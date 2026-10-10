Los 188 centros escolares afectados se extienden por todo Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5

Un sismo de magnitud 7,5 con epicentro cerca de Tonosí causó daños en la infraestructura de varias provincias panameñas.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que un sismo de magnitud 7,5, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y a cuatro kilómetros de profundidad, causó daños en viviendas, escuelas, hospitales, puentes y carreteras de varias provincias panameñas. El balance preliminar, elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional al corte de las 20:00 del viernes, no registraba personas desaparecidas.

Las afectaciones alcanzaron a 188 centros escolares en todo el país, de acuerdo con el Ministerio de Educación. Los equipos de seguridad y emergencia continuaban con las evaluaciones, la atención de damnificados y el monitoreo de las zonas golpeadas, incluidas áreas costeras ante la variación del nivel del mar.

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En Veraguas, se contabilizaron 18 residencias con daños parciales o totales y una persona rescatada con lesiones menores. Ocho centros de salud, 35 centros educativos, tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos viales y tres puentes presentaron daños, principalmente en Mariato y Soná.

Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro quedaron incomunicados tras colapsos en las carreteras. La provincia también reportó interrupciones de electricidad, agua potable e internet.

El Ministerio de Educación contabilizó 188 centros escolares afectados en todo el territorio nacional.

Coclé registró 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración y 17 personas con lesiones menores. El sismo también afectó dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias, cuatro edificios gubernamentales y un puente peatonal en Penonomé.

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Ocho familias fueron trasladadas a un albergue habilitado en la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos de Penonomé. El organismo de protección civil precisó que esa medida fue adoptada para atender a los damnificados de la provincia.

Los Santos reportó 14 residencias y cinco hoteles con afectaciones parciales, además de seis personas con lesiones menores. Cuatro hospitales, 22 centros educativos, dos iglesias, 18 edificios gubernamentales, tres tramos viales, cuatro puentes, dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional sufrieron daños.

Unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Cañas hacia la comunidad de Cañas por el incremento del nivel del mar. Cinco comunidades permanecían aisladas debido a daños en puentes y carreteras, además de deslizamientos de tierra.

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Viviendas, hospitales y vías afectadas en otras provincias

Herrera contabilizó 30 viviendas con daños parciales y dos con destrucción total, junto con una persona lesionada. Los hospitales Nelson Collado y Cecilio Castillero presentaron afectaciones parciales, mientras que 48 escuelas, tres iglesias y la carretera hacia Las Minas registraron daños.

AME4626. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Socorristas caminan frente a una iglesia afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Un deslizamiento bloqueó la vía entre Chitré y Las Minas y dejó a una comunidad incomunicada. Al momento del recuento, la provincia no registraba víctimas mortales.

En Chiriquí, 15 residencias tuvieron daños parciales y una quedó destruida. También resultaron afectados un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo de infraestructura vial, además de un tanque de agua que colapsó y una planta potabilizadora que presentó una fisura.

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La provincia de Panamá mantuvo reportes de daños menores en la infraestructura de cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas. Hospitales y centros de salud fueron evacuados mientras continuaba la vigilancia sobre los niveles del mar.

En Colón, una vivienda unifamiliar, ocho caserones, el Hospital San Juan y el Mercado Municipal registraron afectaciones. También hubo daños en infraestructura vial y un puente de Miguel de la Borda, sin personas lesionadas.

Panamá Oeste reportó tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud con daños parciales y un edificio gubernamental impactado. El SINAPROC pidió a la población mantener la calma y seguir las cuentas oficiales; para emergencias, habilitó el número 520-4429.

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