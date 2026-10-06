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Fotos, recuerdos y una dedicatoria romántica: el saludo de La Cintia para Ale Sergi en su cumpleaños

La DJ publicó fotos de viajes, conciertos y escenas cotidianas junto al líder de Miranda!, dejando atrás definitivamente los rumores de crisis

Una mujer con cabello azul besa en la mejilla a un hombre sonriente detrás de una consola de DJ iluminada por luces verdes
Cintia besa en la mejilla al músico Ale Sergi mientras posan abrazados detrás de una consola de DJ en un evento con iluminación verde.
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La celebración del cumpleaños de Ale Sergi tuvo una dedicatoria que reunió intimidad, humor y una respuesta inmediata del cantante. Cintia Bustamante, su pareja desde hace más de una década, compartió un álbum de fotos para saludarlo y recordó que él “le robó el corazón”. El líder de Miranda! no tardó en contestar con una declaración que extendió el juego amoroso ante sus seguidores.

“Hoy cumple años el pibe que me robó el corazón y todavía no me lo devuelve. Feliz cumple, mi amor. Te amo”, escribió la DJ en su cuenta de Instagram junto a una serie de postales que condensan distintos momentos de la vida que comparten. Entre las imágenes aparecen viajes, recitales, escenas cotidianas en su casa y un retrato frente a la cabina de DJ, donde ella le da un beso en la mejilla mientras él sonríe frente a cámara.

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Una mujer con peluca azul, gafas de sol y gorra está en primer plano delante de un hombre de cabello claro en un espacio interior
Cintia Bustamante y Ale Sergi disfrutan de su historia de amor de una década

La reacción de Sergi se ubicó entre las primeras respuestas de la publicación. “Te amo, hermosa. No te lo voy a devolver nunca. Tu corazón es mío”, comentó el músico, con una frase que acompañó el tono cómplice del mensaje de Bustamante. Así, la pareja ratifica que su vínculo está intacto, luego de algunos rumores que circularon el año pasado sobre una supuesta ruptura.

El carrete que eligió La Cintia para homenajear a su novio muestra una faceta alejada de los escenarios multitudinarios que suelen rodear al cantante. Hay selfies en espacios públicos, imágenes durante una salida en helicóptero y postales de paseos al aire libre. En una de ellas, ambos posan ante una gran estructura floral; en otra, aparecen frente a un edificio histórico, con sus anteojos oscuros y sonrisas amplias.

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Un hombre con anteojos sobre la cabeza y una mujer con cabello azul y gorra negra posan ante una instalación floral
El músico Ale Sergi y Cintia Bustamante en una postal florida

La música ocupa un lugar central en la selección. En una de las fotografías, Ale Sergi y La Cintia están frente a una consola profesional, en un ambiente de luces verdes y pantallas de fondo. Ella, con su pelo azul, lo abraza y le da un beso mientras él posa con una remera negra. La postal resume una de las afinidades que los unió desde el comienzo: los dos construyeron recorridos propios dentro de la industria musical.

También hay imágenes tomadas en estadios y recitales. En una, la pareja aparece en las tribunas antes de un show, rodeada por el público y con una gran escenografía al fondo. En otra foto se los ve sonrientes frente a un cartel luminoso con la palabra “Anaheim”. Las imágenes alternan esos momentos públicos con otros domésticos, como una escena en la que Bustamante posa junto a su gato gris recostado sobre una manta, mientras Sergi sonríe desde el fondo de la casa.

Un hombre y una mujer con gorra y gafas de sol usan auriculares con micrófono dentro de la cabina de una aeronave
El amor por los aires: Ale Sergi y Cintia Bustamante

El álbum funciona como un recorrido por la relación: las giras, las salidas, los viajes y la convivencia cotidiana. La pareja mantiene un perfil bajo en sus redes sociales, aunque en ocasiones comparten postales que dejan ver la cercanía y el humor que atraviesan su vínculo.

La historia entre Ale Sergi y Bustamante comenzó en Córdoba, luego de un recital de Miranda!. Ella se acercó al camarín con una excusa relacionada con la música: quería pedirle un tema para versionar con la banda de covers de la que formaba parte. Ese primer contacto abrió una conversación que se transformó en una relación sostenida a lo largo de los años.

Un hombre con camisa estampada y una mujer con camiseta a rayas posan con gafas de sol en una grada de un estadio lleno de público
La música es la conexión en el vínculo entre Ale y Cintia

Bustamante nació en La Francia, una localidad de Córdoba. Sus primeros pasos artísticos estuvieron ligados a una banda de cumbia, con presentaciones en bares y boliches. Más tarde se orientó hacia la música electrónica, en particular el tech house, un género que pasó a ocupar el centro de su búsqueda profesional.

Su trabajo como DJ le permitió consolidar una identidad artística que convive con su relación con el vocalista de Miranda!, aunque ambos preservan sus recorridos profesionales.

Una mujer de cabello azul está recostada en una cama con un gato gris en el pecho y un hombre con ropa gris y negra sonríe detrás
Una postal cotidiana de la relación entre Ale Sergi y Cintia Bustamante

La relación también llegó al repertorio de Miranda!. En el álbum Nuevo hotel Miranda!, el dúo incluyó “Igual a nadie”, una canción junto a Fito Páez que alude de manera directa a la historia de Sergi y Bustamante. La letra recupera el recuerdo de aquel encuentro en un recital cordobés y presenta a Cintia como una figura de inspiración para el cantante.

En uno de los versos, Sergi canta: “Cintia me inspira a ser mejor”. El tema continúa con referencias a la noche en que se conocieron, a una canción pendiente y a rasgos de la personalidad de la DJ. Así, una relación que se inició detrás de un escenario terminó por encontrar también un lugar dentro de las canciones de Miranda!.

Un hombre y una mujer con cabello azul y anteojos de sol sonríen frente a un gran edificio antiguo con cúpula y una multitud detrás
De viaje por el mundo: Ale Sergi y su pareja Cintia en una selfie, en Greenwich, Londres

El saludo de cumpleaños reavivó esa historia en las redes: un mensaje breve, un álbum cargado de recuerdos y una respuesta que dejó claro que, para Sergi, ese corazón no tiene devolución.

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