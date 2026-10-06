El Salvador

Iron Maiden conquistó San Salvador: Imágenes de su histórica primera fecha en Centroamérica

La doncella de hierro hizo retumbar San Salvador con su concierto parte de la gira “Run for your lives” que se desarrolla en el marco del 50 aniversario de la banda británica.

Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Con una energía imparable, Bruce Dickinson (voz), Steve Harris (bajo), Dave Murray (guitarra), Adrian Smith (guitarra) y Janick Gers (guitarra), con Simon Dawson hicieron retumbar el Estadio Jorge Mágico González. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Bruce Dickinson, con 68 años de edad, parece que el tiempo no avanza en su voz. Brinda un concierto de alta calidad de principio a fin. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Una marea de manos alzadas acompañó el concierto desde las primeras filas, entre celulares, vasos en alto y el gesto clásico del heavy metal. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Steve Harris sostuvo la base rítmica de Iron Maiden frente a una escenografía de edificios iluminados, uno de los fondos que acompañó la puesta en escena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
La primera vez que Maiden se presentó en El Salvador fue en marzo de 2016, hace 10 años. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
"Tienen una gran energia" repetía Dickinson, al ver que sus fanáticos cantar, corear, saltar o acompañar de cualquier forma. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gira Run For Your Lives de la banda.
Eddie irrumpió en el escenario con su martillo en alto y acompañó a Steve Harris en uno de los pasajes más celebrados de la noche. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Previo al concierto, asistentes tomaban un descanso y se recuperaban de la larga espera para poder ver a su banda favorita. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Banderas centroamericanas fueron visto antes, durante y después del evento. A la derecha, una mujer levanta un álbum de Fear of the dark. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
La multitud respondió a cada canción desde las primeras filas, con camisetas de Iron Maiden, gritos y el gesto metalero que se repitió durante toda la noche. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
El alto calibre de Maiden se podía presenciar en la calidad de animaciones que metían a los videos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Steve Harris sostuvo la base rítmica de Iron Maiden frente a una escenografía de edificios iluminados, uno de los fondos que acompañó la puesta en escena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Posiblemente, este fue el último concierto de Iron Maiden por el 50 aniversario de la Cadena. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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