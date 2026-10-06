Wanda Nara habló de los años que vivió en París en MasterChef: “Borré esa etapa de mi vida”

Wanda Nara declaró en MasterChef Celebrity que eligió borrar de su memoria los casi cuatro años que vivió en París

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En una noche de cocina, competencia y cámaras encendidas, Wanda Nara convirtió una breve alusión a París en una referencia a uno de los períodos más sensibles de su historia con Mauro Icardi. El inicio de la segunda ronda de MasterChef Celebrity tuvo una ambientación francesa, pero la conversación sobre la ciudad abrió un pasaje incómodo: la conductora dijo que vivió allí casi cuatro años y que eligió borrar esa etapa de su vida.

El comentario surgió cuando uno de los integrantes del jurado advirtió que el decorado parecía trasladarla a la capital francesa. Wanda validó la observación y precisó que había residido en esa ciudad durante “tres, casi cuatro años”. La escena mantenía hasta entonces el tono distendido de la presentación. Sin embargo, la pregunta sobre si había aprendido francés modificó el clima.

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Wanda se olvidó de París, así lo expreso en Materchef

“No aprendí ni una palabra”, contestó Nara. Después agregó: “No me acuerdo de más nada. Como que borré esa etapa de mi vida. Necesito hoy recordar cosas lindas”. Diego Poggi, desde el programa de streaming que seguía la emisión, repitió la frase y marcó el peso que adquirió la declaración dentro de una charla que había comenzado con chistes sobre el idioma.

París y el origen del Wandagate

La reunión entre el futbolista y la actriz tuvo lugar en el hotel Le Royal Monceau de París mientras la conductora viajaba a Milán

La frase de la conductora remitió de inmediato a la etapa en la que acompañó a Mauro Icardi durante su paso por el Paris Saint-Germain (PSG). Pero París quedó ligada, además, al episodio de septiembre de 2021 que derivó en el llamado Wandagate, el conflicto mediático y familiar que involucró a la entonces pareja y a Eugenia China Suárez.

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El 26 de septiembre de aquel año, Icardi se encontró a escondidas con Suárez en el hotel Le Royal Monceau de la capital francesa, según una cronología que en principio fue negada por los involucrados. El tema explotó públicamente semanas más tarde, el 16 de octubre, cuando Wanda Nara difundió en Instagram un mensaje contra la actriz tras descubrir conversaciones entre ambos.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió Mauro

En los primeros meses del escándalo, Icardi y Suárez sostuvieron que habían existido intercambios de mensajes, pero negaron un encuentro. La situación modificó el vínculo entre Nara e Icardi, que atravesó una breve reconciliación después de que el futbolista viajara a Milán, donde ella se encontraba por la Semana de la Moda junto a Zaira Nara.

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La relación continuó un tiempo más, aunque la separación se confirmó en julio de 2024. Más adelante, Icardi oficializó su romance con Suárez. La capital francesa, entonces, pasó de estar ligada al trabajo del delantero en el PSG a convertirse en uno de los símbolos de la ruptura.

La confirmación de Icardi cinco años después

El futbolista publicó un video con una foto del hotel en Paris donde empezó el escándalo y una canción emblemática

La referencia de Wanda en MasterChef Celebrity llegó pocos días después de que Mauro Icardi volviera sobre aquel episodio desde sus redes sociales. El 26 de septiembre de 2026, a cinco años del encuentro, el jugador publicó una imagen de la fachada del hotel parisino y etiquetó a la China Suárez.

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“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió Icardi junto a la fecha “26.09.21”. La publicación fue leída como una confirmación pública de aquel encuentro, que el futbolista no había reconocido de forma directa hasta entonces.

El posteo ubicó nuevamente en el centro de la conversación el hotel y la fecha asociados al inicio del conflicto. Wanda viajaba hacia Milán cuando se produjo la reunión entre el delantero y la actriz.

Mauro Icardi y Wanda Nara junto a su mascota cuando vivieron en París

La propia Suárez también había hablado del tema en una entrevista con Moria Casán. Allí sostuvo que el vínculo con Icardi se inició en Francia y resumió esa experiencia con una frase que contrastó con las versiones que ambos habían sostenido en 2021: “Nos enamoramos en París”.

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En el estudio de MasterChef, Wanda no mencionó ni a Icardi ni a Suárez. Tampoco hizo referencia expresa a una infidelidad. Pero el contexto reciente convirtió la frase sobre “borrar” esa etapa en una declaración con una lectura inevitable para el público.

La conductora pareció trazar una distancia entre aquellos años y su presente, repleto de satisfacciones laborales y rodeada de la compañía de sus hijos y de su familia. El set, diseñado con referencias francesas, quedó planteado como una oportunidad para resignificar el recuerdo de una ciudad que atraviesa su biografía personal.