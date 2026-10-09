Tecno

Un anillo de USD 99 promete manejar varios asistentes de IA con solo apretar un botón

La empresa reconoció que varias funciones de salud del dispositivo todavía están en proceso de validación técnica

Anillo inteligente
Interface, el nuevo anillo inteligente de Natura, se vende a USD 99 y llegará al mercado en diciembre o enero. (Natura)
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La startup de hardware Natura presentó Interface, un anillo inteligente de USD 99 diseñado para que los usuarios activen asistentes de inteligencia artificial con solo apretar un botón en el dedo, sin necesidad de mirar el teléfono.

El dispositivo se conecta con varios agentes de IA a la vez: Muse de Meta, Instinct, Grok Bot de xAI, Claude de Anthropic y ChatGPT de OpenAI. El usuario puede elegir qué asistente resuelve cada tarea, según informó TechCrunch.

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Interface también funciona como pulsera de salud: mide frecuencia cardíaca, variabilidad del ritmo cardíaco, fases del sueño, actividad física y temperatura de la piel. La batería dura entre seis y doce días, con una recarga completa de 100 minutos.

Tres emblemas geométricos, dos de color blanco y uno anaranjado, dispuestos en fila sobre un fondo negro.
El dispositivo permite activar asistentes de IA como ChatGPT, Claude, Grok Bot y Muse con un solo botón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el anillo

El funcionamiento es simple: se presiona el botón, se habla el pedido y se suelta para enviarlo. La respuesta llega por auriculares, por una notificación en pantalla del iPhone o por la aplicación propia de la empresa, según describió el medio especializado GamesBeat.

Carlo Edoardo Ferraris, fundador de Natura y creador previo de la firma de accesorios Rolling Square, dijo a GamesBeat que “el principal punto de contacto entre las personas y la tecnología va a ser el anillo”.

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La compañía plantea el dispositivo como una vía para delegar tareas cotidianas (armar un recordatorio, pedir un producto, reservar un lugar) sin abrir ninguna aplicación ni escribir un mensaje.

Anillo inteligente
Interface mide frecuencia cardíaca, calidad del sueño, actividad física y temperatura de la piel. (Natura)

“Este anillo que estamos a punto de lanzar es significativamente diferente a cualquier otro anillo disponible actualmente, ya que hemos logrado combinar no solo el seguimiento de salud de la más alta calidad con el resto de los componentes que permiten la comunicación entre agentes, la grabación de reuniones y la memoria externa, sino que también hemos conseguido una duración de batería increíblemente larga, algo vital para un producto como este, y todo ello en un tamaño muy, muy pequeño”, dijo Ferraris a TechCrunch.

El precio de entrada y lo que viene después

Natura aseguró que fabricar el anillo le cuesta algo similar a lo que gastan Oura y Samsung en sus propios anillos inteligentes, porque usa muchos de los mismos componentes. Aun así, eligió lanzarlo a USD 99 para bajar la barrera de entrada.

La empresa adelantó que subirá el precio más adelante, una vez que logre instalar el uso del producto entre los primeros compradores, y que después de un período gratuito de tres a seis meses planea cobrar una suscripción de USD 9 al mes.

Las respuestas de los agentes pueden recibirse a través de auriculares conectados, una aplicación de actividad en directo para iPhone o la aplicación NatureOS. (Europa Press)
Las respuestas de los agentes pueden recibirse a través de auriculares conectados, una aplicación de actividad en directo para iPhone o la aplicación NatureOS. (Europa Press)

Las reservas se abrirán el mes que viene y los primeros envíos están previstos para diciembre o enero. Natura mostrará el producto en un evento en San Francisco el 9 de noviembre.

Un mercado cada vez más poblado

Interface entra a un segmento donde ya compiten Oura, Ultrahuman y RingConn con el foco puesto en la salud, y Pebble con una propuesta de anillo orientado a la voz y los asistentes de IA.

Natura apuesta a diferenciarse por ser “agnóstica” respecto del asistente: en lugar de atar al usuario a un solo modelo de lenguaje, deja que combine varios según la tarea, algo que todavía ningún rival del segmento ofrece de la misma forma.

Natura competirá en el segmento de anillos inteligentes con marcas como Oura, Ultrahuman, RingConn y Pebble. (Amazón)
Natura competirá en el segmento de anillos inteligentes con marcas como Oura, Ultrahuman, RingConn y Pebble. (Amazón)

La compañía no difundió cuánto capital recaudó hasta ahora ni cuántas unidades reservó antes del lanzamiento. Tampoco precisó qué funciones de salud, como la medición de frecuencia cardíaca, ya están validadas de forma definitiva. Natura prometió confirmar las especificaciones finales y los plazos de entrega antes de que cualquier comprador pague cuando abra las reservas el mes que viene.

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