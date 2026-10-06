Iron Maiden conquistó San Salvador: Imágenes de su histórica primera fecha en Centroamérica

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Gobierno de México priorizará a Centroamérica y el Caribe en su cooperación para atender la migración Las autoridades diplomáticas destinarán iniciativas sociales y productivas a reducir desigualdad, fortalecer el arraigo local y enfrentar los factores que impulsan los desplazamientos en los países vecinos de la región

Centro de Tecnología Agropecuaria podrá importar y exportar semillas de El Salvador La comisión parlamentaria aprobó ampliar el programa estatal para vender fertilizantes, equipos y granos a precios bajos, fortaleciendo diez salas de atención destinadas al sector productivo salvadoreño durante los próximos años

Un empate con Martinica condenó a El Salvador y acelera la salida del Bolillo Gómez La Selecta igualó 1-1 como visitante y terminó con cuatro puntos, la peor diferencia de goles entre los equipos comprometidos, un desenlace que confirma su salida de la Liga A de la Concacaf

Prórroga de ley garantizará escrituras a familias salvadoreñas afectadas por una ONG que no les entregó su vivienda El gobierno salvadoreño mantendrá vigente la normativa especial durante cinco años adicionales para beneficiar a los habitantes de doce comunidades que pagaron sus inmuebles hace décadas y aún carecen de propiedad registrada