Costa Rica

Nueva aerolínea de bajo costo llega a Costa Rica con vuelos directos desde Florida y tarifas desde USD 129

Breeze Airways comenzó sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría con una conexión inédita desde Tampa. La ruta contará con dos frecuencias semanales y busca fortalecer la llegada de turistas estadounidenses.

Breeze Airways inició oficialmente sus operaciones en Costa Rica el 3 de octubre de 2026, con vuelos directos procedentes de Tampa, Florida. Crédito: AERIS
Breeze Airways inició oficialmente sus operaciones en Costa Rica el 3 de octubre de 2026, con vuelos directos procedentes de Tampa, Florida. Crédito: AERIS
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Costa Rica amplió sus conexiones aéreas con Estados Unidos mediante la llegada de Breeze Airways, una aerolínea estadounidense de bajo costo que inició sus operaciones en el país con vuelos directos desde la ciudad de Tampa, Florida, hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO), principal terminal aérea costarricense.

La compañía completó exitosamente sus primeras dos operaciones, realizadas el sábado 3 y el miércoles 7 de octubre de 2026, con lo que oficialmente comenzó a prestar servicio en una ruta que hasta ahora no contaba con vuelos comerciales regulares sin escalas.

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El nuevo enlace aéreo tendrá dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, desde el Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA), mediante aeronaves Airbus A220, con capacidad para transportar hasta 137 pasajeros por vuelo.

La apertura representa una nueva alternativa para quienes buscan viajar entre ambos países sin realizar escalas en otras ciudades estadounidenses, al tiempo que amplía las posibilidades de atraer visitantes hacia los diferentes destinos turísticos costarricenses.

La llegada de Breeze Airways forma parte del programa de atracción de aerolíneas que impulsa el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en coordinación con AERIS, empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

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El presidente ejecutivo del ICT, Marcos V. Borges, destacó que la apertura de nuevas conexiones internacionales tiene repercusiones positivas para el turismo, particularmente por las oportunidades económicas que representa para las comunidades vinculadas con esta actividad.

“Celebramos la llegada de la aerolínea Breeze Airways a nuestro país, así como la apertura de una conexión directa entre Tampa, Florida y Costa Rica. Cada nueva ruta permite la llegada de más turistas y abre múltiples oportunidades para cientos de familias y genera diversos encadenamientos turísticos en nuestras comunidades a lo largo y ancho del país”, expresó el funcionario.

El jerarca agregó que la incorporación de la compañía responde a los esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para incrementar las conexiones internacionales y fortalecer la posición de Costa Rica como destino turístico.

¿Cuánto cuestan los vuelos entre Costa Rica y Tampa?

Uno de los principales atractivos de la nueva conexión es la posibilidad de adquirir boletos con tarifas económicas, aunque los precios finales dependerán de la fecha del viaje, la disponibilidad y los servicios adicionales seleccionados.

De acuerdo con información divulgada por Breeze Airways, las tarifas promocionales iniciales fueron anunciadas desde USD 129 por trayecto para viajar desde Tampa hacia San José.

Este precio corresponde a una tarifa básica de ida y no significa que todos los vuelos, fechas o trayectos de regreso tengan el mismo costo.

La compañía advierte que los precios pueden modificarse según la demanda y que determinados servicios, como equipaje adicional u otras opciones de viaje, podrían generar cargos extra.

Los interesados pueden consultar la disponibilidad y las condiciones de las tarifas mediante el sitio oficial de Breeze Airways⁠.

La ruta, que conecta directamente ambas ciudades, tiene una duración aproximada de 3 horas y 15 minutos, de acuerdo con los horarios publicados para esta operación.

La posibilidad de viajar sin escalas representa una alternativa para turistas, empresarios y personas que visitan familiares, al evitar conexiones en otros aeropuertos estadounidenses que pueden incrementar el tiempo total de desplazamiento.

Los boletos desde Tampa hacia Costa Rica fueron anunciados con tarifas iniciales desde USD 129 por trayecto, sujetas a disponibilidad y cargos adicionales. Crédito: AERIS
Los boletos desde Tampa hacia Costa Rica fueron anunciados con tarifas iniciales desde USD 129 por trayecto, sujetas a disponibilidad y cargos adicionales. Crédito: AERIS

Estados Unidos es el principal mercado turístico de Costa Rica

La llegada de esta nueva aerolínea adquiere especial relevancia por el peso que tiene el turismo estadounidense dentro de la actividad económica costarricense.

Según las estadísticas más recientes compartidas por el ICT, entre enero y agosto de 2026 ingresaron al país aproximadamente 1,2 millones de viajeros procedentes de Estados Unidos por vía aérea.

Esta cifra posiciona al mercado estadounidense como el principal emisor de turistas hacia el territorio nacional y explica parte de los esfuerzos institucionales para mantener y ampliar las conexiones con diferentes ciudades de ese país.

En este contexto, la nueva ruta desde Tampa permitirá incorporar una alternativa de acceso para viajeros residentes en Florida y otras zonas cercanas que deseen visitar destinos costarricenses.

Las autoridades turísticas consideran que la expansión de la conectividad internacional puede favorecer a hoteles, restaurantes, empresas de transporte, operadores turísticos y pequeños negocios que dependen de la llegada de visitantes extranjeros.

La aerolínea estadounidense ofrecerá dos vuelos semanales, los miércoles y sábados, utilizando aeronaves Airbus A220 con capacidad para 137 pasajeros. Crédito: AERIS
La aerolínea estadounidense ofrecerá dos vuelos semanales, los miércoles y sábados, utilizando aeronaves Airbus A220 con capacidad para 137 pasajeros. Crédito: AERIS

Como parte de las acciones para dar a conocer la conexión, el ICT anunció que a finales de octubre de 2026 desarrollará una campaña publicitaria en espacios exteriores de alto tránsito de la ciudad de Tampa.

La estrategia buscará promocionar el nuevo servicio aéreo entre potenciales viajeros y posicionar a Costa Rica como una alternativa para realizar vacaciones, actividades de aventura, turismo de naturaleza y otras experiencias.

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