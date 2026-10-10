Teleshow

Anita Martínez adelantó cómo será su rol junto a Marcelo Tinelli en Dale Match: “Jugar en el vivo, sin red, sin miedo”

La actriz se sumará al programa de streaming en Infobae en Vivo, que combinará actualidad, humor, deporte, archivo y participación del público

Anita Martínez
La integrante del panel sostuvo que Tinelli busca acercar a quienes lo acompañan desde la televisión con nuevas audiencias que consumen contenidos en plataformas digitales
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Anita Martínez se prepara para acompañar a Marcelo Tinelli en el streaming con Dale Match, un ciclo que buscará trasladar al vivo digital una lógica reconocible para quienes siguieron Videomatch y los programas con la impronta del histórico conductor. La actriz y humorista integrará una mesa que combinará actualidad, deporte, archivo y entretenimiento, con un formato apoyado en el intercambio espontáneo entre sus participantes.

En diálogo con Teleshow, Martínez explicó qué la entusiasmó de la convocatoria. “Me encanta el formato, me parece espectacular. Me gustan estos modelos de comunicación vivos, sin red”, sostuvo. La definición apunta a un programa donde las intervenciones no estarán limitadas a un esquema cerrado y el intercambio entre los integrantes será parte central de la emisión.

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Dale Match - Fotos oficiales
Anita Martínez: “Es fundamental adaptarse a estos formatos”

El programa debutará el miércoles 14 de octubre, a las 21h, por Infobae en Vivo, y se emitirá de lunes a jueves. Tinelli estará al frente de una propuesta que llegará al cierre de la grilla diaria del canal de streaming, luego de los espacios periodísticos y de análisis de actualidad que ocupan las franjas anteriores. El conductor compartirá la mesa con Martínez, Diego Castro, Carito Müller, Baulo y Pachu Peña, que participará dos veces por semana. Roberto Peña se sumará con imitaciones desde fuera del estudio.

La llegada de Dale Match incorpora una propuesta de entretenimiento al tramo nocturno de una señal cuya programación se organiza, durante buena parte del día, alrededor de las noticias y la agenda pública.

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Primer plano de una mujer con cabello oscuro y auriculares negros que viste una prenda azul
El programa recuperará materiales de archivo y tendrá segmentos de participación del público

Para Martínez, el desafío no parte de cero. La actriz vinculó la propuesta con una forma de hacer televisión que Tinelli desarrolló en ciclos anteriores y que tuvo en Videomatch una de sus expresiones más conocidas. “Videomatch tenía ese formato inclusive desde la escenografía. En otro tiempo, pero era el mismo planteo”, afirmó.

La referencia no se reduce a la nostalgia. El archivo tendrá un lugar previsto dentro de Dale Match, junto con segmentos de humor, cámaras ocultas y participación del público. El ciclo incluirá 30 segundos de fama, una sección destinada a personas que quieran mostrar una habilidad o protagonizar situaciones frente a cámara, además de reacciones a materiales de programas anteriores.

Dale Match - Fotos oficiales
Tinelli y Martínez volverán a compartir una dinámica de vivo, ahora adaptada a los códigos del streaming

Martínez entiende esa recuperación como una actualización, más que como una repetición. “Hoy, tiempo después, poder reconvertirlo y actualizarlo me parece lindo”, explicó. La actriz consideró que Marcelo Tinelli mantiene una popularidad que atraviesa generaciones y destacó su disposición a modificar formatos de acuerdo con los cambios en el consumo audiovisual.

“Me parece que es el momento de Marcelo para esto. Lo siento muy enfocado y creo que es su expertise”, señaló la actriz a Teleshow. En su mirada, el conductor conserva una búsqueda de comunicación directa con el público, aunque ahora el escenario sea el streaming, con sus propias reglas, velocidades y posibilidades de interacción.

Una mesa de trabajo basada en la confianza y la conversación

El Bicho Gomez y Anita Martinez disfrazaron a MarceloTinelli y le tiraron unas tortas en la cara
Anita Martinez disfrazó a MarceloTinelli y le tiraro unas tortas en la cara (2023)

La convocatoria de Martínez también se relaciona con el vínculo profesional que construyó con Tinelli en experiencias anteriores. Cuando recibió el llamado, dijo, entendió que se buscaba alguien capaz de hablar con libertad dentro de la dinámica del programa. “Esa forma de tener a alguien que pudiera interpelarlo sin miedo, pero que además haya jugado en el vivo sin red y que lo conozca”, describió.

Esa idea coincide con la definición que el propio Tinelli hizo del ciclo, quien anticipó una mesa con cuatro o cinco integrantes y un funcionamiento más abierto que el de un programa tradicional. La intención, explicó, es para que también puedan intervenir productores, directores y técnicos, en una conversación que no quede circunscrita a quienes ocupan los lugares centrales frente a cámara.

Dale Match - Marcelo Tinelli
La actriz valoró el formato de Dale Match, que combinará actualidad, humor, deporte y archivo

Para Martínez, esa apertura puede tender un puente entre el público que acompañó a Tinelli desde sus primeros años en televisión y quienes se vinculan con los contenidos a través de plataformas digitales. “Conserva el deseo de una comunicación popular. Sigue pensando en abrazar al espectador de toda la vida y unir al nuevo”, sostuvo.

El streaming aparece, en ese sentido, como el espacio donde ambos públicos pueden coincidir. “Que hoy pueden confluir en el streaming”, resumió la actriz. La frase también expone el desafío para figuras que construyeron su carrera en una televisión con otros horarios, formatos y hábitos de consumo.

Creo que en este momento es fundamental adaptarse a estos formatos, sobre todo nosotros que venimos de otra época”, concluyó Martínez. Con humor, actualidad, archivo y una mesa atravesada por distintas trayectorias, Dale Match buscará poner esa adaptación a prueba desde su primera emisión.

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