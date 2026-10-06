Sam Altman acusó a Elon Musk de ser un “abusón” y pidió no ceder ante sus ataques

Sam Altman responde a Elon Musk y reclama una supervisión pública de la inteligencia artificial - REUTERS/Carlos Barria/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, acusó a Elon Musk de ser un “abusón” y defendió responder con firmeza a sus ataques públicos.

La declaración, publicada recientemente en una entrevista con Vanity Fair, reaviva la disputa entre dos antiguos socios que ahora encabezan empresas rivales en el mercado de la inteligencia artificial.

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Qué dijo Sam Altman sobre Elon Musk

El responsable de OpenAI fue consultado por el enfrentamiento que mantiene con el propietario de Tesla y de la red social X. Altman dijo que no le gustan los abusones y situó a Musk dentro de esa categoría. “Pienso que de vez en cuando hay que devolverles el golpe con un puñetazo”, afirmó durante la entrevista. La frase describió su postura frente a las descalificaciones públicas.

El jefe de OpenAI vincula la innovación con una regulación decidida por los gobiernos - REUTERS/Carlos Barria

El ejecutivo añadió que Musk, como muchos abusones, solo respeta a quienes responden de la misma manera. Con esa idea, Altman sostuvo que una reacción contundente busca marcar límites y no impedir una futura cooperación. Según explicó, contestar a los ataques no supone renunciar a trabajar con su antiguo socio cuando haya intereses comunes.

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La rivalidad se remonta a la fundación de OpenAI en 2015

Altman y Musk formaron parte del grupo fundador de OpenAI en 2015. Con los años, la relación se deterioró por diferencias sobre el rumbo de la organización y el desarrollo de la inteligencia artificial. Musk criticó la evolución comercial de la firma, mientras Altman quedó al frente de una empresa que ganó visibilidad mundial con el lanzamiento de ChatGPT.

La distancia aumentó con la creación de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk. Esa compañía compite con OpenAI en un sector marcado por nuevos productos, inversiones y discusiones sobre seguridad. La disputa también llegó a los tribunales, con cuestionamientos de Musk a las decisiones corporativas de la empresa que ayudó a fundar.

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OpenAI defiende avanzar con la tecnología pese a los riesgos y las presiones financieras - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Altman reclamó una regulación con participación pública

Más allá del enfrentamiento personal, Altman afirmó que las decisiones sobre inteligencia artificial no deben quedar solo en manos privadas. “Necesitamos que nuestros gobiernos den un paso al frente”, señaló. A su juicio, la voluntad de la población debe reflejarse en algunas de las decisiones cruciales que la sociedad tendrá que adoptar ante la expansión de estos sistemas.

El director ejecutivo defendió que los beneficios potenciales de la tecnología superan sus riesgos y rechazó frenar su desarrollo. Entre los usos que mencionó figura la posibilidad de ayudar a encontrar una cura para el cáncer y el Alzheimer. Su posición apuesta por avanzar con controles, sin detener la innovación.

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El choque importa hoy porque combina rivalidad empresarial, un conflicto legal y el debate sobre quién debe fijar los límites de una tecnología que gana presencia en la economía y la vida cotidiana. Altman dirige la firma creadora de ChatGPT, mientras Musk cuestiona su rumbo comercial y desarrolla su propia competidora, xAI.

La disputa entre Altman y Musk reabre el debate sobre quién debe controlar la inteligencia artificial - (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La presión financiera coincide con el poder económico de Musk

Altman también abordó las presiones de los inversores ante una posible salida a bolsa de OpenAI. Aseguró que tomará decisiones beneficiosas para la humanidad aunque impliquen costes financieros y una eventual caída en el precio de las acciones. Esa definición coloca el futuro corporativo de la compañía dentro de la discusión sobre cómo se financia la carrera tecnológica de la inteligencia artificial y sus infraestructuras globales.

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Como complemento, Musk volvió a superar el billón de dólares de patrimonio el 6 de octubre, impulsado por las acciones de SpaceX y Tesla. Su fortuna supera en más de USD 378.000 millones la suma de los patrimonios de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Ese peso económico añade contexto a un pulso que une competencia empresarial, influencia pública y visiones enfrentadas sobre la inteligencia artificial actual.