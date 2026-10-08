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Anthropic integra Claude en Google Workspace para crear, editar y analizar documentos con IA

La integración amplía las funciones del chatbot de Anthropic y permite utilizarlo dentro del entorno de trabajo de Google mediante una cuenta compatible

Claude ahora se podrá integrar a Google Workspace.
Claude ahora se podrá integrar a Google Workspace. (Google - Anthropic)
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Anthropic amplió las funciones de Claude con una nueva integración para Google Workspace que permite utilizar su inteligencia artificial directamente en Google Docs, Google Sheets y Google Slides.

La herramienta, disponible en fase beta, incorpora una barra lateral desde la que los usuarios pueden pedirle al chatbot que lea, modifique y reorganice el contenido de los archivos sin tener que copiar y pegar información entre distintas aplicaciones.

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La novedad representa una alternativa a Gemini, la inteligencia artificial que Google ofrece dentro de sus propias herramientas de productividad. Claude for Google Workspace busca así competir en un espacio en el que las funciones de IA están cada vez más integradas en programas utilizados para trabajar, estudiar y preparar documentos.

Anthropic lanza Claude en Google Workspace con una barra lateral en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones.
Anthropic lanza Claude en Google Workspace con una barra lateral en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones.

Claude puede editar archivos de Google Workspace directamente

La principal característica de la integración es que Claude puede trabajar sobre el archivo que el usuario tiene abierto. Desde la barra lateral, el chatbot puede analizar el contenido y realizar cambios directamente en el documento, la presentación o la hoja de cálculo.

Anthropic señala que esta función permite redactar, analizar, reestructurar y modificar el estilo de los archivos sin trasladar manualmente el contenido a otra plataforma. Además, las modificaciones realizadas por Claude quedan registradas en el historial de versiones de Google Workspace.

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Esto permite consultar los cambios efectuados y recuperar versiones anteriores del archivo si es necesario. La herramienta también permite que el usuario y Claude trabajen sobre el mismo documento al mismo tiempo.

Claude podrá editar archivos de Google Workspace desde la misma plataforma.
Claude podrá editar archivos de Google Workspace desde la misma plataforma.

Qué puede hacer Claude en Google Docs, Slides y Sheets

En Google Docs, Claude puede utilizarse para redactar y reorganizar documentos extensos. Por ejemplo, el usuario puede pedirle que reduzca un informe de varias páginas manteniendo determinados requisitos o que cambie la estructura y el estilo de un texto.

En Google Slides, la IA puede crear nuevas diapositivas o modificar las existentes. Entre sus funciones está dividir una diapositiva con demasiado texto, adaptar el diseño al resto de la presentación o incorporar gráficos utilizando información que ya aparece en otras páginas.

La integración también llega a Google Sheets, donde Claude puede crear modelos de hojas de cálculo, detectar errores en fórmulas y corregirlos. También puede ayudar a limpiar información y homogeneizar datos, como fechas almacenadas en diferentes formatos.

Google Workspace
Claude podrá editar y analizar documentos de Google Docs, Slides y Sheets.

Estas funciones buscan reducir tareas repetitivas que normalmente requieren revisar manualmente grandes cantidades de información o conocer fórmulas y herramientas específicas de cada aplicación.

Claude también puede editar archivos desde su propio chatbot

Anthropic añadió además nuevos conectores para Docs, Sheets y Slides. Con ellos, el usuario puede compartir un archivo de Google Workspace con Claude mediante un enlace dentro de una conversación.

De esta manera, no es necesario iniciar la interacción desde la barra lateral de Google Docs, Sheets o Slides. Claude puede acceder al archivo compartido y realizar modificaciones directamente desde la conversación, ampliando las posibilidades de uso del chatbot fuera de las aplicaciones de Google.

La compañía plantea esta integración como una forma de llevar Claude al entorno habitual de trabajo de millones de usuarios, en lugar de limitarlo a una ventana independiente.

Anthropic busca que Claude se empiece a integrar en diferentes servicios.
Anthropic busca que Claude se empiece a integrar en diferentes servicios.

Quiénes pueden utilizar la nueva función

Claude for Google Workspace se encuentra actualmente en fase beta y está disponible para suscriptores de los planes Pro, Max, Team y Enterprise. Para utilizarla también es necesario disponer de una cuenta de Google que permita instalar aplicaciones desde Google Workspace Marketplace.

La integración se suma a la creciente competencia entre Anthropic y Google por incorporar inteligencia artificial a las herramientas de productividad. Mientras Google impulsa Gemini dentro de su propio ecosistema, Anthropic busca que Claude pueda convertirse en una alternativa capaz de trabajar directamente con documentos, presentaciones y hojas de cálculo.

El objetivo ya no es solamente conversar con un chatbot, sino permitir que la inteligencia artificial intervenga directamente en las tareas que los usuarios realizan todos los días.

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