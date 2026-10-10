El misterio detrás de una frase de Homero Simpson que nadie pudo explicar en 30 años

Sherman y el Sr. Peabody aparecen junto a Homero Simpson en el segmento “Tiempo y castigo” de “La casita del terror V” (YouTube)

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Los Simpson convirtieron a la cultura popular de Estados Unidos en materia prima para el humor, aunque algunos de sus chistes todavía no tienen una explicación literal. Uno de ellos aparece en el especial de Halloween emitido en 1994 e incluye una referencia a Brasil que, según una reconstrucción sobre el episodio, los guionistas incorporaron a último momento, sin que respondiera a una alusión concreta.

La escena forma parte de “La casita del terror V”, uno de los episodios más recordados de la sexta temporada. En el segmento “Tiempo y castigo”, Homero intenta arreglar una tostadora y la convierte por accidente en una máquina del tiempo. Cuando advierte que llegó al pasado, lanza una frase que todavía despierta preguntas entre los seguidores: “Miren esto, soy la primera persona no brasileña que regresa en el tiempo”.

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Para una parte del público, habituada a la cantidad de referencias culturales de la serie, la línea puede parecer uno de los tantos gags absurdos que duran apenas unos segundos. Sin embargo, durante años impulsó búsquedas y teorías sobre a quién podía aludir Homero.

Un recurso improvisado para cerrar el diálogo

La secuencia muestra a Homero Simpson atravesando realidades alteradas por sus viajes temporales. En una de ellas, los dinosaurios no se extinguen; en otra, Ned Flanders domina el planeta.

En medio de esos cambios, Homero se cruza con Sherman y el Sr. Peabody, dos personajes ligados desde hace décadas a los relatos de viajes en el tiempo.

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La primera versión del libreto proponía un remate distinto. Homero debía decir que era “la primera persona de no ficción” en viajar en el tiempo. Sherman y Peabody respondían de inmediato que estaba equivocado y que, en realidad, era la segunda. La estructura hacía comprensible el gag, pero los guionistas buscaron una salida más inesperada para el diálogo.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Espinof, Brasil apareció durante esa búsqueda como un agregado de último momento. No hay un personaje, científico ni relato específico que explique al supuesto brasileño que habría viajado antes en el tiempo. El nombre del país quedó en la versión final sin una referencia identificable detrás.

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Ese origen ayuda a entender por qué la frase no remite a una clave oculta. A diferencia de otras bromas de la serie basadas en películas, publicidades, personajes históricos o figuras reconocibles, el remate se apoya en la aparición inesperada de una nacionalidad dentro de una situación absurda.

Peabody y Sherman contradicen a Homero después de que afirma ser la primera persona no brasileña que viaja en el tiempo (Captura/YouTube)

Los nombres que alimentaron las especulaciones

La búsqueda de una explicación produjo varias hipótesis. Una de ellas fue incluida en una guía oficial de Los Simpson, que relacionó la frase con Carlos Castaneda, autor de libros sobre chamanismo, peyote y experiencias de percepción alterada. Sus obras incluyeron relatos de encuentros y visiones asociados a esos estados.

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La teoría tiene problemas. Castaneda no afirmó haber viajado en el tiempo y, aunque sostuvo que había nacido en São Paulo, diversas investigaciones biográficas señalaron que era peruano. La hipótesis no explica ni la mención a Brasil ni el sentido del diálogo.

Otra lectura relacionó la frase con McOndo, una corriente literaria que tomó su nombre como un juego de palabras sobre Macondo, el pueblo ficticio creado por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, aunque con una propuesta casi opuesta: alejarse de los elementos fantásticos del realismo mágico para retratar una América Latina más urbana y contemporánea. La asociación con el chiste de Homero resulta débil, ya que no hay una conexión comprobable entre esa corriente, Brasil y el viaje temporal del episodio.

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Entre los seguidores de la serie, también circuló en foros y comunidades de fanáticos el nombre de Alberto Santos-Dumont, pionero brasileño de la aviación. La teoría se apoyaba en la discusión histórica sobre los primeros vuelos con motor, en la que Santos-Dumont suele ser contrapuesto a los hermanos Wright. Aunque es una figura central para Brasil, no hay indicios de que esa controversia haya inspirado el remate, y la hipótesis no cuenta con respaldo en ninguna fuente oficial de la producción.

El cameo sí remite a una tradición de la televisión animada

El encuentro con Sherman y el Sr. Peabody sí tiene una referencia concreta. Ambos protagonizaban “Peabody’s Improbable History”, uno de los segmentos de Las aventuras de Rocky y Bullwinkle, una producción animada estadounidense emitida durante la década de 1960.

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Peabody es un perro con anteojos y Sherman es el chico que lo acompaña. Ambos se trasladan a distintos momentos históricos a bordo de la máquina WABAC, cuyo nombre juega con la expresión inglesa “way back”, usada para hablar de un pasado lejano. Su aparición completa el remate original: Homero deja de ser el primer personaje de ficción que viaja en el tiempo porque Sherman y Peabody ya lo habían hecho antes.

Y aunque el paso del tiempo no resolvió el misterio, dejó claro el funcionamiento de la escena. Sherman y Peabody aportan el guiño a la historia de la animación; la frase de Homero, en cambio, quedó como un remate sin antecedente preciso. Más de 30 años después, esa falta de explicación sigue siendo parte del chiste.

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