Anthropic presenta Claude Haiku 5.5, su nueva IA rápida y económica: permite decidir cuánto razonará cada respuesta

Anthropic presenta Claude Haiku 5.5 como su nueva IA más rápida y económica. (Anthropic)

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Anthropic lanzó Claude Haiku 5.5, una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial orientada a ofrecer respuestas rápidas con un menor costo de operación. La principal novedad es la incorporación del esfuerzo ajustable, una función que permite determinar cuánto debe razonar el sistema antes de responder, sin necesidad de cambiar de modelo.

Esta característica busca adaptar el funcionamiento de la IA al tipo de tarea. Para solicitudes sencillas, como resumir un texto o clasificar información, el usuario puede reducir el nivel de esfuerzo para obtener una respuesta con menor consumo. En trabajos que requieren más análisis, puede aumentarlo para que el modelo dedique más recursos al razonamiento.

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Claude Haiku 5.5 reduce los costos hasta un 90 %

Uno de los principales atractivos de Claude Haiku 5.5 es su precio. Anthropic calcula que el costo promedio es 75 % inferior al de Claude Haiku 4.5, aunque en determinadas condiciones el ahorro puede alcanzar el 90 %.

La mayor reducción corresponde a consultas de hasta 100.000 tokens. Los tokens son pequeñas unidades de información que los modelos de IA procesan para interpretar las instrucciones y generar respuestas.

Claude Haiku 5.5 ya se encuentra diponible. (Anthropic)

En ese escenario, la entrada de información pasa de 1 dólar a 0,10 dólares por millón de tokens. La reutilización de información previamente procesada también baja de 0,10 a 0,01 dólares. En el caso de las respuestas generadas por el modelo, el precio disminuye de 5 dólares a 0,50 dólares por millón de tokens.

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Para consultas que superen los 100.000 tokens, las tarifas aumentan a 0,50 dólares por millón de tokens de entrada y 2,50 dólares por millón de tokens de salida. Aun así, Anthropic señala que estos precios representan aproximadamente la mitad de los de Haiku 4.5.

La posibilidad de regular el esfuerzo de razonamiento ya estaba presente en modelos más avanzados de la compañía, como Claude Opus 4.6. Sin embargo, Haiku 5.5 es el primer modelo de esta familia que incorpora esta opción configurable.

Claude Haiku 5.5 es más rápido y tiene un menor costo por token. (Anthropic)

Un modelo pensado para agentes de inteligencia artificial

Anthropic también destaca mejoras importantes en tareas que requieren utilizar un ordenador y realizar procesos de razonamiento. En las pruebas publicadas por la compañía, Claude Haiku 5.5 pasó de 15,7 % a 72,4 % en OSWorld 2.1 frente a Haiku 4.5.

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En Humanity’s Last Exam, sin utilizar herramientas externas, el resultado aumentó de 10,2 % a 45,9 %. En OSWorld 2.1, Anthropic compara además su modelo con GPT-6 Luna, frente al que obtiene 72,4 % frente a 48,9 %. En FrontierCode 1.1, la diferencia es menor: 46,4 % frente a 42,4 %.

Estas pruebas corresponden a escenarios específicos y no permiten determinar por sí solas qué modelo ofrece un mejor rendimiento general.

Anthropic lanzó su modelo Claude Haiku 5.5 pensado para Agentes de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa Asana también realizó sus propias pruebas. Aaron Vinh, ingeniero de software de la compañía, señaló que observaron más de un 30 % menos de latencia al completar tareas y una inferencia hasta 2,5 veces más rápida por turno de un agente de IA.

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Anthropic también reduce el precio de Sonnet

Los cambios no se limitan a Haiku. Anthropic redujo de 0,20 a 0,10 dólares por millón de tokens el precio de las lecturas de caché de Sonnet 5.5, lo que permite disminuir alrededor de un 20 % el costo de determinados trabajos con agentes.

Además, los planes Max y Team recibirán créditos mensuales para utilizar la API. Los usuarios de Max 5x tendrán 100 dólares en créditos, mientras que Max 20x contará con 200 dólares. En el caso de Team, habrá hasta 500 dólares compartidos entre sus usuarios.

Anthropic no solo reduce el precio por procesamiento en su modelo Claude Haiku 5.5, también lo hizo con Sonnet. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Claude Haiku 5.5 ya está disponible en la plataforma de Claude y en servicios de computación en la nube como AWS, Google Cloud y Azure. Para desarrolladores, los SDK de Python y TypeScript incorporan compatibilidad beta con funciones para controlar ordenadores y navegadores.

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Anthropic también afirma haber reforzado las protecciones de ciberseguridad del modelo frente a Haiku 4.5, con restricciones para impedir pruebas de penetración, aunque mantiene una mayor capacidad para tareas defensivas.