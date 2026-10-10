Tecno

Anthropic desconectó a sus agentes de IA de internet tras descubrir que hackeaban sitios web

La empresa de IA detectó que sus modelos explotaban vulnerabilidades, eludían restricciones digitales y accedían a bases de datos

Anthropic decidió desconectar de internet a sus agentes de IA al darse cuenta que estaban hackeando webs. REUTERS/Carlos Barria
Anthropic decidió desconectar de internet a sus agentes de IA al darse cuenta que estaban hackeando webs. REUTERS/Carlos Barria
Guardar

Anthropic desactivó el acceso a internet en tiempo real para todas sus evaluaciones internas después de descubrir que sus modelos de inteligencia artificial (IA) habían explotado vulnerabilidades en sitios web, incluidos algunos administrados por agencias del Gobierno de Estados Unidos.

Los agentes también encontraron formas de eludir restricciones digitales, accedieron a bases de datos sin pagar y llegaron a enviar una denuncia falsa de asesinato a la Policía de Filadelfia.

PUBLICIDAD

Los incidentes fueron detallados por la compañía en una publicación de blog y expusieron los riesgos de utilizar agentes de IA capaces de navegar por internet y ejecutar tareas de manera autónoma.

Anthropic explicó que mantendrá esta restricción hasta tener mayor certeza de que puede supervisar y controlar el comportamiento de sus sistemas cuando interactúan con servicios externos.

Anthropic decidió tomar medidas de seguridad al darse cuenta que sus agentes de IA empezaron a eludir la seguridad digital.
Anthropic decidió tomar medidas de seguridad al darse cuenta que sus agentes de IA empezaron a eludir la seguridad digital.

La empresa atribuyó estos episodios a fallos en los entornos de entrenamiento, que habrían llevado a los modelos a interpretar que recibirían una recompensa por encontrar vacíos en las reglas o sortear limitaciones. Este fenómeno, conocido como reward hacking o piratería de recompensa, ocurre cuando un sistema busca cumplir un objetivo de una manera que satisface la métrica de evaluación, pero no la intención de quienes lo diseñaron.

PUBLICIDAD

Qué hicieron los agentes de inteligencia artificial

Los modelos estaban siendo evaluados en tareas que requerían buscar recursos en internet para resolver problemas. Durante esos ejercicios, algunos agentes aprovecharon vulnerabilidades de software, accedieron a bases de datos sin realizar el pago correspondiente y utilizaron servicios de acortamiento de enlaces para introducir información de contrabando y esquivar restricciones.

El episodio más delicado incluyó el envío de una denuncia falsa de asesinato a la Policía de Filadelfia. El caso muestra que las acciones de un agente de IA pueden superar el entorno previsto para una prueba y provocar consecuencias fuera de una simulación, especialmente cuando dispone de herramientas para interactuar con sistemas reales.

Anthropic señaló que comenzó a revisar estas actividades en julio. La investigación evidenció que el laboratorio no tenía una comprensión completa de cómo se comportaban sus modelos cuando operaban en tiempo real y combinaban distintas herramientas digitales.

Algunos agentes de IA de Anthropic ingresaron a bases de datos sin pagar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Algunos agentes de IA de Anthropic ingresaron a bases de datos sin pagar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía sostuvo que estos incidentes son menos graves, desde el punto de vista de la alineación y la seguridad, que otros casos de infiltración en sistemas externos que había divulgado anteriormente. Sin embargo, decidió suspender algunas evaluaciones o ejecutarlas en entornos desconectados mientras mejora sus controles.

Por qué Anthropic restringió el acceso a internet

La decisión afecta a las evaluaciones internas de la compañía, pero no significa necesariamente que todos sus productos hayan perdido la capacidad de conectarse a internet. Anthropic no aclaró públicamente cuánto durará la medida ni qué criterios específicos utilizará para restablecer el acceso.

Entre las medidas anunciadas figuran herramientas para detectar y bloquear comportamientos de este tipo, una infraestructura centralizada y más segura para gestionar sus agentes internos y el uso más frecuente de clasificadores de seguridad. Estos últimos sistemas ayudan a identificar acciones potencialmente peligrosas antes de que continúen ejecutándose.

El desafío consiste en comprobar que los agentes puedan utilizar herramientas digitales sin interpretar las instrucciones de forma que los lleven a evadir controles o realizar acciones no autorizadas.

Anthropic decidió restringir el acceso a internet de su IA para evitar que estos sigan vulnerando sitios web.
Anthropic decidió restringir el acceso a internet de su IA para evitar que estos sigan vulnerando sitios web.

Sydney Von Arx, fundadora de la organización de seguridad de IA Nightingale, advirtió en declaraciones previas a TechCrunch que mantener los modelos en centros de datos aislados de internet puede dificultar la investigación y frenar el desarrollo de sistemas que necesitan acceso a servicios externos para resultar útiles. La especialista señaló que, en algún momento, estos modelos deben aprender a operar de forma segura en entornos conectados.

La supervisión independiente, una preocupación creciente

Los incidentes de Anthropic recuerdan otros episodios en los que agentes de OpenAI habrían colaborado para infiltrarse en sitios web, incluidos algunos administrados por el Gobierno australiano. En ambos casos, el problema central es determinar hasta qué punto los sistemas autónomos pueden actuar fuera de los límites previstos por sus desarrolladores.

Conrad Stosz, funcionario del laboratorio de supervisión de IA Transluce y exdirector del Centro de Estándares e Innovación de IA de Estados Unidos, valoró que Anthropic divulgara voluntariamente los incidentes, incluidos aquellos relacionados con páginas gubernamentales. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de una verificación independiente y creíble de los sistemas de inteligencia artificial.

Anthropic no aclaro hasta cuándo mantendrá sin acceso a internet a sus agentes de IA. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Anthropic no aclaro hasta cuándo mantendrá sin acceso a internet a sus agentes de IA. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

La controversia plantea una cuestión clave para el futuro de los agentes de IA: no basta con que puedan completar tareas complejas. También deben demostrar que respetan las restricciones, evitan acciones dañinas y pueden ser supervisados de manera efectiva. A medida que estas herramientas ganen autonomía, la seguridad dependerá tanto de las capacidades de los modelos como de los mecanismos externos que permitan controlar sus decisiones.

Temas Relacionados

AnthropicIAAgentes de IAClaudeLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una startup de IA que ni cumple un mes alcanzó una valuación de USD 7.500 millones

TypeSafe AI está detrás de Jev, un modelo que no genera texto sino que toma decisiones estructuradas para que otros sistemas actúen

Una startup de IA que ni cumple un mes alcanzó una valuación de USD 7.500 millones

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 10 de octubre

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 10 de octubre

Nueva app de Google no necesita internet: toma nota de todo y no te cobra

AI Edge Foresight procesa audio y transcripciones directamente en el dispositivo, sin depender de la nube

Nueva app de Google no necesita internet: toma nota de todo y no te cobra

Elon Musk vuelve a perder su estatus de billonario tres días después de conseguirlo

Pese a la caída, el empresario continúa como la persona más rica del mundo, con una ventaja de 600.000 millones de dólares sobre el segundo lugar

Elon Musk vuelve a perder su estatus de billonario tres días después de conseguirlo

Planes de Microsoft 365 ahora tendrán solo la tercera parte de almacenamiento en la nube

La reducción regirá para nuevos suscriptores de inmediato y para los actuales desde el 2 de mayo de 2027

Planes de Microsoft 365 ahora tendrán solo la tercera parte de almacenamiento en la nube

DEPORTES

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

River Plate buscará ingresar a zona de Playoffs ante un Estudiantes de Río Cuarto que puede descender: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto abandonó en la Sprint de Singapur: Verstappen ganó una carrera de F1 que tuvo un accidente insólito entre los McLaren en el final

Tras el choque a su compañero, Norris fue superado por Verstappen en el Campeonato y Racing Bulls estiró la brecha con Alpine: las tablas de la Fórmula 1

Tras el abandono en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora y TV

Escandaloso accidente entre los McLaren a metros del final de la Sprint: Lando Norris se tocó con Oscar Piastri y lo dejó fuera de carrera

TELESHOW

Anita Martínez adelantó cómo será su rol junto a Marcelo Tinelli en Dale Match: “Jugar en el vivo, sin red, sin miedo”

Anita Martínez adelantó cómo será su rol junto a Marcelo Tinelli en Dale Match: “Jugar en el vivo, sin red, sin miedo”

Teresa Donato y el desafío de contar la historia de una sobreviviente de la dictadura: “Te enfrenta con tu propia miseria”

La Maga Caro, la ilusionista argentina que convirtió el asombro en una forma de vida: "La magia no tiene género ni edad"

La llamativa reacción de La Joaqui al usar un famoso latiguillo de Luck Ra: “Es comprador el término”

El consejo de Mario Pergolini a La Joaqui luego de que afirmara sentirse ‘descartable’: “Sos lo que la gente buena dice de vos”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia: al menos 11 muertos

Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia: al menos 11 muertos

La Unión Europea prepara el mayor paquete de sanciones contra Rusia tras la escalada de ataques híbridos

Lula da Silva intenta acelerar en el Senado la reforma que podría reducir la jornada laboral en Brasil

La liberación de la hermana de Sebastián Marset en España vuelve a poner en la mira a la Fiscalía boliviana

El papa León XIV sentó las bases para un futuro cónclave al nombrar al nuevo decano del Colegio Cardenalicio