Panamá

Los 188 centros escolares afectados se extienden por todo Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5

El Ministerio de Educación informó que los planteles presentan impactos en medio de las inspecciones de seguridad y emergencia, mientras las autoridades mantienen la atención a damnificados y el monitoreo de zonas costeras

estacion de bomberos en panamá colapsó por terremoto 3
Un sismo de magnitud 7,5 con epicentro cerca de Tonosí causó daños en la infraestructura de varias provincias panameñas.
Guardar

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que un sismo de magnitud 7,5, con epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y a cuatro kilómetros de profundidad, causó daños en viviendas, escuelas, hospitales, puentes y carreteras de varias provincias panameñas. El balance preliminar, elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional al corte de las 20:00 del viernes, no registraba personas desaparecidas.

Las afectaciones alcanzaron a 188 centros escolares en todo el país, de acuerdo con el Ministerio de Educación. Los equipos de seguridad y emergencia continuaban con las evaluaciones, la atención de damnificados y el monitoreo de las zonas golpeadas, incluidas áreas costeras ante la variación del nivel del mar.

PUBLICIDAD

En Veraguas, se contabilizaron 18 residencias con daños parciales o totales y una persona rescatada con lesiones menores. Ocho centros de salud, 35 centros educativos, tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos viales y tres puentes presentaron daños, principalmente en Mariato y Soná.

Los corregimientos de Arena, Cacao y Quebro quedaron incomunicados tras colapsos en las carreteras. La provincia también reportó interrupciones de electricidad, agua potable e internet.

El Ministerio de Educación contabilizó 188 centros escolares afectados en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Educación contabilizó 188 centros escolares afectados en todo el territorio nacional.

Coclé registró 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración y 17 personas con lesiones menores. El sismo también afectó dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias, cuatro edificios gubernamentales y un puente peatonal en Penonomé.

PUBLICIDAD

Ocho familias fueron trasladadas a un albergue habilitado en la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos de Penonomé. El organismo de protección civil precisó que esa medida fue adoptada para atender a los damnificados de la provincia.

Los Santos reportó 14 residencias y cinco hoteles con afectaciones parciales, además de seis personas con lesiones menores. Cuatro hospitales, 22 centros educativos, dos iglesias, 18 edificios gubernamentales, tres tramos viales, cuatro puentes, dos cuarteles de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional sufrieron daños.

Unas 300 personas fueron evacuadas de Isla Cañas hacia la comunidad de Cañas por el incremento del nivel del mar. Cinco comunidades permanecían aisladas debido a daños en puentes y carreteras, además de deslizamientos de tierra.

Viviendas, hospitales y vías afectadas en otras provincias

Herrera contabilizó 30 viviendas con daños parciales y dos con destrucción total, junto con una persona lesionada. Los hospitales Nelson Collado y Cecilio Castillero presentaron afectaciones parciales, mientras que 48 escuelas, tres iglesias y la carretera hacia Las Minas registraron daños.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y causa daños en edificios y vías
AME4626. PENONOMÉ (PANAMÁ), 09/10/2026.- Socorristas caminan frente a una iglesia afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Un deslizamiento bloqueó la vía entre Chitré y Las Minas y dejó a una comunidad incomunicada. Al momento del recuento, la provincia no registraba víctimas mortales.

En Chiriquí, 15 residencias tuvieron daños parciales y una quedó destruida. También resultaron afectados un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo de infraestructura vial, además de un tanque de agua que colapsó y una planta potabilizadora que presentó una fisura.

La provincia de Panamá mantuvo reportes de daños menores en la infraestructura de cuatro edificios residenciales, comercios y viviendas del archipiélago de Las Perlas. Hospitales y centros de salud fueron evacuados mientras continuaba la vigilancia sobre los niveles del mar.

En Colón, una vivienda unifamiliar, ocho caserones, el Hospital San Juan y el Mercado Municipal registraron afectaciones. También hubo daños en infraestructura vial y un puente de Miguel de la Borda, sin personas lesionadas.

Panamá Oeste reportó tres viviendas afectadas, dos menores lesionados, dos centros de salud con daños parciales y un edificio gubernamental impactado. El SINAPROC pidió a la población mantener la calma y seguir las cuentas oficiales; para emergencias, habilitó el número 520-4429.

Temas Relacionados

PanamáTerremotosInfraestructuraTerremoto en Panamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El terremoto de magnitud 7.5 detiene el fútbol panameño y activa protocolos de revisión en los estadios

La Liga Panameña de Fútbol suspendió su jornada 12 como medida de precaución, mientras Pandeportes y el SINAPROC inspeccionan la integridad estructural de los principales recintos deportivos del país

El terremoto de magnitud 7.5 detiene el fútbol panameño y activa protocolos de revisión en los estadios

“Mamá, papá, estoy aquí”: cómo un niño sobrevivió bajo los escombros del sismo más fuerte que sacudió Panamá en años

El menor fue hallado bajo una cama cuando su padre y vecinos retiraron los restos de la vivienda destruida, después de que respondiera a los llamados de sus padres desde el interior

“Mamá, papá, estoy aquí”: cómo un niño sobrevivió bajo los escombros del sismo más fuerte que sacudió Panamá en años

Monumento a Simón Bolivar en el suelo, e iglesias antiguas de Panamá dañadas gravemente por terremoto

El impacto del terremoto en Panamá se ha visto hasta en monumentos y recintos históricos, que han colapsado y mostrar daños notables.

Monumento a Simón Bolivar en el suelo, e iglesias antiguas de Panamá dañadas gravemente por terremoto

Terremoto dejó afectaciones menores en las instalaciones del Canal de Panamá, sin impacto en navegación

La administración de la vía interoceánica informó que las esclusas, presas y áreas críticas quedaron bajo revisión técnica, sin que los controles obligaran a suspender el tránsito de buques este viernes

Terremoto dejó afectaciones menores en las instalaciones del Canal de Panamá, sin impacto en navegación

Pacientes de hospital en Panamá son atendidos en la calle tras fuerte terremoto que generó daños estructurales

El terremoto que se sintió este día en Panamá obligó a evacuar de forma preventiva varios centros hospitalarios, donde pacientes recibieron atención médica en espacios abiertos. Las autoridades también iniciaron inspecciones en edificaciones con daños visibles, mientras evaluaban posibles afectaciones tras el movimiento telúrico.

Pacientes de hospital en Panamá son atendidos en la calle tras fuerte terremoto que generó daños estructurales

TECNO

Tesla cambió el nombre de su sistema de manejo autónomo en Europa tras la presión de Alemania

Tesla cambió el nombre de su sistema de manejo autónomo en Europa tras la presión de Alemania

Anthropic desconectó a sus agentes de IA de internet tras descubrir que hackeaban sitios web

Una startup de IA que ni cumple un mes alcanzó una valuación de USD 7.500 millones

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 10 de octubre

Nueva app de Google no necesita internet: toma nota de todo y no te cobra

ENTRETENIMIENTO

Penélope Cruz presenta ‘La bola negra’ en Londres y podría hacer historia en los Oscar: ninguna otra intérprete lo ha conseguido hasta la fecha

Penélope Cruz presenta ‘La bola negra’ en Londres y podría hacer historia en los Oscar: ninguna otra intérprete lo ha conseguido hasta la fecha

“Estoy agradecido por todo lo malo que me pasó”: antes del estreno de su serie, Mike Tyson habló de la pérdida, la cocaína y la cárcel

“Creaba un espacio íntimo en medio de una producción enorme”, así resumió Scarlett Johansson el método de Robert Redford

The Office y la escena que condensó su particular forma de hacer comedia

Ben Affleck admite que discute con niños de 12 años cuando juega Fortnite: “Creo que soy bueno y luego me hacen pedazos”

MUNDO

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

Guerra en Yemen: el Ejército avanza contra los rebeldes hutíes cerca de una vía fluvial clave

El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas desde las protestas de enero

China anunció ejercicios militares conjuntos con Pakistán en la región de Xinjiang

El Kremlin informó que Vladimir Putin recibió “con comprensión” las propuestas de Donald Trump sobre Ucrania

Rusia lanzó un ataque con bombas guiadas contra infraestructura civil en Zaporizhzhia: al menos 17 muertos