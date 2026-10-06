Juli Argenta anunció el nacimiento de su hija con un mensaje cargado de emoción

Ángel de Brito dio a conocer que una de sus angelitas, Juli Argenta, se convirtió en mamá por primera vez (LAM - América)

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Después de meses de espera y emoción, Juli Argenta cumplió el sueño de convertirse en mamá junto a Ezequiel, su pareja desde hace seis años. Emilia nació con un peso de tres kilos y medio y fue recibida con amor por sus padres y por toda la familia periodística y del espectáculo. Ángel de Brito fue el encargado de anunciar la llegada de la beba, mientras que la periodista compartió las primeras imágenes de su rostro y expresó la felicidad que atraviesa junto a su pareja.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor publicó una fotografía de la mano de la recién nacida y escribió: “Bienvenida Emilia. Nació hoy. Tres kilos y medio. Felicitaciones @juliargen y Eze”. Con ese mensaje, De Brito confirmó el nacimiento y felicitó a la panelista de LAM y al papá de la beba.

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Horas más tarde, decidió mostrar la cara de su hija a través de sus historias de Instagram y acompañó la postal con un mensaje cargado de emoción: “Bienvenida al mundo, somos felices. ¡¡¡Te amamos!!!”. De esa manera, la flamante mamá permitió que sus seguidores conocieran las primeras imágenes de la beba y compartió con ellos la alegría por el comienzo de esta nueva etapa.

La imagen que eligió Ángel de Brito para anunciar el nacimiento de la hija de Juli Argenta, Emilia (Instagram)

Más tarde, Argenta agradeció la catarata de felicitaciones que había recibido después del nacimiento.“¡Gracias por tantos mensajes! Les juro que los estoy leyendo por WhatsApp y acá también, pero mañana intentaré responder. Estamos felices y aprendiendo este nuevo mundo. Tan hermoso y único”, escribió. Mientras descansaba junto a su primogénita, la periodista continuaba recibiendo muestras de cariño y buenos deseos de sus colegas, amigos y seguidores.

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A comienzos de abril, Juli había confirmado que esperaba a su primer hijo junto a Ezequiel, con quien estaba en pareja desde hacía más de seis años. Ángel de Brito había dado la noticia en LAM a modo de enigmático y, después de algunos indicios, finalmente había revelado que se trataba de su propia panelista. Frente a las cámaras, Argenta mostró su pancita y contó que una de las vestuaristas del canal ya sabía de su embarazo porque había tenido que modificarle el talle de sus pantalones.

Luego, la propia periodista decidió darle la bienvenida a su hija en las redes (Instagram)

“El primero que lo supo fue Ángel”, contó entre risas. A partir de esa frase, la periodista relató una anécdota que había sorprendido al equipo del programa y que demostraba la intuición del conductor. “Me vio tomando vino, comiendo sushi, y me preguntó: ‘¿Estás embarazada?’”, recordó Argenta.

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En ese momento, la posibilidad de ser mamá todavía no formaba parte de sus planes inmediatos. Con 35 años y en pareja estable con Ezequiel, a quien definió como “un amor total”, ambos habían comenzado a considerar la idea de tener un hijo, aunque no imaginaban que sucedería tan rápido. “Pensé que iba a tardar”, admitió. Sin embargo, un pequeño atraso y el recuerdo de aquella pregunta que le había hecho Ángel la llevaron a realizarse un test de embarazo. El resultado positivo llegó en cuestión de minutos y generó una fuerte reacción en la pareja, que vivió la confirmación como un verdadero shock emocional.

Ante la emoción por la llegada de su bebé, Argenta agradeció por los mensajes (Instagram)

Lejos de atravesar el proceso con una planificación milimétrica, Argenta contó que decidió vivir el embarazo con naturalidad y dejarse llevar por sus sensaciones. “Es algo muy instintivo, cómo te cambia la cabeza de un día para el otro”, había expresado al referirse a las transformaciones que experimentó desde el momento en que supo que iba a ser mamá. “Trato de confiar en el proceso”, resumió.

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El embarazo había llegado, además, después de un año complejo en el plano personal. “Nos merecíamos una alegría”, dijo con sinceridad al hablar del momento en que confirmó la gestación. En ese entonces, etre los detalles que había compartido durante el anuncio, también había mencionado que la fecha estimada de parto era el 10 de octubre. Ese dato había generado comentarios en el estudio de LAM sobre el signo zodiacal de la beba, ya que, si nacía en esa fecha, sería de Libra. Finalmente, Emilia llegó antes del día previsto.

Ángel de Brito dio a conocer el embarazo de una de las integrantes de su panel en vivo durante el programa (LAM - América TV)

Como buena protagonista del universo de LAM, el anuncio del embarazo también había estado acompañado por humor y complicidad. Uno de los debates que apareció rápidamente fue el clásico dilema futbolero sobre los colores que podría elegir la beba. Argenta es fanática de River, mientras que Ezequiel es hincha de Boca, por lo que la diferencia entre ambos clubes ya había quedado planteada como una futura discusión familiar. “Ese es el mayor problema”, había bromeado la periodista al referirse a la posibilidad de que su hija eligiera los colores de su padre o los de su madre.

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