de inmediato el sentido de lo que había contestado y se mostró divertida por la repercusión que podía tener.

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El formato del ciclo suele incluir este tipo de situaciones espontáneas, especialmente durante el Rosco, donde los participantes deben responder definiciones de forma consecutiva. Esta vez, la equivocación de Capristo se transformó en el centro de la escena y desplazó por unos minutos la competencia entre los equipos.

La televisión en vivo y los programas de juegos suelen dejar frases que luego se multiplican en redes sociales. En este caso, la respuesta de Ximena Capristo reunió varios elementos que favorecieron esa circulación: una consigna breve, una asociación inesperada, la reacción inmediata del estudio y el comentario de Cyrulnik sobre el posible alcance del video.

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El fragmento también tuvo como punto fuerte la respuesta de Capristo después de advertir su error. Lejos de incomodarse, la panelista se tapó la cara, soltó una carcajada y acompañó las bromas de sus compañeros. Esa actitud permitió que el episodio continuara con un tono distendido.