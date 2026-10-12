Tecno

Cómo convertir una USB vieja en un llave de seguridad para proteger la información del computador

Esta solución monitorea la conexión del dispositivo y bloquea la pantalla de manera automática cuando se retira la memoria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Transformar un pendrive en una llave física de seguridad bloquea el acceso a una computadora aunque se conozca la contraseña. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Convertir un pendrive viejo en una llave física de seguridad permite bloquear el acceso a una PC incluso si alguien conoce el PIN o la contraseña del equipo. La solución no requiere comprar hardware especializado ni tener conocimientos técnicos avanzados: basta un programa gratuito y una memoria USB que probablemente ya está olvidada en un cajón.

En un contexto donde las contraseñas se filtran con facilidad, depender solo de unos caracteres memorizados ya no alcanza. Por eso ganan terreno las llaves físicas, dispositivos que exigen una presencia material para desbloquear un sistema y que reducen de forma drástica el riesgo de accesos no autorizados.

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Cómo configurar la USB para que sea una llave

El programa gratuito USB Raptor permite que una memoria USB se comporte como una llave física. Windows 11 también incluye una función nativa para configurar una llave de este tipo, aunque USB Raptor ofrece mayor control sobre su funcionamiento.

El primer paso es conseguir un pendrive sin archivos importantes y con al menos 2 GB de almacenamiento. Luego hay que descargar USB Raptor desde su página oficial en SourceForge, extraer los archivos en una carpeta y ejecutarlo directamente, sin necesidad de instalación. Al iniciarlo por primera vez, el programa pide completar tres pasos de configuración.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La configuración requiere una memoria USB con al menos 2 GB de almacenamiento para guardar un archivo de cifrado permanente.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El primero consiste en crear una contraseña de cifrado, que debe anotarse para no perderla. El segundo paso es insertar el pendrive y seleccionar la letra de unidad correspondiente, para después pulsar en Crear archivo k3y: el archivo cifrado queda guardado dentro del USB y vinculado al equipo de manera permanente.

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El tercer paso, antes de activar la protección, es generar un acceso de respaldo por si se pierde la llave original.

Cómo crear el acceso de respaldo y una red de seguridad en la USB

Para crear este respaldo, hay que marcar la casilla de configuración avanzada en la esquina superior derecha del programa. Desde el menú de funciones de bloqueo se accede a la sección de acceso de respaldo, donde se genera el archivo RUID.

Ese archivo permite sortear la pantalla de bloqueo si se olvida la contraseña y el USB no está disponible. Conviene guardar una copia en otro lugar seguro, fuera del propio pendrive, para no quedar sin acceso a la PC ante una pérdida o un daño en la memoria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La protección con pendrive añade una capa física de seguridad sin gasto adicional en entornos como oficinas o viviendas compartidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez completados estos pasos, solo resta marcar la opción para habilitar USB Raptor. El programa comenzará a vigilar automáticamente si la llave está conectada y bloqueará la pantalla apenas se retire, con opciones configurables de retardo, alertas sonoras o pantalla completa al bloquearse.

Ventajas, límites y alternativas disponibles de esta solución

La principal ventaja de este método es que no implica ningún gasto en comprar una llave dedicada, además de sumar una capa física de protección frente a accesos casuales. Resulta especialmente útil en oficinas, viviendas compartidas o equipos que usan varias personas.

Sin embargo, el sistema no sustituye a una llave de hardware real: USB Raptor depende de Windows y un atacante con conocimientos avanzados podría intentar eludirlo. Tampoco impide que alguien copie el pendrive si queda desatendido, y ocupa de forma permanente un puerto USB del equipo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La herramienta depende del sistema operativo Windows y no reemplaza a las llaves de hardware especializado contra ataques avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes prefieran no usar USB Raptor cuentan con otras opciones, como Predator y Rohos Logon Key Free, aplicaciones que ofrecen funciones gratuitas limitadas y requieren pago para desbloquear la suite completa.

Entre las recomendaciones adicionales figura etiquetar la memoria USB elegida como llave para no confundirla con otros dispositivos, optar por un pendrive con velocidad de lectura y escritura rápida para agilizar el inicio de sesión, y respaldar los datos del USB antes de convertirlo en llave de seguridad.

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