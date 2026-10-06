Vialidad Nacional lanzó un plan de retiros voluntarios: cuánto cobrarán los empleados que adhieran

El esquema apunta a promover “la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos”

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) puso en marcha la segunda etapa de su plan de retiros voluntarios, que permitirá a trabajadores del organismo adherirse a un esquema de desvinculación con una gratificación extraordinaria calculada en función de la antigüedad. La medida busca continuar con el proceso de reorganización de la planta iniciado este año.

La nueva etapa da continuidad al programa implementado mediante la Resolución 118/2026, que registró 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes en condiciones de acceder al plan. El régimen alcanza a los trabajadores de Vialidad que se encuentren en planta permanente o tengan contratos por tiempo indeterminado, siempre que acrediten una antigüedad superior a un año.

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Según el último informe de dotación de personal de la administración pública de agosto, realizado por el Indec, la DNV registra 4.191 trabajadores, lo que supone una caída en la dotación de 0,3% respecto al mes previo. En diciembre de 2023, la nómina ascendía a 5.703 empleados. Es decir, desde el cambio de gobierno la plantilla se redujo un 26,5%.

La DNV registra 4.191 trabajadores (Vialidad Nacional)

Quiénes pueden acceder

La Resolución 1220/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece una serie de exclusiones. No podrán adherirse quienes registren antecedentes penales, estén vinculados a procedimientos disciplinarios por conductas susceptibles de sanción con cesantía o exoneración, hayan iniciado el trámite jubilatorio o hayan presentado su renuncia, entre otros casos.

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También quedan excluidos quienes tengan 64 años o más, salvo que no cuenten con los años de servicios necesarios para acceder a la jubilación ordinaria y puedan acogerse a la opción específica prevista por el régimen.

Tampoco podrán ingresar quienes tengan en trámite denuncias, recursos, reclamos o planteos administrativos o judiciales contra la DNV de índole salarial o laboral.

En el caso de los trabajadores que tengan tutela sindical, deberán acreditar su renuncia a la función gremial al momento de solicitar la adhesión para poder incorporarse al programa.

Quienes sean aceptados deberán firmar un acuerdo de desvinculación ante la autoridad administrativa del trabajo. Además, la adhesión al régimen implica el cese del vínculo laboral y el desistimiento de cualquier reclamo administrativo, prejudicial o judicial que tenga como antecedente la relación de trabajo, con las excepciones previstas para la gratificación extraordinaria de egreso y la liquidación final.

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A su vez, quienes accedan al retiro voluntario no podrán volver a ser incorporados ni prestar servicios bajo ninguna modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años desde su baja.

Cuánto se cobra por el retiro voluntario

La gratificación extraordinaria se calculará sobre la base de los conceptos remunerativos brutos percibidos por el trabajador en el mes inmediato anterior a la entrada en vigencia del reglamento. El régimen contempla tres alternativas:

Opción 1: 90% de un haber de egreso por cada año de antigüedad, o fracción superior a tres meses, con un máximo de 24 años computables.

Opción 2: 85% de un haber por cada año de antigüedad, también con un límite de 24 años, más un monto en concepto de “cobertura asistencial” equivalente a 12 meses de los aportes y contribuciones de obra social (9%) correspondientes al mes previo a la desvinculación.

Opción 3: destinada exclusivamente a trabajadores de 64 años o más que no cuenten con los años de servicios necesarios para acceder a la jubilación ordinaria. En este caso, se aplica el cálculo de la primera alternativa, pero con un máximo de 12 años de antigüedad.

Quienes accedan al retiro voluntario no podrán volver a ser incorporados ni prestar servicios bajo ninguna modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años desde su baja. Foto NA

La gratificación será independiente de la liquidación final por el cese, que incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC) proporcional, las vacaciones no gozadas y el período proporcional del año de cese, además del SAC sobre los días de licencia no gozados.

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Cómo se pagará

El monto de la gratificación extraordinaria será depositado en la cuenta sueldo del trabajador. La cantidad de cuotas dependerá del valor total de la compensación:

Hasta $10 millones: una única cuota.

Más de $10 millones y hasta $20 millones: tres cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Más de $20 millones y hasta $30 millones: cinco cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Más de $30 millones: ocho cuotas mensuales iguales y consecutivas.

La primera cuota, o la única en los casos correspondientes, deberá acreditarse dentro del quinto día hábil administrativo del mes siguiente a la suscripción del acuerdo ante la autoridad administrativa del trabajo.