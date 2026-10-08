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BTS en Perú: cuáles son las canciones más famosas, fecha y horario de concierto

La banda surcoreana integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegó a Perú tras haber realizado los dos primeros conciertos de su tramo sudamericano en Bogotá, Colombia

La noche del miércoles 7 de octubre, BTS ofreció su primer show en Lima ante miles de seguidores. (Andina)
La noche del miércoles 7 de octubre, BTS ofreció su primer show en Lima ante miles de seguidores. (Andina)
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BTS se presenta en Lima con tres conciertos en el Estadio San Marcos, en el marco del BTS World Tour Arirang, mientras los fanáticos repasan el listado de temas con más reproducciones en Spotify, encabezado por Dynamite, Butter y My Universe junto a Coldplay.

La banda surcoreana integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegó a Perú tras haber realizado los dos primeros conciertos de su tramo sudamericano en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre.

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La gira continuará luego por Santiago de Chile, La Plata, en Argentina, y São Paulo, Brasil, donde se realizarán las últimas presentaciones sudamericanas los días 28, 30 y 31 de octubre.

Cuáles son las canciones más famosas de BTS en Spotify

El ranking de las canciones más famosas de BTS se construye a partir de las reproducciones totales acumuladas en Spotify, una de las métricas más utilizadas dentro de la industria musical para medir el consumo global de los artistas.

Un escenario circular iluminado de rojo con artistas en el centro, rodeado por tribunas llenas de público con luces rojas encendidas
El grupo de k-pop BTS se presenta sobre un escenario iluminado de rojo en el Estadio San Marcos de Lima ante una multitud de fanáticos. (Paula Diaz)

En el primer lugar aparece Dynamite, lanzada en 2020, con más de 2.361 millones de reproducciones. Le sigue My Universe, el tema grabado junto a Coldplay en 2021, que supera los 1.656 millones de escuchas.

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El podio lo completa Butter, también de 2021, con más de 1.511 millones de reproducciones. En cuarto lugar se ubica Boy With Luv, la colaboración con Halsey de 2019, que acumula más de 1.435 millones de escuchas.

El resto del top ocho lo integran FAKE LOVE (2018), con más de 1.149 millones de reproducciones; Life Goes On (2020), con más de 1.055 millones; DNA (2017), con más de 841 millones, y Permission to Dance (2021), con más de 834 millones de reproducciones.

Vista nocturna de un estadio multitudinario iluminado por luces rojas de los asistentes ante un escenario con pantallas
Miles de fanáticos asisten al concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio San Marcos en Lima. (Paula Diaz)

Fecha y horario de los conciertos de BTS en Lima

Las presentaciones de BTS en la capital peruana se desarrollan en el Estadio San Marcos durante los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, con un horario de inicio estimado para las 8 p.m.

La noche del miércoles 7 de octubre, BTS ofreció su primer show en Lima ante miles de seguidores que esperaban desde hace años un encuentro con el grupo. El espectáculo comenzó aproximadamente a las 8:00 p.m., tal como lo había previsto la organización.

Esa primera función marcó el inicio de la serie de tres presentaciones de la banda surcoreana en el país. BTS volverá al escenario limeño el viernes 9 de octubre y cerrará su paso por Perú el sábado 10, en lo que constituye la segunda parada del tramo sudamericano de la gira.

Un bastón de luz transparente con el logotipo de BTS iluminado a la izquierda y siete bastones dispuestos en círculo con luces multicolores
Los bastones luminosos Army Bomb del grupo BTS emiten luces de diversos colores para la sincronización interactiva en sus presentaciones en vivo.

Qué es el Army Bomb

El Army Bomb (denominación popular del BTS Official Light Stick Ver. 4) es la vara de luz oficial que emplean los seguidores de la agrupación surcoreana BTS. Su propósito principal en los espectáculos en vivo es transformar al público en un elemento visual activo, mediante la generación de efectos lumínicos coordinados a lo largo de todo el recinto.

Durante los conciertos, el equipo técnico de producción controla de forma remota estos dispositivos para modificar sus colores, intensidad y patrones de parpadeo según los distintos momentos del repertorio. De este modo, miles de luces responden simultáneamente al ritmo de la música para crear una experiencia colectiva inmersiva.

Para que el dispositivo pueda integrarse al sistema de iluminación del evento y sincronizarse con el resto del estadio, los asistentes deben prepararlo con anticipación y vincularlo a través de una aplicación en un teléfono móvil compatible.

Para conectar la Army Bomb al celular, primero debes descargar la aplicación oficial BTS Official Light Stick Ver. 4, disponible tanto para Android como para iPhone. Antes de iniciar la vinculación, asegúrate de tener activado el Bluetooth en tu teléfono.

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