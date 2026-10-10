El Salvador: 70% de las emergencias por quemaduras ocurren por accidentes con sustancias calientes

El uso de pirotécnicos durante los feriados dejó a tres niños gravemente heridos y bajo atención médica especializada en Breña. Foto: Minsa

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¿El peligro está al interior de nuestras casas? Más de 1,000 personas han sido atendidas de emergencia en el sistema de salud debido a quemaduras que ocurren de forma accidental con sustancias calientes. En su mayoría, los cuadros responden a incidentes domésticos en lo que va del año.

Los datos oficiales señalan que 1,289 pacientes fueron atendidos en la red pública, de los cuales el 24% son niños menores de nueve años. Este grupo se posiciona como el sector poblacional más vulnerable ante esta situación, según los datos retomados del Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud (MINSAL).

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Los datos indican que el 72.55% de los casos correspondieron a quemaduras no intencionales con objetos o sustancias calientes. Solo el 19% corresponde a accidentes directamente con la llama del fuego.

Una persona adulta reacciona al quemarse levemente la mano con una olla caliente, mientras fibras nerviosas y moléculas de RNase4 ilustran la protección y reparación del daño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial que cobra alrededor de 180,000 vidas al año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de estos fallecimientos se produce en países con ingresos bajos y medianos.

Previamente, la organización Shriners El Salvador, que coordina esfuerzos con el MINSAL en la atención de niños quemados, detalló que ocho de cada diez casos se deben a accidentes con agua u otras bebidas hirviendo, cernada de maíz (insumo común en la preparación de grano en zonas rurales) o melaza caliente.

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El presidente del Club Shriners, Juan Carlos Otaegui, explicó que, aunque en diciembre la manipulación de pólvora incrementa los accidentes, durante el resto del año “el 80% de los niños quemados en El Salvadorocurren por accidentes domésticos durante todo el año”.

Las mujeres adultas y los niños son especialmente vulnerables a las quemaduras. Estas son la quinta causa más común de lesiones infantiles no mortales. Pese a que un importante factor de riesgo es la supervisión inadecuada por parte de los adultos, un número considerable de lesiones por quemaduras en niños se debe al maltrato infantil, según datos presentados por la OMS.

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40% de las quemaduras son de segundo grado

Dependiendo del nivel de afectación que una quemadura genera en el cuerpo, se puede clasificar en tres niveles. Hasta el 58% de los casos atendidos en el territorio salvadoreño responde a quemaduras de primer nivel.

El 37.26% de las emergencias necesita más atención debido a que corresponde a quemaduras de segundo grado, que presentan dolor intenso, enrojecimiento, inflamación y ampollas.

Solo el 4.39% de los casos es de tercer nivel. Estos cuadros presentan una apariencia blanquecina, oscura o carbonizada y pueden quedar sin sensibilidad, o adormecidos, por daño en los nervios.

En El Salvador no se tienen datos actualizados sobre el costo de atención a los pacientes por quemaduras; sin embargo, los datos oficiales hasta 2020 del MINSAL indican que, en temporadas críticas, como fin de año, el costo acumulado por decenas de consultas y egresos hospitalarios de pacientes quemados por pólvora ha superado los $80,000 globales para decenas de afectados.

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La improvisación en la cocina incrementa el riesgo de accidentes con aceite caliente - crédito Colprensa

¿Puedo darle primeros auxilios a una persona con quemaduras?

A continuación se proporcionan orientaciones básicas sobre primeros auxilios en caso de quemaduras.

Lo que se debe hacer

Detenga el proceso de quemadura: quite la ropa e hidrate las quemaduras.

Extinga las llamas: haga rodar a la persona por el suelo, cúbrala con una manta o utilice agua u otros líquidos que ayuden a apagar el fuego.

Use agua corriente fría para reducir la temperatura de la quemadura.

En caso de quemaduras químicas, elimine o diluya el agente químico mediante la irrigación con grandes cantidades de agua.

Envuelva al paciente en un paño o una sábana limpia y llévelo al establecimiento adecuado más cercano para que reciba atención médica.

Lo que no se debe hacer

No comience a prestar primeros auxilios sin garantizar su propia seguridad: apague la corriente eléctrica y use guantes de protección contra sustancias químicas, entre otras medidas.

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No aplique pomadas, aceite ni haldi (cúrcuma) a la quemadura, ni utilice algodón en bruto sobre esta.

No aplique hielo, dado que no hace sino profundizar la lesión.

Evite el enfriamiento prolongado con agua, ya que provocará hipotermia.

No rompa las ampollas hasta que un proveedor de atención de salud pueda tratarlas con antimicrobianos de uso tópico.

No aplique ningún material directamente sobre la herida, ya que podría infectarse.

Evite aplicar medicación de uso tópico hasta que el paciente reciba la atención médica adecuada.