Apple se asocia con LG para lanzar una cerradura, un termostato y un timbre inteligentes

Apple y LG Electronics desarrollaron una línea de cerraduras, termostatos y timbres inteligentes que se venderán bajo la marca surcoreana.

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Apple prepara el lanzamiento de una cerradura, un termostato y un timbre inteligentes desarrollados junto con LG Electronics, según informó Bloomberg este martes con datos de personas con conocimiento del acuerdo. Los productos llevarán la marca LG, no la de Apple.

Los dispositivos forman parte de un ecosistema pensado para funcionar junto al nuevo centro de hogar inteligente que la compañía de Cupertino planea presentar el 13 de octubre, junto con una versión renovada del HomePod mini y un decodificador de TV actualizado.

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Cómo es el acuerdo entre Apple y LG

El esquema se conoce como desarrollo de ‘segundo socio’: Apple participa en el diseño y en las especificaciones técnicas, pero LG fabrica, distribuye y da soporte a los productos bajo su propia marca, de acuerdo con Mark Gurman.

Ese modelo le permite a Apple ampliar rápido su catálogo de accesorios para el hogar sin asumir los costos de producción y de atención al cliente que implica fabricar cada dispositivo de forma directa.

El modelo de desarrollo de segundo socio permite a Apple expandir su catálogo de hogar inteligente sin afrontar los costos de fabricación. (REUTERS/Yves Herman)

La lista de productos incluye, además del timbre, la cerradura y el termostato, un sensor de temperatura, una cámara de seguridad para interiores, otra para exteriores y un reflector con cámara integrada, según el mismo reporte.

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LG presentó documentación ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, el organismo que autoriza los equipos de radiofrecuencia en ese país) y ante la certificadora UL Solutions. Los registros nombran productos como el LG Video Doorbell Wired, el LG Smart Deadbolt Lock y el LG Smart Thermostat, detalló The Verge.

Esos archivos no mencionan a Apple en ningún momento y LG pidió a los organismos que mantuvieran en reserva las fotografías y las especificaciones más detalladas hasta comienzos del próximo año, según consignó MacRumors.

Varios de los dispositivos admitirán los protocolos de conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Thread y Matter, que permiten que aparatos de distintas marcas se comuniquen entre sí dentro de una misma red doméstica.

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Los accesorios de hogar inteligente desarrollados junto con LG no estarán listos para el evento de octubre y su lanzamiento demorará varios meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cerradura, en particular, incorporará banda ultraancha (UWB), una tecnología de corto alcance que permitirá el desbloqueo automático cuando el usuario con su teléfono se acerque a la puerta.

Qué representa para ambas empresas

Para LG, la línea significa su primera cámara de interior en casi una década, su primera cámara de exterior, su primer termostato, su primer reflector con cámara y su primer timbre inteligente, además de la primera cerradura inteligente que vende fuera de Corea del Sur, según The Straits Times.

Para Apple, el movimiento confirma una estrategia que viene avanzando desde hace meses hacia el hogar conectado, un terreno donde compiten Samsung con SmartThings, Amazon con Ring y Google con Nest.

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TechCrunch consultó a Apple sobre el acuerdo y la empresa no respondió antes de la publicación de este artículo. LG tampoco confirmó los detalles de forma oficial.

Los accesorios desarrollados con LG no estarán listos para la fecha del evento del 13 de octubre: según las fuentes citadas por Bloomberg, su llegada al mercado demorará varios meses adicionales.

Apple proyecta un centro de control para el hogar con pantalla de seis pulgadas y una versión de Siri impulsada por inteligencia artificial. (Apple)

Qué se sabe del nuevo HomePod

Apple prepararía el regreso de su asistente de voz al hogar con un nuevo dispositivo doméstico que incluiría una pantalla de seis pulgadas y podría presentarse el 13 de octubre de 2026, según adelantó Bloomberg.

El equipo tendría un grosor similar al de un iPhone y podría usarse sobre una mesa o instalarse en la pared. La versión de escritorio incorporaría una base circular de metal con altavoces y micrófonos, además de un brazo que permitiría ajustar la inclinación del panel, con un diseño que recordaría al del iMac G4 en tamaño reducido.

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El dispositivo funcionaría conectado por USB-C, sin batería propia, y estaría disponible en el acabado gris de aluminio habitual en otros productos de la compañía.

Junto a este lanzamiento llegarían una actualización del HomePod mini y una nueva generación de Apple TV, todos con una versión renovada de Siri basada en inteligencia artificial.

El sistema permitiría controlar equipos inteligentes, hacer videollamadas, reproducir música y fotos, y comunicarse entre distintos ambientes de la casa. La aplicación Mensajes sumaría un formato de doble panel similar al del iPad. Apple no confirmó oficialmente estos lanzamientos ni una fecha definitiva.