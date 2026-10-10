El Ministerio de Salud de Guatemala valida una estrategia para enfrentar cuatro enfermedades durante la próxima década

Varios participantes asisten a una jornada de trabajo en una sala decorada con banderas de América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala validó las líneas de su estrategia para prevenir y abordar las enfermedades crónicas no transmisibles entre 2027 y 2037, con acciones destinadas a contener la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y la obesidad en la próxima década.

El proceso reunió a dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con representantes de los sectores de salud, educación, seguridad alimentaria y nutrición. Sus aportes se incorporarán al documento final antes de que sea publicado.

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La estrategia busca ordenar la respuesta del sistema sanitario frente a patologías que comparten factores de riesgo y requieren una atención coordinada. El objetivo incluye prevenir los casos, mejorar la atención de quienes ya tienen un diagnóstico y reforzar el control de estas enfermedades.

Una infografía detalla la estrategia del Ministerio de Salud de Guatemala para abordar la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la enfermedad renal entre 2027 y 2037. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro enfermedades vinculadas por factores de riesgo comunes

La diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y la obesidad fueron tratadas de manera conjunta durante el taller de validación. Los especialistas identificaron al tabaquismo, la alimentación inadecuada y la falta de actividad física como los principales determinantes que favorecen la aparición y el avance de estas condiciones en la población guatemalteca.

El coordinador del Programa de Salud Renal del MSPAS, Randall Lou Meda, planteó la necesidad de contar con una herramienta que permita abordar el conjunto de enfermedades. El especialista afirmó: “Necesitamos elaborar una estrategia que nos ayude a abarcar este abanico de enfermedades y eventualmente también hacer que podamos detener el avance de esta enfermedad”.

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Las intervenciones previstas deberán ser costo-efectivas, estar validadas y poder aplicarse a escala nacional. La propuesta contempla la participación de sectores gubernamentales y sociales para contribuir a la prevención, la atención y el control de las enfermedades crónicas, además de promover entornos más saludables.

La validación del documento constituye una etapa intermedia antes de la definición de la política sanitaria que orientará el abordaje de estas patologías hasta 2037. El MSPAS no precisó una fecha para la publicación definitiva, mientras continúan las consultas con los sectores involucrados.

Prevención, diagnóstico temprano y acceso al tratamiento

La asesora para enfermedades no transmisibles, factores de riesgo y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Guatemala, Ingrid García, indicó que la selección de medidas prioritarias permitirá fortalecer cuatro pilares del sistema sanitario: la prevención, la detección temprana, el tratamiento y el control de las enfermedades.

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García sostuvo que el trabajo ayudará a reforzar la respuesta de los servicios de salud y a mejorar el acceso oportuno de la población a la atención médica. La detección temprana figura entre los aspectos centrales para atender la diabetes, la obesidad, la hipertensión y el daño renal antes de que estas condiciones avancen.

El acompañamiento técnico de la OPS/OMS se suma a una misión realizada meses atrás junto con el MSPAS para mejorar la atención primaria de las enfermedades no transmisibles. Esa instancia incluyó el Taller Nacional de Calidad de la iniciativa HEARTS.

El encuentro se desarrolló entre el 25 y el 28 de mayo y reunió a equipos técnicos de 25 Direcciones Departamentales de Redes Integrales de Servicios de Salud. La actividad sentó parte de las bases para la formulación de la estrategia de largo plazo que ahora atraviesa su fase de validación.

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Durante esa misión, el ministro Joaquín Barnoya remarcó la importancia de fortalecer un modelo de salud basado en la atención primaria y en redes integradas de servicios. Esa orientación coincide con el enfoque multisectorial planteado para la estrategia nacional.

El director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la OPS, Anselm Hennis, había advertido que las brechas en prevención, detección y acceso oportuno al tratamiento permanecen entre los principales desafíos para los sistemas sanitarios de la región.