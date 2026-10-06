Iron Maiden conquistó San Salvador: Imágenes de su histórica primera fecha en Centroamérica

Con una energía imparable, Bruce Dickinson (voz), Steve Harris (bajo), Dave Murray (guitarra), Adrian Smith (guitarra) y Janick Gers (guitarra), con Simon Dawson hicieron retumbar el Estadio Jorge Mágico González. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
06 Oct, 2026 08:55 a. m. EST
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Bruce Dickinson, con 68 años de edad, parece que el tiempo no avanza en su voz. Brinda un concierto de alta calidad de principio a fin. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Una marea de manos alzadas acompañó el concierto desde las primeras filas, entre celulares, vasos en alto y el gesto clásico del heavy metal. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Steve Harris sostuvo la base rítmica de Iron Maiden frente a una escenografía de edificios iluminados, uno de los fondos que acompañó la puesta en escena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La primera vez que Maiden se presentó en El Salvador fue en marzo de 2016, hace 10 años. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
"Tienen una gran energia" repetía Dickinson, al ver que sus fanáticos cantar, corear, saltar o acompañar de cualquier forma. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Eddie irrumpió en el escenario con su martillo en alto y acompañó a Steve Harris en uno de los pasajes más celebrados de la noche. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Previo al concierto, asistentes tomaban un descanso y se recuperaban de la larga espera para poder ver a su banda favorita. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Banderas centroamericanas fueron visto antes, durante y después del evento. A la derecha, una mujer levanta un álbum de Fear of the dark. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
La multitud respondió a cada canción desde las primeras filas, con camisetas de Iron Maiden, gritos y el gesto metalero que se repitió durante toda la noche. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
El alto calibre de Maiden se podía presenciar en la calidad de animaciones que metían a los videos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Steve Harris sostuvo la base rítmica de Iron Maiden frente a una escenografía de edificios iluminados, uno de los fondos que acompañó la puesta en escena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Posiblemente, este fue el último concierto de Iron Maiden por el 50 aniversario de la Cadena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)