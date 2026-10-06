Una turista fue a una emblemática parrilla de Palermo y mostró el menú: el precio de las mollejas y otros cortes súper premium

El menú de Don Julio reúne cortes de carne, achuras, acompañamientos y vinos argentinos, con precios que reflejan la propuesta de la parrilla porteña

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Una visitante compartió su experiencia en Don Julio, la parrilla de Palermo que figura entre las más reconocidas del mundo, y publicó fotos de la carta con los valores de carnes, achuras y acompañamientos. La reseña incluyó una calificación máxima para la comida, el servicio y el ambiente.

Los precios de restaurantes en la Argentina están altos en comparación con la región y, dentro de esos precios, Don Julio se destaca como una opción de alta gama.

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Datos de Numbeo muestran que Argentina tiene precios de restaurantes 25,9 % superiores al promedio de Uruguay, Brasil y Chile si se toma una canasta simple de ocho consumos, desde una comida económica hasta bebidas. Esa canasta suma USD 97,38 en Argentina, frente a USD 77,32 en el promedio de los tres países vecinos. La brecha se amplía en un combo de comida rápida, que cuesta 41 % más que la media regional, y en una comida económica, con una diferencia de 37 %.

La comparación también muestra valores argentinos por encima de la región en una salida para dos personas a un restaurante de gama media, que promedia USD 55 frente a USD 44,91 en Uruguay, Brasil y Chile. Incluso los productos de menor valor exhiben diferencias: el agua embotellada cuesta 36 % más, la gaseosa 31 % y el capuchino 14 %. En ese contexto, el alza de los precios en pesos por encima de la evolución del dólar durante casi tres años elevó el costo medido en moneda estadounidense.

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Los precios de cortes y achuras en Don Julio superan a los de otra parrilla de Palermo, con diferencias que se amplían al considerar el gramaje de cada porción

Al incorporar a Estados Unidos al cálculo, la distancia se reduce porque ese país presenta los precios más altos de los cinco relevados en varios rubros. Argentina resulta más barata que Estados Unidos para una comida económica —USD 14,48 contra USD 20— y para una salida de gama media para dos —USD 55 frente a USD 80—. Sin embargo, supera los valores estadounidenses en el combo de comida rápida, con USD 13 frente a USD 12, y queda cerca en bebidas y consumos cotidianos.

Los precios en Don Julio

Entre los precios que se observan en el menú, las mollejas de corazón se ofrecen a $113.000 (USD 73,38), mientras que una degustación de achuras cuesta $181.000 (USD 117,53). En la sección de cortes, el bife de lomo tiene un valor de $113.000 (USD 73,38) y el ojo de bife llega a $101.000 (USD 65,58).

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La carta también detalla alternativas para compartir y productos de menor precio, como empanadas de carne cortada a cuchillo a $13.000 (USD 8,44), papas fritas a $19.000 (USD 12,34) y provoleta estacionada a $27.000 (USD 17,53). Para beber, aparecen cervezas desde $13.000 (USD 8,44) y vinos por copa a partir de $17.000 (USD 11,04).

Una visitante otorgó la calificación máxima de cinco estrellas a la parrilla Don Julio tras evaluar el servicio y la comida (Google Maps)

En el apartado de carnes a la parrilla, el menú incluye bife de cuadril por $99.000 (USD 64,29), vacío de fino por $104.000 (USD 67,53) y bife de chorizo mariposa por el mismo valor. También hay opciones con hueso, como entrecot a $112.000 (USD 72,73) y asado de tira a $112.000 (USD 72,73).

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Las achuras forman otra parte de la propuesta: los chinchulines de novillo cuestan $48.000 (USD 31,17), los riñones $39.000 (USD 25,32) y la morcilla $7.000 (USD 4,55). La carta suma chorizo, salchicha de los Valles Calchaquíes y una selección de embutidos artesanales por $51.000 (USD 33,12).

Comparación de precios

La comparación con otra parrilla premium de Palermo muestra diferencias en precios, aunque no todos los productos tienen el mismo tamaño de porción. Don Julio ofrece mollejas a $113.000, frente a $80.900 de la competidora, y chinchulines a $48.000 contra $33.700. En ambos casos, los precios de Don Julio son cerca de 40% superiores. La excepción son los riñones: cuestan $39.000 en Don Julio y $41.700 en el otro restaurante. El vacío también presenta una brecha: $104.000 en Don Julio frente a $72.100 en la parrilla del mismo barrio.

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Los bifes requieren una comparación por kilo. En la competidora, el bife de chorizo ancho de 800 gramos cuesta $100.600, unos $125.750 por kilo; en Don Julio, el corte de 500 gramos vale $97.000, equivalente a $194.000 por kilo. En el angosto ocurre algo similar: la porción de 800 gramos tiene un precio de $95.900 en el otro local, mientras que Don Julio cobra $89.000 por 500 gramos. Aunque la diferencia por plato parece reducida, al ajustar por gramaje los bifes de Don Julio resultan entre 48 % y 54 % más caros.

La comensal dejó una valoración de cinco estrellas y destacó: “El servicio es excepcional y la comida muy rica”. En su comentario, señaló que el lugar requiere reserva previa, tiene un nivel de ruido silencioso y es apto para grupos de distintos tamaños.

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El menú ofrece entradas y acompañamientos como empanadas cortadas a cuchillo a 13.000 pesos y papas fritas a 19.000 pesos (Google Maps)

Don Julio es una parrilla ubicada en el barrio porteño de Palermo, fundada en 1999 por Pablo Rivero. El restaurante se especializa en carnes argentinas y trabaja con ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado a pasto. Su propuesta combina cortes tradicionales, achuras, embutidos artesanales, quesos y guarniciones, junto con una carta de vinos centrada en etiquetas nacionales. El salón cuenta con una parrilla a la vista y una decoración marcada por botellas de vino firmadas por comensales.

El establecimiento alcanzó notoriedad internacional a partir de su presencia en los listados de The World’s 50 Best Restaurants. En la edición de 2024 ocupó el décimo lugar del ranking mundial, elaborado por William Reed Business Media, y figuró entre los restaurantes argentinos incluidos en la selección. Un año antes había quedado en el puesto 19 de la lista global y tercero en la clasificación de América Latina. Esas menciones impulsaron su visibilidad fuera del país y lo convirtieron en una referencia frecuente para turistas que buscan parrilla en Buenos Aires.

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La propuesta gastronómica utiliza carne de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado a pasto (Google Maps)

Además de la carne, Don Julio desarrolla una oferta vinculada con proveedores locales y productos de estación. La carta incluye ensaladas, vegetales a la parrilla, papas, preparaciones con queso y opciones de charcutería. Los vinos tienen un espacio central en el servicio: la bodega reúne miles de etiquetas argentinas y acompaña una propuesta que prioriza varietales producidos en distintas regiones vitivinícolas. Rivero recibió en 2024 el premio Beronia al Mejor Sommelier del Mundo durante la ceremonia del ranking. El restaurante también funciona con reservas, una modalidad que la visitante mencionó en su reseña. Por eso, las imágenes del menú permiten dimensionar los precios vigentes en una parrilla cuya fama se extendió más allá de Buenos Aires y que recibe tanto a clientes locales como a viajeros extranjeros interesados en la cocina argentina. La propuesta mantiene como eje los cortes de carne, servidos junto con acompañamientos clásicos y una oferta de bebidas del país.