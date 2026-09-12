Usan calor de un centro de datos para alimentar miles de radiadores domésticos en Dinamarca

El centro de datos de Meta en Odense aprovecha el calor residual de sus servidores para calefaccionar hogares. (Referencial/Reuters)

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Un centro de datos operado por Meta en Odense, Dinamarca, canaliza el calor residual de su sistema de refrigeración directamente hacia las viviendas cercanas. El proyecto convierte el exceso térmico de los servidores en calefacción para miles de hogares a través de la red de calefacción urbana de la ciudad, en un esquema que la propia compañía describe como una cuestión de escala más que un avance técnico inédito.

Las operaciones de servidores disipan casi toda su electricidad en forma de calor: una estimación del sector sitúa esa cifra cerca del 90%. La mayoría de las instalaciones de este tipo simplemente liberan esa energía hacia el exterior sin aprovecharla, pero la planta de Odense la redirige hacia la infraestructura de calefacción que ya existía en la ciudad.

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El calor de los servidores llega demasiado frío para usarse directamente

Aproximadamente el 40% del consumo total de energía de un centro de datos se destina a la refrigeración de los servidores, y casi toda esa energía se libera después en forma de calor de baja intensidad. El aire que expulsan los equipos nunca alcanza temperaturas lo suficientemente altas como para calentar los edificios por sí solo, lo que exige un proceso adicional antes de que ese calor pueda distribuirse a las viviendas.

Cerca del 90% de la electricidad que consumen los servidores se disipa en forma de calor. (Reuters)

El agua de la red municipal circula por las unidades de refrigeración del centro de datos y absorbe el calor residual de los servidores. Luego se traslada a una planta cercana equipada con bombas de calor de amoníaco, que elevan aún más la temperatura antes de la distribución final.

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La empresa de ingeniería Ramboll diseñó este sistema de recuperación para el operador de calefacción urbana Fjernvarme Fyn, que eleva la temperatura del agua entre 70 y 75 °C (158 y 167 °F), el nivel necesario para alimentar los radiadores domésticos una vez que el agua vuelve a entrar en la red principal de distribución.

“Nuestro proyecto es relativamente único porque contamos con una red de distribución muy extensa”, declaró Jan Strømvig, director de Fjernvarme Fyn, quien agregó que Meta ubicó sus instalaciones directamente dentro de esa red, lo que permite una transferencia de energía eficiente en todo el sistema.

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Según cifras de Ramboll, el sistema calienta más de 12.000 hogares en la región cada año. (Reuters)

Meta atribuye el resultado a la escala, no a la innovación técnica

“Las bombas de calor no son un invento nuevo, ni tampoco las serpentinas para capturar calor. Lo que sí es nuevo e innovador es la combinación de estos dos a hiperescala”, dijo Lauren Edelman, especialista en energía de Meta.

Las cifras publicadas por Ramboll describen aproximadamente 45 megavatios que fluyen directamente a la red de calefacción de Odense, lo que convierte a la instalación en la mayor bomba de calor de Dinamarca. Según esas mismas cifras, la recuperación anual asciende a unos 215.000 megavatios-hora, suficientes para calentar más de 12.000 hogares en toda la región.

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Los datos han variado según la fase del proyecto. En detalles anteriores, Meta citaba cifras más bajas, con alrededor de 6.900 hogares y 100.000 megavatios-hora durante las operaciones iniciales.

La red de calefacción urbana previa de Odense fue clave para conectar el centro de datos con las viviendas. (Referencial/Europa Press)

Tras una expansión posterior, las cifras de la compañía aumentaron hasta unos 165.000 megavatios-hora, con servicio para aproximadamente 11.000 hogares dentro del sistema. Fjernvarme Fyn confirmó en 2025 que el excedente de calor producido por Meta equivalía a calentar cerca de 11.000 hogares. Estas fluctuaciones reflejan las distintas fases del proyecto, los plazos y los métodos de conteo, más que inconsistencias en el rendimiento real de la instalación.

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La posibilidad de reproducir este sistema en otros lugares depende en gran medida de una red de calefacción urbana de amplio alcance. El calor no puede viajar largas distancias sin sufrir pérdidas significativas, lo que obliga a que las instalaciones se ubiquen cerca de una red de distribución ya existente. Odense contaba con esa infraestructura antes de la llegada del centro de datos de Meta, una condición previa que resultó determinante para el éxito del sistema.