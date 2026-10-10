La llamativa reacción de La Joaqui al usar un famoso latiguillo de Luck Ra: “Es comprador el término”

El palito de Mario Pergolini que descolocó a La Joaqui

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Tras su polémica separación, las indirectas y los descargos que circularon en redes sociales, La Joaqui sorprendió al usar en televisión uno de los latiguillos que popularizó Luck Ra. La cantante de RKT fue entrevistada por Mario Pergolini en Otro día perdido (Eltrece), donde el conductor aludió a la expresión “primo” o “prima”, habitual en el vocabulario del artista cordobés.

La conversación comenzó cuando La Joaqui contó que comparte su casa con una prima y las hijas de ella. Ante esa revelación, Pergolini reaccionó: “¿Con una prima? ¡Qué raro!”.

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Luego, el conductor retomó el dato con una pregunta vinculada a Luck Ra, de quien la cantante se separó: “¿O te quedó el término primo o prima?”. La frase hizo referencia a la forma de dirigirse a sus allegados que suele emplear el intérprete cordobés.

La Joaqui respondió sin esquivar el comentario: “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”.

La Joaqui confesó que no descarta tatuarse el nombre de una pareja: "Uno a veces tiene brotes"

Durante la entrevista, la artista explicó que su convivencia tiene además un componente laboral y afectivo. “Es una de mis mejores amigas también, trabaja conmigo y todo”, dijo sobre su prima.

También se refirió a la necesidad de contar con ayuda para ordenar sus actividades cotidianas: “Yo no tengo cabeza para nada en este punto de mi vida y necesito que alguien me ordene mi agenda, mis cosas y que me ayude a existir; si no, solo existo”.

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En otro tramo de la charla con Mario Pergolini y Evelyn Botto, La Joaqui habló de sus tatuajes y recordó que se hizo el primero cuando tenía 14 años. “Sí, el de la espalda”, respondió al ser consultada por Pergolini, y precisó que llevaba la frase “Creciendo en el paraíso”.

El conductor se sorprendió por la edad y bromeó con una posible reacción de su madre: “¿Catorce años tatuada? Claro, y ahí es cuando tu mamá te dijo: ‘Tomátelas de acá ya’”. La cantante explicó que en su familia los tatuajes forman parte de una costumbre compartida: “No, mi mamá es muy de la cultura del tattoo. Mi mamá está tatuada también, muy de la cultura del tattoo. De hecho, a los quince me hizo un dibujo ella para que me tatué”.

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La Joaqui explicó que convive con una prima que también trabaja como su asistente

Al preguntarle por otra inscripción que tiene en el cuerpo, La Joaqui señaló que se la hizo en 2015. “Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de todo. Me hago la que... me hago la tontita, nada más...”, expresó cuando Pergolini quiso saber qué hecho había motivado ese tatuaje.

El conductor interpretó que podía tratarse de un recuerdo doloroso, pero la artista aclaró que se refería a la experiencia de tatuarse las costillas: “No, pero porque me dolió mucho el tatuaje. ¿Sabés lo que es tatuarte las costillas? Durísimo”. Pergolini respondió que no tiene ningún tatuaje y ella le dijo: “Está bien, lo bien que hacés. Lo bien que hacés, porque después te mirás y decís: ‘Ay, qué loca que estoy’”.

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La conversación derivó en los tatuajes vinculados a nombres propios. Tras una broma de Pergolini sobre llevar nombres en los brazos, Botto intervino: “Pará, no, no tenés, ¿o sí? ¿Ex tatuados?”. La Joaqui respondió: “No, no, no”.

La cantante aclaró que no tiene nombres tatuados, aunque evitó descartarlo para el futuro: “No, no, nombres no tengo, nombres no tengo. Nombres no tengo, pero no me atengo a hacerlos algún día porque, viste... No, bueno, chicos, alguno de ustedes tiene brotes. No voy a, no voy a... No hay que dar un no rotundo por algo que puede suceder y quedar como un hipócrita. Después quedás como desquiciada”.

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Pergolini le recomendó que, en todo caso, eligiera los nombres de sus hijas. “De mis hijas ya tengo”, respondió La Joaqui, antes de que el conductor cerrara la broma: “Ah, bueno, bueno, hijas de otros. Ahí está. No, no, no te hagas ningún problema. Ahí está”.