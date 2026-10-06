El Salvador

Asesinan a joven salvadoreña frente a sus tres hijos en México, su agresor es buscado por la justicia

Un crimen en el interior de un domicilio de Pesquería, Nuevo León, cobró la vida de Karla Beatriz Macías Mutuo, una joven salvadoreña de 27 años atacada frente a sus tres hijos

Vivienda en la calle Arco, en la colonia Las Haciendas Montecarlo de Pesquería, donde ocurrieron los hechos la noche del 2 de octubre (Cortesía: Telediario).
Vivienda en la calle Arco, en la colonia Las Haciendas Montecarlo de Pesquería, donde ocurrieron los hechos la noche del 2 de octubre (Cortesía: Telediario).
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Un trágico suceso ha consternado a la comunidad del municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, México. Una joven madre de familia, identificada como Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años de edad y de origen salvadoreño, fue brutalmente asesinada en el interior de su domicilio.

El crimen ocurrió frente a la mirada de sus tres pequeños hijos, generando una ola de indignación, conmoción y profunda tristeza entre los residentes locales. Según información difundida por medios de comunicación como Milenio, TeleDiario, entre otros, los trágicos hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del pasado viernes 2 de octubre.

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El ataque mortal tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Arco, casi en su intersección con Paseo de las Haciendas, dentro del sector Francés de la colonia Las Haciendas Montecarlo.

De acuerdo con los relatos compartidos por habitantes del sector a las autoridades y a la prensa, durante las primeras horas de la tarde de ese mismo día se escuchó una fuerte y acalorada discusión entre Karla Beatriz y su pareja sentimental.

Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años y de origen salvadoreño, asesinada en Pesquería, Nuevo León (Cortesía: Radio La Unión El Salvador Online).
Karla Beatriz Macías Mutuo, de 27 años y de origen salvadoreño, asesinada en Pesquería, Nuevo León (Cortesía: Radio La Unión El Salvador Online).

No obstante, no fue sino hasta ya entrada la noche cuando la alarma se encendió en el vecindario. Los habitantes de la zona se percataron de la gravedad de la situación al escuchar el llanto desconsolado y persistente de los niños en la vivienda, motivo por el cual solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de seguridad y de auxilio.

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Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer salvadoreña. Las primeras investigaciones y versiones preliminares recopiladas en el lugar señalan que el esposo de la víctima habría perpetrado la agresión utilizando un arma punzocortante (un cuchillo) para quitarle la vida.

Tras cometer el ataque en presencia de los menores, el presunto agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que las corporaciones policiacas mantienen un operativo de búsqueda para dar con su paradero y deslindar responsabilidades legales.

Una joven madre de 27 años, identificada como Karla Beatriz, fue presuntamente asesinada por su esposo en su domicilio en la colonia Las Haciendas Montecarlo, en Pesquería, Nuevo León. El crimen ocurrió frente a sus tres hijos menores de edad.

Tres menores bajo el resguardo de las autoridades e incertidumbre familiar

El impacto del crimen ha dejado vulnerables a los tres hijos de Karla Beatriz: un niño de 12 años y dos niñas de 8 y 4 años de edad, respectivamente. Tras la llegada de las autoridades y la confirmación del deceso de su madre, los menores fueron puestos bajo el resguardo, la protección y el cuidado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pesquería, donde reciben la asistencia necesaria ante el trauma vivido.

La tragedia ha provocado un sentimiento generalizado de impotencia e inseguridad en la colonia Las Haciendas Montecarlo. A pesar de que Karla Beatriz y su familia llevaban apenas unos 10 días habitando en esa vivienda, los vecinos expresaron su consternación por la violencia ejercida dentro del hogar.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres asumió el control de la investigación para esclarecer formalmente el móvil del crimen y reunir las pruebas requeridas para llevar al responsable ante la justicia.

Por otro lado, personas cercanas y allegadas a la víctima han expresado su preocupación debido a las dificultades para localizar a los familiares de Karla Beatriz en El Salvador e informarles formalmente sobre su fallecimiento. Asimismo, se han comenzado a solicitar apoyos y donativos económicos con el fin de cubrir los gastos derivados de los trámites legales y los servicios funerarios para brindarle una sepultura digna.

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