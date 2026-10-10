La autopista Dellepiane estará cerrada por 24 horas por la instalación de una nueva pasarela peatonal

Los trabajos comenzaron hoy a las 7

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La autopista Dellepiane permanecerá cerrada en ambos sentidos durante 24 horas a partir de este sábado, debido a que la empresa Autopistas Urbanas montará una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Zinny, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

El operativo, que comenzó a las 7, contempla desvíos obligatorios para el tránsito que circula tanto hacia el centro como hacia la provincia de Buenos Aires.

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Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, los trabajos se enmarcan en el plan de renovación integral que se lleva adelante en ese corredor vial porteño. La intervención incluye además la demolición de la antigua pasarela de Albariño, que ya fue reemplazada por una nueva estructura habilitada al público durante el fin de semana.

En sentido al centro, el corte regirá entre la avenida Argentina (Larrazábal) y la avenida Lacarra, tramo en el que se habilitará un desvío por la colectora Sur. En sentido a provincia, la restricción se extenderá desde el enlace con AU 25 de Mayo hasta Piedra Buena.

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Quienes circulen por AU 25 de Mayo con destino a la provincia de Buenos Aires deberán desviarse hacia la autopista Perito Moreno. Como alternativa, el ministerio porteño señaló que también se podrá optar por la avenida General Paz y la AU Ricchieri.

A partir de las 16 del sábado se habilitará el tramo de Dellepiane comprendido entre avenida Argentina y Piedra Buena, lo que permitirá el ingreso a la autopista por ese sector. El desvío sobre AU 25 de Mayo hacia Perito Moreno, sin embargo, se mantendrá vigente durante toda la jornada.

El corte total de 24 horas en ambas manos de Dellepiane responde al montaje de una pasarela peatonal de gran porte sobre la calle Zinny. La estructura, de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas de peso, requiere el uso de dos grúas y la interrupción completa del tránsito para garantizar la seguridad de la maniobra.

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El mapa de los cotes

Durante el operativo se izarán las vigas principales de la pasarela de Zinny con dos grúas de gran porte. Cada una de las estructuras mide 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y pesa 150 toneladas.

La misma jornada se utilizará para montar las vigas que darán acceso al parador del Metrobús Piedra Buena desde la pasarela peatonal ubicada en ese sector. El avance se suma a las pasarelas de Piedra Buena y Basualdo, ya montadas y en funcionamiento, y a las de White y Albariño, que permanecen en obra.

De acuerdo con el ministerio porteño, las nuevas pasarelas son más amplias, tienen mejores condiciones de accesibilidad y mayor altura que las anteriores, con el objetivo de evitar accidentes con los camiones de gran porte que circulan por la autopista. Todas cuentan además con una vinculación central a las futuras estaciones del Metrobús que se construye entre ambas manos de Dellepiane.

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En qué consiste el Master Plan de la autopista Dellepiane

Los trabajos forman parte del proyecto que transformará a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad, dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura. Las obras, a cargo de AUSA, buscan modernizar el acceso porteño y adaptar su infraestructura a las nuevas condiciones de tránsito y seguridad vial.

Según las estimaciones oficiales difundidas por el ministerio, el plan beneficiará a unos 200 mil vehículos que utilizan esa red vial a diario, mejorará la vida de 63 mil vecinos de la zona y reducirá los tiempos de viaje de 15 mil usuarios de transporte público.

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Entre los avances ya concretados figuran los nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, construidos para dar continuidad al recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro. Esa obra permitió retirar de la autopista las paradas de tres líneas de colectivos que antes se detenían sobre la traza, lo que aportó mayor fluidez al tránsito.

Cortan ambas manos de la autopista por la instalación de una nueva pasarela

También se renuevan los accesos y egresos de la autopista, con nuevas defensas laterales y amortiguadores de impacto. Ya se habilitaron la nueva subida de Piedra Buena en sentido General Paz y la salida a Riestra en sentido al centro.

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Para mejorar el transporte público que utilizan los vecinos del sur de la ciudad, el centro de la autopista tendrá un corredor exclusivo para colectivos que se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de AU 25 de Mayo. Será de doble mano, con seis paradores centrales, y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón.

Al finalizar la obra, se creará un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas para la práctica de deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos para caminar, correr y bicisendas.

En paralelo, se avanza con una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen la construcción de dos conductos de 2.700 metros de longitud, con diámetros de entre 1,5 y 2,6 metros, además de la instalación de 247 nuevos sumideros.

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Otros cortes CABA durante el fin de semana

Mañana, miles de ciclistas tomarán las autopistas de Buenos Aires para disputar la cuarta edición del Gran Fondo Argentina.

La carrera ofrece dos distancias, 129 y 46 kilómetros, por algunas de las principales arterias viales de la ciudad, cerradas al tránsito durante la jornada.

El Gran Fondo Argentina 2026 se disputa en Buenos Aires con recorridos de 129 y 46 kilómetros por las autopistas de la ciudad, cerradas al tránsito durante la jornada

El recorrido, que larga desde el Parque Sarmiento a partir de las 6 de la mañana, se enmarca en un fin de semana de actividades que arrancó el viernes y que incluye una expo, una carrera para niños y la presentación oficial del proyecto solidario.

Hoy, se realizará la segunda edición del Mini Fondo Kids, una carrera recreativa para chicos de entre 4 y 14 años.La propuesta apunta a que toda la familia tenga su propio espacio dentro del evento, con una instancia pensada específicamente para los más chicos antes de que llegue la jornada central del domingo.

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El recorrido incluirá la Avenida General Paz, Avenida Cantilo, Avenida Lugones, Paseo del Bajo, Avenida 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno.

En esta edición del Gran Fondo Buenos Aires parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que van a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

Por su aporte al deporte, el turismo y el cuidado del ambiente, el evento fue declarado de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, la competencia se consolida como una “Carrera Verde”, con la implementación de criterios de sustentabilidad y acciones orientadas al cuidado ambiental durante el desarrollo del evento.