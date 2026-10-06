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Marvel y Webtoon estrenarán app con 35.000 cómics: tendrá historias de Star Wars y funcionará con suscripción

La plataforma incluirá recomendaciones adaptadas a los intereses de cada usuario, opciones para seguir contenidos y acceso a novedades desde 30 días después de su lanzamiento en papel

Teléfono móvil con la aplicación de Webtoon y el logotipo de Marvel Comics sobre un fondo con portadas de historietas
Webtoon y Marvel lanzarán una aplicación de cómics digitales el 16 de noviembre de 2026. (Marvel / Webtoon)
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Webtoon y Marvel anunciaron el lanzamiento de una nueva aplicación de cómics digitales, Marvel Comics, que estará disponible desde el 16 de noviembre de 2026. La plataforma reunirá historietas actuales y clásicas de Marvel, Star Wars y 20th Century Studios, con una suscripción que permitirá acceder a un catálogo en expansión.

La nueva app, desarrollada por Webtoon Entertainment para dispositivos móviles y web, ofrecerá más de 35.000 cómics digitales. Incorporará herramientas de recomendación personalizadas, listas de seguimiento y la posibilidad de leer lanzamientos recientes desde 30 días después de su publicación impresa, según el plan elegido.

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David Abdo, director general de Marvel Comics y Franchise, señaló que la alianza busca atender a los lectores que prefieren consumir cómics en formato digital. La compañía apostó por Webtoon para construir una plataforma que acompañe nuevas formas de descubrir historias y seguir series en curso.

Tres pantallas de teléfono móvil con la interfaz de una aplicación de historietas digitales que muestra portadas de Avengers y Fantastic Four
La plataforma reunirá títulos de Marvel, Star Wars y 20th Century Studios. (Marvel / Webtoon)

“Nos entusiasma colaborar con Webtoon, líderes del sector, para crear una nueva aplicación que pueda seguir creciendo y evolucionando al ritmo de cómo los lectores descubren y disfrutan de los cómics”, dijo Abdo.

Cómo será la nueva app

La aplicación combinará el formato tradicional de páginas con la lectura vertical, habitual en los webcómics.

Los usuarios podrán recorrer miles de portadas mediante una interfaz de desplazamiento, consultar páginas dedicadas a personajes y creadores, y recibir sugerencias de acuerdo con su historial de lectura e intereses.

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La función Pull List permitirá seguir series, personajes y autores para identificar nuevos números apenas estén disponibles.

El servicio ofrecerá un catálogo que crecerá con nuevas incorporaciones. REUTERS/Stringer
El servicio ofrecerá un catálogo que crecerá con nuevas incorporaciones. REUTERS/Stringer

Además, la sección Upcoming Releases mostrará los próximos lanzamientos y ofrecerá la posibilidad de incorporarlos a esa lista antes de su salida. La plataforma también actualizará sus paneles inteligentes para mejorar la lectura en pantalla.

Marvel Comics tendrá dos niveles de suscripción. El plan Base costará USD 9,99 al mes o USD 69,99 al año e incluirá el catálogo completo, con nuevos números disponibles tres meses después de su lanzamiento impreso.

El plan Ultimate costará USD 12,49 mensuales o USD 99,99 anuales y habilitará el acceso a las novedades 30 días después de su publicación física.

Los lectores podrán registrarse de manera anticipada y obtener un precio de USD 59,99 para el primer año del plan Ultimate anual.

Marvel Logo
La plataforma incluirá recomendaciones basadas en los hábitos e intereses de lectura de cada usuario. (Marvel)

La aplicación permitirá importar la biblioteca, el historial de lectura, los cómics canjeados y los números guardados en Marvel Unlimited, servicio que dejará de incorporar contenido nuevo el 7 de diciembre de 2026 y será retirado el 28 de diciembre.

Marvel confirmó que usó IA generativa en la producción de la última película de Spider-Man

Marvel Studios confirmó que utilizó inteligencia artificial generativa durante las primeras etapas de producción de Spider-Man: Brand New Day, para crear algunos bocetos y artes conceptuales.

La información figura en el libro de arte oficial de la película, al que tuvo acceso The Direct.

Los materiales corresponden a una fase inicial de exploración visual y no prueban que la tecnología haya generado escenas completas ni reemplazado a los artistas de la producción final.

Marvel Studios reconoció que empleó IA generativa para elaborar bocetos y conceptos visuales iniciales de Spider-Man: Brand New Day. REUTERS/Mario Anzuoni
Marvel Studios reconoció que empleó IA generativa para elaborar bocetos y conceptos visuales iniciales de Spider-Man: Brand New Day. REUTERS/Mario Anzuoni

Esas imágenes se emplean para definir posibles diseños, escenarios, personajes y situaciones antes de avanzar a otras etapas. Algunas presentan errores de proporción, composición y otros rasgos asociados con contenidos producidos mediante IA.

El caso reabrió el debate sobre el uso de estas herramientas en Hollywood, especialmente por su impacto en los artistas conceptuales, los derechos de autor y el entrenamiento de los modelos.

Aunque los estudios pueden generar numerosas propuestas visuales en poco tiempo, actores y guionistas ya reclamaron límites y garantías frente al uso de inteligencia artificial.

Marvel no es el único estudio relacionado con superhéroes que habría recurrido a estas herramientas: materiales de Supergirl también revelaron su empleo para elaborar conceptos sobre Lobo. Por ahora, el caso de Marvel muestra el ingreso de IA generativa.

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