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El consejo de Mario Pergolini a La Joaqui luego de que afirmara sentirse ‘descartable’: “Sos lo que la gente buena dice de vos”

La cantante de RKT habló de sus inseguridades frente a los cambios de la industria y las críticas en redes, mientras el conductor le pidió que priorizara el afecto de su público

La Joaqui aseguró que todos los días se siente "descartable" y Mario Pergolini la aconsejó: "Que la chupen"
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En un momento de inestabilidad emocional, atravesado por su separación de Luck Ra, las críticas que recibe en redes sociales y el inicio de su relación con Tiago PZK, La Joaqui confesó que se siente “descartable” dentro de la industria musical. Durante un diálogo con Mario Pergolini y Agustín Rada, la cantante de RKT puso en palabras su temor a perder lugar ante los cambios de tendencia. El conductor respondió con una reflexión sobre el valor de su vínculo con el público.

La conversación comenzó cuando Pergolini le preguntó si esperaba una transformación en la escena musical y de qué manera pensaba que podría encontrarla. “¿Vos creés eso también? ¿Crees que, que, que va a haber un cambio musical? ¿Y, y cómo te va a encontrar ese cambio musical?”, planteó.

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La artista respondió: “Mirá, primero que nada espero que me encuentre, porque a veces que uno se resigna y, y viste como la historia que contaste hace un rato. Volví a buscar a mi mujer y ya se había ido”.

“Sí, más o menos así, claro”, contestó Pergolini. La Joaqui siguió con una comparación sobre la dinámica de la música: “Con la música pasa lo mismo. Un día llega alguien”.

La Joaqui confesó en una entrevista con Mario Pergolini que se siente descartable dentro de la industria musical
La Joaqui confesó en una entrevista con Mario Pergolini que se siente descartable dentro de la industria musical

El conductor interrumpió para preguntarle si le causaba temor esa posibilidad. “¿Te da miedo eso, que un día...?”, señaló. La cantante respondió con una confesión sobre cómo vive la exposición y los resultados de su trabajo: “Obvio. Yo me siento todos los días de mi vida descartable. Y a veces la Joaqui se lo traslada a Joaquina y vuelvo loco a todo mi entorno diciendo: ‘¿No me querés más?’. ‘No, sí, te quiero. Solo le fue mal a tu lanzamiento, no te preocupes’”.

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Pergolini comentó: “Claro, muy normal, Joaqui”. Ella sostuvo entonces que esa sensación forma parte del ambiente artístico: “Es normal sentirte descartable. Es normal en la música”.

El conductor rechazó esa idea y buscó dimensionar el alcance de la intérprete. “No, no es muy normal, Joaqui. Joaqui, pero ¿qué necesitás? La gente te ama. ¿Cuántos seguidores tenés? Por poner una cosa tonta como seguidores. ¿Cuántos seguidores, Joaqui?”, le preguntó. “La realidad no son los seguidores”, replicó la figura del RKT. Pergolini insistió: “¿Cuántos seguidores, Joaqui?”. “Como seis millones, creo”, respondió la artista.

El consejo de Mario Pergolini a La Joaqui
La artista expuso su preocupación por perder terreno en la escena musical frente a los cambios de tendencia

A partir de ese dato, Pergolini formuló un consejo dirigido a la cantante, con foco en separar las críticas de la valoración que recibe de su audiencia: “¿Vos te creés que hay gente que quiere sufrir y tienen ciento sesenta y tres millones porque dice: ‘¿Sabés qué? La voy a pasar para el or... y voy a escuchar música así?’ Lo hace porque le gusta, porque lo representarás. Después la gente podrá decir un montón de cosas. Y la gente que dice un montón de cosas no son esos ciento sesenta y tres millones que recibieron cosas buenas".

Luego, el conductor se tomó el atrevimiento de aconsejar a la joven: “Entonces, Joaqui, si permitís este único consejo, que no le doy a nadie, es disfrutar las cosas que te son buenas. Las malas, ¿sabés qué? Va a haber pilas de gente que te van a llenar con cosas malas. Pero ¿sabés qué? Que la chupen, porque básicamente... Claro, porque básicamente sos lo que la gente buena dice de vos, no lo que la gente mala diga de vos. Joaqui. Sí, te van a decir un montón de cosas”.

Tras los aplausos que siguieron a las palabras del conductor, Agustín Rada intervino con una sugerencia para la cantante: “Clipiate esto y te lo ponés en el teléfono cuando te sentís mal”.

La Joaqui cerró el intercambio con humor y una referencia al consejo de Pergolini: “Me lo pongo de fondo de pantalla, ¿no? Como guía espiritual”.

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