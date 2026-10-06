Joaquín Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño luego de la denuncia en su contra: “Todos me apoyan”

Joaquín Levinton ofreció declaraciones ante la prensa tras la denuncia en su contra (Los profesionales con Flor. América)

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Después de varios días de incertidumbre sobre su continuidad, Joaquín Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka por El Trece, donde integra el jurado. El músico se presentó este lunes 5 de octubre en la productora Kuarzo, en el barrio porteño de Palermo, y evitó profundizar sobre la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que presentó una expareja suya, identificada como Paula.

El cantante de Turf había faltado a algunas emisiones de la semana anterior debido a compromisos que ya tenía previstos con su banda. Su ausencia, de todos modos, abrió interrogantes sobre su futuro en el programa, a raíz de la acusación judicial y de la repercusión que tuvo el caso.

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Al llegar al lugar donde se realiza el ciclo de canto, Levinton atendió a la prensa y dejó en claro que deseaba concentrarse en su regreso al trabajo. “Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago”, expresó ante las cámaras, antes de agradecer los mensajes que recibió en los últimos días.

Durante el intercambio con los cronistas, destacó el acompañamiento que, según afirmó, recibe tanto de sus seguidores como de las personas de su entorno laboral. “Muchísimas gracias, realmente de corazón se los vuelvo a decir. Muchísimas gracias por el apoyo de la gente”, sostuvo.

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El cantante decidió no pausar su agenda laboral en medio de la causa judicial (Video: Instagram)

El artista explicó que esas demostraciones de afecto resultaron relevantes para atravesar el momento que enfrenta. “Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla”, afirmó. Luego describió algunas escenas de su vida cotidiana y contó que percibe gestos de respaldo cuando sale a la calle.

“Para mí, poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante, Joaquín’ y ‘te apoyamos’, es lo que importa”, señaló. En esa línea, recordó su recorrido musical y el vínculo que busca construir con el público: “Hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda”.

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Levinton también se refirió a su participación en el ciclo de El Trece, donde comparte el panel de jurados con figuras como Abel Pintos. “Lo mismo es lo que vengo a hacer acá, cuando trato de divertir y alegrar a las personas”, dijo.

Consultado sobre si había conversado con Guido antes de reincorporarse a las grabaciones, el músico respondió de forma breve: “Obviamente, todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir”.

Mauro Szeta contó el pedido que realizará la expareja del músico

Aunque respondió algunas preguntas sobre su vuelta al trabajo, el líder de Turf marcó un límite al ser consultado por el expediente judicial. “¿Saben lo que pasa, chicos? No es para hacer mediática una cosa así”, mMe parece que la acusación es muy seria”, para retirarse y no dar más detalles sobre la causa. Tampoco respondió cuando le consultaron cómo avanzaba la situación en la Justicia.

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Antes de su regreso, tanto Guido Kaczka como algunos de sus compañeros del jurado habían evitado anticipar qué decisión tomaría la producción respecto de la continuidad del cantante. En declaraciones públicas, habían pedido “prudencia y cautela” ante el caso.

La presentación judicial fue realizada por Paula, expareja del músico, quien lo denunció por presunto abuso sexual con acceso carnal y relató episodios de violencia física y psicológica durante la relación.

En medio de la denuncia por abuso sexual contra el líder de Turf, Guido Kaczka fue interceptado por la prensa y se le consultó sobre su opinión sobre el panorama como por la continuidad en el ciclo (Intrusos - América)

Según consta en el informe policial vinculado a la denuncia que radicó el lunes 28 de septiembre en la Comisaría Vecinal 2-B, la mujer sostuvo que durante ese período atravesó situaciones de violencia y que, en distintas oportunidades, fue obligada a consumir cocaína.

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“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas”, declaró, según el texto de la denuncia.

La mujer también aseguró que el músico habría registrado en video algunos de esos encuentros. De acuerdo con su relato, esas filmaciones se habrían realizado bajo órdenes e indicaciones de Levinton acerca de lo que ella debía hacer frente a cámara.

Paula afirmó además que ya había realizado una denuncia penal en 2022, aunque luego la retiró. Según explicó ante la Policía, tomó esa decisión por pedido del artista. “Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, manifestó.

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La denuncia penal contra el músico Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y violencia.

Cuatro años después de aquella presentación, la denunciante indicó que encontró fotos y videos relacionados con lo que vivió durante la relación. Ese hallazgo, según su declaración, reactivó su padecimiento y la llevó a acudir otra vez a la Justicia.

Tras conocerse la denuncia, Levinton difundió un comunicado en sus redes sociales. Allí negó las acusaciones de su expareja y sostuvo que es víctima de hostigamiento desde hace años.

El cantante no dio detalles sobre el contenido de su defensa durante su llegada a Kuarzo, aunque reiteró que no quería convertir el caso en un asunto mediático. Mientras tanto, retomó sus tareas como jurado de Es mi sueño, a la espera de las novedades que puedan surgir en la causa judicial.

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