En Alemania ya planean usar enjambres de robots para reemplazar a obreros de construcción

La Universidad de Stuttgart coordina dos proyectos robóticos para automatizar procesos de construcción a partir de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, desarrollan dos sistemas robóticos autónomos que buscan hacer más rápida, productiva y menos derrochadora la construcción de edificios. Los proyectos, bautizados SCALAR y COBRAS, explorarán cómo equipos de robots y maquinaria pueden ensamblar estructuras con menor intervención humana, a la vez que promueven métodos de edificación más sostenibles.

Ambas iniciativas obtuvieron financiamiento a través del EIC Pathfinder Challenge, un programa del Consejo Europeo de Innovación, y cada una recibió aproximadamente 4 millones de euros (unos 9 millones de dólares). Los proyectos, coordinados por el Instituto de Diseño Computacional y Construcción (ICD) de la universidad, tendrán una duración de tres años y comenzarán en noviembre de 2026.

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Las dos propuestas abordan la automatización de la obra desde ángulos distintos: mientras una combina máquinas autónomas para el montaje de módulos de madera prefabricados, la otra despliega enjambres de robots pequeños capaces de construir estructuras ligeras y reutilizables.

El proyecto SCALAR combina grúas adaptadas y robots móviles para ensamblar módulos de madera prefabricados en obra. (Universidad de Stuttgart)

Grúas y robots móviles para montar módulos de madera

El proyecto SCALAR apunta a perfeccionar la construcción modular en madera, un método en el que los componentes del edificio se fabrican fuera del sitio de obra y luego se ensamblan en el lugar. Este sistema permite reducir los tiempos de construcción, mientras que la madera ofrece una alternativa renovable frente a materiales convencionales.

Según la Universidad de Stuttgart, SCALAR desarrollará un sistema constructivo en madera con conexiones universales y procesos de diseño digital, junto con una plataforma robótica de múltiples escalas capaz de ensamblar los módulos de forma autónoma.

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El esquema de trabajo dividirá las tareas entre distintas máquinas: grúas adaptadas se encargarán de transportar los componentes y posicionarlos de manera aproximada, mientras que robots móviles realizarán el trabajo de ensamblaje de precisión. Antes de iniciar la obra, los investigadores planean simular el proceso de montaje en un entorno virtual. Un sistema de control digital coordinará las operaciones en tiempo real y contribuirá a mantener la seguridad en el sitio.

Un sistema de control digital coordinará en tiempo real las tareas entre máquinas y robots dentro del proyecto SCALAR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes del proyecto será el desarrollo de sensores capaces de operar en condiciones difíciles propias de una obra en construcción. SCALAR está pensado tanto para edificaciones nuevas como para proyectos de renovación de estructuras existentes.

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Inteligencia de enjambre sin controlador central

A diferencia de SCALAR, que coordina distintos tipos de maquinaria, el proyecto COBRAS investigará cómo equipos de robots móviles idénticos, de propulsión eléctrica, pueden ensamblar estructuras de armadura espacial.

Este tipo de estructuras utiliza componentes interconectados para crear formas ligeras capaces de cubrir grandes superficies con relativamente poco material. Su diseño modular también permite desmontar y reutilizar las piezas. Sin embargo, el ensamblaje de las numerosas partes individuales suele requerir mucha mano de obra, lo que ha limitado su adopción más amplia.

COBRAS investiga cómo enjambres de robots idénticos pueden ensamblar estructuras de armadura espacial sin un controlador central. (Universidad de Stuttgart)

COBRAS busca resolver ese obstáculo mediante la inteligencia de enjambre: en lugar de depender de un controlador central que dirija a cada robot, las máquinas coordinarán sus acciones de manera autónoma y dinámica como grupo.

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El uso de robots idénticos podría facilitar la escalabilidad del sistema, ya que los equipos de obra podrían sumar o retirar unidades según el tamaño del proyecto. Si una máquina requiere mantenimiento, el resto podría continuar trabajando sin detener todo el proceso de ensamblaje.

El proyecto también incorporará métodos de diseño digital orientados a reducir el consumo de materiales y mejorar el desempeño estructural. Los investigadores prevén desarrollar componentes modulares pensados específicamente para el montaje y desmontaje robótico, de modo que las estructuras puedan desarmarse, reutilizarse y adaptarse a distintas ubicaciones o necesidades.