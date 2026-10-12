La estremecedora historia de una atleta que sufrió un control antidopaje sorpresa tras la muerte de su madre: “Yacía en la habitación de al lado”

La ciclista Valentina Cavallar

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La ciclista austríaca Valentina Cavallar denunció un control antidopaje sorpresa en su casa, realizado horas después de la muerte de su madre, que permanecía en la habitación contigua. La corredora del equipo SD Worx-Protime calificó la situación de “dolorosa”, “irrespetuosa” y fuera de lugar.

Cavallar no volvió a competir después del episodio y había terminado su temporada antes de lo previsto por motivos personales. Este año fue novena en el Giro de Italia y participó en el Tour de Francia, donde abandonó en la última etapa.

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“Perder a mi madre en septiembre ha cambiado la forma en que veo la vida para siempre”, escribió la ciclista en sus redes sociales. La austríaca explicó que dejó de pensar en el ciclismo y pasó a ser “una hija que acababa de perder a su madre”.

“Entiendo la importancia del deporte limpio, y siempre he respetado la responsabilidad que conlleva ser deportista profesional. Pero en ese momento, claramente no estaba pensando en ciclismo, era una hija que acababa de perder a su madre. Fue profundamente doloroso, irrespetuoso hacia mi familia, estuvo fuera de lugar”, afirmó.

“Lo que hizo esta experiencia aún más difícil fue que, apenas unas horas después de que mi madre falleciera, tuve que someterme a un control antidopaje en casa, en la habitación contigua a aquella donde ella yacía”, relató. “Creo en el deporte limpio. Pero también creo que la humanidad, la compasión y el respeto nunca deben ser olvidados”, agregó.

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Cavallar denunció que tuvo que padecer un control antidoping junto al cuerpo de su madre

La ciclista, que había sido olímpica en remo en Tokio 2020 antes de pasar al ciclismo profesional, sostuvo que detrás de cada deportista hay una persona con una vida, una familia y emociones.

Cavallar se consolidó en el pelotón del ciclismo femenino profesional tras completar una transición rápida desde el remo olímpico hasta competir en los equipos de la máxima categoría mundial. Con 25 años, la especialista en montaña integra la escuadra SD Worx-Protime, un logro alcanzado pocos años después de haber competido en la regata de doble par de remos cortos peso ligero en los Juegos Olímpicos.

Cavallar practicó remo desde los 13 años hasta los 22. Durante esa década en el agua, utilizó el entrenamiento en bicicleta estática como un complemento de resistencia. La atleta compitió en la cita olímpica celebrada en 2021 en Japón, donde obtuvo la decimocuarta posición de su disciplina junto a su compañera Louisa Altenhuber. Sin embargo, en el verano de 2022, durante una concentración del equipo nacional cerca de la frontera entre Francia y Alemania, presenció el paso del Tour de France en el puerto del Petit Ballon, acontecimiento que motivó su cambio definitivo de disciplina.

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A diferencia del remo, donde las pruebas duran cerca de ocho minutos sin comunicación por radio ni variantes tácticas complejas, el ciclismo exigió a la representante de Austria adaptarse a competencias de varias horas, dinámicas de pelotón y estrategia de nutrición sobre la bicicleta. Además, el cambio de deporte le ofreció una estabilidad económica que el remo no le garantizaba, actividad en la que trabajaba como entrenadora personal para financiar sus gastos.

En marzo de 2024, la corredora firmó su primer contrato profesional con el equipo francés Arkéa-B&B Hotels. En su debut en el Grand Prix Féminin de Chambéry finalizó entre las 20 primeras posiciones, y pocos meses después se ubicó segunda en el Tour Féminin International des Pyrénées.

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Valentina Cavallar y su compañera Louisa Altenhuber durante los JJOO de Tokio 2020 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La proyección internacional de Valentina Cavallar se evidenció en la jornada final del Tour de France de 2024. Durante la etapa decisiva, la deportista atacó en la ascensión al Col du Glandon, cruzó la cima de la montaña en primera posición y logró finalizar en la séptima posición en el puerto de Alpe d’Huez.

Tras obtener su primera victoria profesional en la Alpes Grésivaudan Classic de 2025, la deportista dio el salto a la máxima categoría al incorporarse a la escuadra SD Worx-Protime con un contrato de tres temporadas. En la formación neerlandesa, la escaladora enfoca sus esfuerzos en perfeccionar el manejo dentro del grupo y el descenso de puertos para disputar las clasificaciones generales.

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Durante la temporada de 2026, logró ubicarse en el noveno lugar de la clasificación general del Giro de Italia, resultado que reafirmó su evolución en las competencias por etapas del calendario internacional.

La carta de Valentina Cavallar:

Por razones personales y familiares, tuve que dar por terminada mi temporada antes de tiempo tras el Tour de Francia de este año.

Por lo general, prefiero mantener mi vida privada alejada de la mirada pública, pero siento que es importante compartir esto.

Perder a mi madre en septiembre ha cambiado para siempre mi forma de ver la vida.

Puedes pasar gran parte de tu vida persiguiendo objetivos, superando tus límites y midiendo el éxito en resultados, victorias y logros.

Pero perder a alguien a quien amas te hace darte cuenta de lo poco que todo eso importa realmente al final.

La vida no consiste en cuánto consigues, en el éxito que alcanzas ni en cuántas personas conocen tu nombre. Se trata de las personas a las que amas, los momentos que compartes y los recuerdos que creas.

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Siempre he sabido lo importante que es mi familia para mí, pero no creo haber comprendido nunca realmente cuánto, hasta que tuve que experimentar la vida sin mi madre. Lo que hizo esta experiencia aún más difícil fue que, apenas unas horas después de que mi madre falleciera, tuve que someterme a un control antidopaje en casa, en la habitación contigua a aquella donde ella yacía.

Entiendo la importancia de un deporte limpio y siempre he respetado la responsabilidad que conlleva ser una atleta profesional. Pero en ese momento, claramente no estaba pensando en el ciclismo, la competición ni mis responsabilidades como atleta. Era una hija que acababa de perder a su madre.

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Tener que afrontar un control antidopaje en esas circunstancias resultó profundamente doloroso, completamente fuera de lugar y una falta de respeto hacia mi familia. Fue un momento que me hizo reflexionar sobre lo fácilmente que podemos olvidar que detrás de cada atleta hay un ser humano con una vida, una familia y emociones que no desaparecen simplemente cuando comienzan las responsabilidades del deporte profesional.

Creo en un deporte limpio. Pero también creo que la humanidad, la compasión y el respeto nunca deben olvidarse.