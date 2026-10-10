Teleshow

La llamativa reacción de La Joaqui al usar un famoso latiguillo de Luck Ra: “Es comprador el término”

Tras su separación del cantante cordobés, la artista reaccionó cuando Mario Pergolini hizo referencia a una de las expresiones más usadas por su expareja

El palito de Mario Pergolini que descolocó a La Joaqui
Guardar

Tras su polémica separación, las indirectas y los descargos que circularon en redes sociales, La Joaqui sorprendió al usar en televisión uno de los latiguillos que popularizó Luck Ra. La cantante de RKT fue entrevistada por Mario Pergolini en Otro día perdido (Eltrece), donde el conductor aludió a la expresión “primo” o “prima”, habitual en el vocabulario del artista cordobés.

La conversación comenzó cuando La Joaqui contó que comparte su casa con una prima y las hijas de ella. Ante esa revelación, Pergolini reaccionó: “¿Con una prima? ¡Qué raro!”.

PUBLICIDAD

Luego, el conductor retomó el dato con una pregunta vinculada a Luck Ra, de quien la cantante se separó: “¿O te quedó el término primo o prima?”. La frase hizo referencia a la forma de dirigirse a sus allegados que suele emplear el intérprete cordobés.

La Joaqui respondió sin esquivar el comentario: “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”.

La Joaqui confesó que no descarta tatuarse el nombre de una pareja: "Uno a veces tiene brotes"

Durante la entrevista, la artista explicó que su convivencia tiene además un componente laboral y afectivo. “Es una de mis mejores amigas también, trabaja conmigo y todo”, dijo sobre su prima.

También se refirió a la necesidad de contar con ayuda para ordenar sus actividades cotidianas: “Yo no tengo cabeza para nada en este punto de mi vida y necesito que alguien me ordene mi agenda, mis cosas y que me ayude a existir; si no, solo existo”.

PUBLICIDAD

En otro tramo de la charla con Mario Pergolini y Evelyn Botto, La Joaqui habló de sus tatuajes y recordó que se hizo el primero cuando tenía 14 años. “Sí, el de la espalda”, respondió al ser consultada por Pergolini, y precisó que llevaba la frase “Creciendo en el paraíso”.

El conductor se sorprendió por la edad y bromeó con una posible reacción de su madre: “¿Catorce años tatuada? Claro, y ahí es cuando tu mamá te dijo: ‘Tomátelas de acá ya’”. La cantante explicó que en su familia los tatuajes forman parte de una costumbre compartida: “No, mi mamá es muy de la cultura del tattoo. Mi mamá está tatuada también, muy de la cultura del tattoo. De hecho, a los quince me hizo un dibujo ella para que me tatué”.

El consejo de Mario Pergolini a La Joaqui
La Joaqui explicó que convive con una prima que también trabaja como su asistente

Al preguntarle por otra inscripción que tiene en el cuerpo, La Joaqui señaló que se la hizo en 2015. “Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de todo. Me hago la que... me hago la tontita, nada más...”, expresó cuando Pergolini quiso saber qué hecho había motivado ese tatuaje.

El conductor interpretó que podía tratarse de un recuerdo doloroso, pero la artista aclaró que se refería a la experiencia de tatuarse las costillas: “No, pero porque me dolió mucho el tatuaje. ¿Sabés lo que es tatuarte las costillas? Durísimo”. Pergolini respondió que no tiene ningún tatuaje y ella le dijo: “Está bien, lo bien que hacés. Lo bien que hacés, porque después te mirás y decís: ‘Ay, qué loca que estoy’”.

La conversación derivó en los tatuajes vinculados a nombres propios. Tras una broma de Pergolini sobre llevar nombres en los brazos, Botto intervino: “Pará, no, no tenés, ¿o sí? ¿Ex tatuados?”. La Joaqui respondió: “No, no, no”.

La cantante aclaró que no tiene nombres tatuados, aunque evitó descartarlo para el futuro: “No, no, nombres no tengo, nombres no tengo. Nombres no tengo, pero no me atengo a hacerlos algún día porque, viste... No, bueno, chicos, alguno de ustedes tiene brotes. No voy a, no voy a... No hay que dar un no rotundo por algo que puede suceder y quedar como un hipócrita. Después quedás como desquiciada”.

Pergolini le recomendó que, en todo caso, eligiera los nombres de sus hijas. “De mis hijas ya tengo”, respondió La Joaqui, antes de que el conductor cerrara la broma: “Ah, bueno, bueno, hijas de otros. Ahí está. No, no, no te hagas ningún problema. Ahí está”.

Temas Relacionados

La JoaquiLuck RaSeparación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lali Espósito mostró como palpita su cumpleaños en Río de Janeiro: “En un ratito 35″

La cantante viajó a Brasil para estar presente en el Festival de Cine de Río y estar en la presentación de Glaxo

Lali Espósito mostró como palpita su cumpleaños en Río de Janeiro: “En un ratito 35″

Wanda Nara posó casi desnuda frente al espejo tras su divorcio de Mauro Icardi: la reacción de La Joaqui

Luego de confirmar el fin del proceso, la empresaria publicó imágenes desde el baño de su casa. Sus seguidores celebraron el posteo

Wanda Nara posó casi desnuda frente al espejo tras su divorcio de Mauro Icardi: la reacción de La Joaqui

Quienes serán los invitados de “las mesazas”, PH y la Peña, que llega al fin de semana con una sorpresa en la conducción

Con Mirtha Legrand recuperándose en su domicilio tras 18 días de internación, los cuatro ciclos con más peso del sábado y domingo ya confirmaron sus grillas y una novedad

Quienes serán los invitados de “las mesazas”, PH y la Peña, que llega al fin de semana con una sorpresa en la conducción

La amorosa decisión de Cande Tinelli a casi un mes de la muerte de Linda, su perrita

La influencer decidió abrir las puertas de su hogar para darle, por lo menos por un tiempo, un lugar a Adelina

La amorosa decisión de Cande Tinelli a casi un mes de la muerte de Linda, su perrita

Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de casados con un tierno álbum de fotos

La pareja reunió fotografías de distintas etapas de su vínculo y acompañó la publicación con un mensaje sobre su historia compartida

Zeta Bosio y Estefanía Iracet celebraron 16 años de casados con un tierno álbum de fotos

AMÉRICA

Hondureño recibe seis años de prisión en EEUU por transportar ilegalmente a 188 migrantes

Hondureño recibe seis años de prisión en EEUU por transportar ilegalmente a 188 migrantes

Condenaron a cadena perpetua a dos miembros de la MS-13 en El Salvador

‘Furious’, la serie que se atreve a mirar después del abuso con un incómodo relato

Diputados guatemaltecos proponen sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace 65 años y sostienen que nuevas reglas impulsarán la oferta

Alejandro González Iñárritu hizo la película más controvertida del año, pero ese era el objetivo: “Lo prefiero a una recepción tibia”

MALDITOS NERDS

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’

Steam retirará los últimos juegos de ‘Leisure Suit Larry’ por decisión de Assemble

Charlie Cox revela que participa en un misterioso nuevo videojuego de Sega

BeXide presenta ‘Cat and Paste!’, un escondite online para 16 jugadores

Team17 anuncia ‘The Escapists 3′ para consolas y PC en 2027

DEPORTES

Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

Franco Colapinto largará 11° la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: hora, TV y la grilla de largada

Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión de Santa Fe y quedó como escolta de su zona en el Torneo Clausura

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

La preocupante frase del técnico de Boca sobre la lesión de Paredes antes de enfrentar a Vasco da Gama en la Sudamericana

Leandro Paredes salió por una molestia muscular ante Instituto y encendió las alarmas en Boca Juniors: el gesto de dolor