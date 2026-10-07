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Así puedes liberar espacio en Gmail sin pagar nada y sin dejar correos importantes en la papelera

Al aplicar filtros sencillos para ubicar adjuntos pesados y vaciar por completo la papelera del correo de Google, los usuarios recuperan capacidad en sus cuentas personales de manera inmediata

Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)
Las cuentas de Gmail ofrecen 15 GB de almacenamiento gratuito compartidos con Google Drive y Google Fotos. (Google)
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Las cuentas de Gmail disponen de 15 GB gratuitos compartidos con Google Drive y Google Fotos, por lo que borrar mensajes con archivos adjuntos y vaciar las carpetas de eliminación permite recuperar capacidad sin contratar un plan.

El espacio no depende solo del correo: los videos, fotografías y documentos almacenados en los otros servicios también consumen la misma cuota. La limpieza debe comenzar por identificar qué tipo de archivo ocupa más almacenamiento dentro de la cuenta.

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Los mensajes de texto sin adjuntos suelen ocupar poco espacio, mientras que los correos con videos, archivos PDF o fotografías pesadas concentran buena parte del consumo. Gmail permite localizarlos con filtros dentro de su buscador, tanto desde el teléfono como desde una computadora.

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El comando de búsqueda has:attachment larger:10M permite identificar los correos con archivos adjuntos pesados. (Foto: Google)

Para encontrar esos mensajes, el usuario puede escribir has:attachment larger:10M, un comando que busca correos con adjuntos superiores a 10 megabytes. También, puede reemplazar esa cifra por 15M o 20M si necesita concentrarse en los archivos de mayor tamaño.

Adjuntos pesados y correos antiguos en Gmail

Los correos con archivos adjuntos pueden eliminarse después de revisar su contenido y seleccionar los que ya no sean necesarios. El mensaje pasa entonces a la Papelera, pero esa acción por sí sola no libera espacio de forma definitiva.

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Las cuentas de Gmail también permiten filtrar comunicaciones antiguas con older_than:2y, un comando que reúne los mensajes recibidos hace más de dos años. La búsqueda puede combinarse con has:attachment para ubicar correos viejos que además incluyan archivos.

El filtro older_than:2y reune todos los mensajes recibidos hace más de dos años dentro del correo electrónico.
El filtro older_than:2y reune todos los mensajes recibidos hace más de dos años dentro del correo electrónico.

Una vez abierta la lista, Gmail permite marcar los mensajes mediante la casilla superior y elegir la opción “Seleccionar todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda”. Después, el ícono de la Papelera elimina el conjunto seleccionado.

Los boletines promocionales y las notificaciones acumuladas constituyen otra fuente de correos prescindibles. El buscador puede localizar esas suscripciones con los términos unsubscribe o “darse de baja”, que muestran los mensajes vinculados a listas de distribución.

La eliminación de correos con adjuntos, publicidad y notificaciones reduce el contenido almacenado en Gmail, pero el espacio seguirá ocupado hasta que el usuario borre permanentemente los mensajes de la Papelera y del correo no deseado.

Los planes de pago de Google One permiten elevar la capacidad disponible a 100 GB, 200 GB o 2 TB.. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
Los planes de pago de Google One permiten elevar la capacidad disponible a 100 GB, 200 GB o 2 TB.. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

La Papelera y el correo no deseado del correo de Gmail

La carpeta Spam, identificada como correo no deseado, incluye la opción “Borrar todos los mensajes de spam ahora”. Esa acción elimina definitivamente los mensajes que Gmail clasificó en esa categoría.

La Papelera ofrece una función equivalente mediante el botón “Vaciar la papelera ahora”. Los correos enviados allí no liberan capacidad real hasta que se completa ese paso.

Si el correo sigue cerca del límite tras la limpieza, el almacenamiento puede estar ocupado por elementos guardados en Drive o Fotos. La herramienta gratuita Administrador de Almacenamiento de Google One analiza el contenido de los tres servicios y muestra videos y archivos pesados para eliminarlos con un clic.

Google One no exige una suscripción para usar esa herramienta de revisión. El servicio de pago aparece cuando el usuario decide ampliar la cuota disponible en vez de borrar archivos.

Los planes de almacenamiento de Google One permiten elevar la capacidad a 100 GB, 200 GB o 2 TB, y la ampliación se comparte del mismo modo entre Gmail, Drive y Fotos.

El acceso a Gmail, Google Drive, Google Fotos, Docs, Sheets, Meet y Calendar está incluido sin costo en la cuenta. También, forman parte de las funciones gratuitas el filtro de correo no deseado y la verificación en dos pasos.

Las opciones de pago incluyen herramientas avanzadas de edición con inteligencia artificial en Google Fotos y la posibilidad de compartir el almacenamiento adquirido con hasta cinco personas más. Google Workspace Individual requiere un plan distinto para quienes necesitan una dirección de correo con dominio propio, como contacto@tunegocio.com.

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