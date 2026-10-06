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Impacto en el tenis: Jannik Sinner no jugará lo que resta del año por una lesión y otra figura será número 1 por primera vez

El italiano anunció su decisión a través de sus redes sociales. No podrá defender puntos y el alemán Alexander Zverev escalará a lo más alto

Jannik Sinner perderá el primer lugar del ranking (AP)
Jannik Sinner perderá el primer lugar del ranking (AP)
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Jannik Sinner dio por terminada su temporada 2026 para continuar con el tratamiento de la lesión en la rodilla derecha, una decisión que lo dejará fuera de los torneos restantes del calendario y abrirá el camino para que Alexander Zverev alcance el número uno del ranking ATP, según la información publicada por la cuenta oficial de ATP.

El italiano, actual líder de la clasificación mundial, no compite desde su consagración en Wimbledon, en julio, cuando venció al mismo Alexander Zverev en la final. Después de aquel título, renunció a los torneos de la gira norteamericana de canchas duras y también se bajó de la serie asiática, con ausencias en Montreal, Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos, Beijing y Shanghái.

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La confirmación llegó a través de un video publicado en las redes sociales del tenista. “Junto a los doctores, hemos decidido que necesito un proceso de tratamiento en mi rodilla, lo que significa que doy por oficialmente terminada la temporada 2026”, expresó Jannik Sinner. El jugador también explicó que la decisión responde a la necesidad de priorizar su futuro competitivo. “En este momento, también necesito pensar en mi carrera a largo plazo. Haré todo lo posible por volver al 100%. Les agradezco el apoyo y espero volver a veros muy pronto sobre las pistas”, añadió.

Zverev será número 1 del mundo tras la baja de Sinner (Reuters)
Zverev será número 1 del mundo tras la baja de Sinner (Reuters)

La baja cierra de forma anticipada un año en el que Sinner tuvo resultados destacados antes de que la lesión en la rodilla derecha interrumpiera su actividad. ATP recordó que el italiano conquistó cinco torneos Masters 1000 de forma consecutiva en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, una secuencia con la que completó el Career Golden Masters.

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Durante ese tramo, sumó la mayor racha de triunfos de su carrera, con 30 victorias consecutivas, hasta que quedó eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. Más tarde, se impuso en Wimbledon ante Zverev y levantó su quinto trofeo de Grand Slam, según el texto difundido por ATP.

La noticia también impedirá su presencia en las Nitto ATP Finals de Turín, torneo que había ganado en 2024 y 2025. En esas dos ediciones, el italiano acumuló un registro de 15 triunfos y dos derrotas, de acuerdo con el Índice de Victorias/Derrotas Infosys ATP. En 2024 no cedió sets durante el certamen y en 2025 volvió a obtener el título. “Los últimos dos años, especialmente con el broche de Turín, me han dado enormes alegrías y emociones. Este año tendrá que ser diferente”, señaló Sinner en su mensaje.

Sinner y Zverev se enfrentaron en la final de Wimbledon (Reuters)
Sinner y Zverev se enfrentaron en la final de Wimbledon (Reuters)

La salida de Sinner del calendario tendrá consecuencias directas sobre la clasificación. El italiano lideraba el ranking con 11.000 puntos, pero perderá los puntos que defendía en el cierre de 2025 al no disputar los torneos de Viena, París-Bercy y las Finales ATP.

La cuenta incluye 500 unidades del ATP 500 de Viena, 1.000 del Masters 1000 de París-Bercy y 1.500 de las Nitto ATP Finals. En total, Sinner perderá 3.000 puntos, por lo que terminaría el año con un máximo de 8.000, según los cálculos publicados por el ESPN.

Zverev, en tanto, figura con 9.720 puntos y solo debe defender 930 en la parte final de la temporada, repartidos entre Viena, París y el torneo de maestros. Incluso si el alemán no lograra triunfos en esos compromisos, conservaría 8.790 puntos, una cifra superior a la que alcanzaría Sinner tras sus descuentos. De ese modo, Zverev será número uno del mundo por primera vez en su carrera. El alemán también cerraría 2026 con los títulos de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, sus dos primeros Grand Slam.

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