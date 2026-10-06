Del quirófano a la política: la historia de la doctora que operó a Olga Tañón y que ahora integra el partido XGuate de Edmond Mulet

La revista Forbes incluyó a Flaminia Villagrán entre las cien mujeres más poderosas de Latinoamérica por su labor empresarial. (Instagram)

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La cantante guatemalteca y médica cirujana famosos, Flaminia Villagrán, dio un nuevo giro a su carrera, tras asumir la conducción de la Secretaría de la Mujer en el partido político XGuate, agrupación que confirmó al diplomático y excandidato presidencial Edmond Mulet como su secretario general durante la primera Asamblea General Ordinaria celebrada en Guatemala.

Villagrán, conocida por su trabajo en medicina estética y antienvejecimiento, quien ha operado a artistas de gran trayectoria como Olga Tañón, explicó que su decisión responde a una preocupación por la situación del país y a la intención de ampliar el alcance de los proyectos sociales que ha impulsado desde el sector privado.

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“Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad social y si no nos involucramos, pues no podemos quejarnos tampoco de la situación del país”, afirmó Villagrán durante una entrevista con Infobae.

Olga Tañón junto a la médica cirujana guatemalteca Flaminia Villagrán. (Instagram)

La médica sostuvo que su experiencia en hospitales públicos y jornadas médicas le permitió observar problemas vinculados con la desnutrición, las carencias del sistema sanitario, la violencia y las dificultades de las familias rurales para acceder a atención especializada.

Como impulsora del proyecto Doctora en casa, la especialista adquirió notorio reconocimiento mediático al atender a diversas figuras de la industria del entretenimiento y expandir su práctica clínica hacia México, donde abrió un espacio de atención en la histórica residencia de la actriz Irma Serrano, conocida como “La Tigresa”.

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Flaminia Villagrán, abrió una clínica en México en lo que fue la Mansión de Irma Serrano, la famosa actriz mexicana, conocida como "La Tigresa". (Instagram)

En el ámbito profesional, la revista Forbes la incluyó entre las 100 mujeres más poderosas de Latinoamérica por su labor médica y empresarial.

Nieta del ex vicepresidente Francisco Villagrán Kramer, la profesional cobró trascendencia pública también por su compromiso con el actor mexicano Leonardo García, hijo de Andrés García.

Recientemente Flaminia Villagrán se comprometió con Leonardo García, hijo de Andrés García. (Instagram)

Antes de su incorporación a la política partidaria, Villagrán trabajó ad honorem en el Hospital Roosevelt, lugar donde promovió proyectos de reacondicionamiento en el área de medicina interna, campañas de sensibilización sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y apoyo a la unidad de niños quemados.

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Edmond Mulet es confirmado como Secretario General de XGuate

Luego de postularse como candidato presidencial con el partido Cabal, Edmond Mulet, exfuncionario de Naciones Unidas, fue confirmado como Secretario General del nuevo partido político XGuate.

El exembajador guatemalteco afirmó que buscará ampliar su presencia territorial y convocar a personas ajenas a las estructuras tradicionales de la política.

“Gobernar requiere capacidad y honestidad. No quiero gente que llegue al Gobierno a servirse con la cuchara grande. Quiero gente que llegue a servir”, expresó Mulet.

Mulet señaló que la expansión del partido deberá estar acompañada por filtros internos sobre las personas que pretendan integrarse a sus filas y sobre el origen de los fondos destinados a la actividad política. También puso el foco en la seguridad y en la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones estatales.

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Flaminia Villagrán junto al Secretario General de XGuate, Edmond Mulet. (Instagram)

La incorporación de Flaminia Villagrán apunta a reforzar el trabajo con mujeres y madres de familia. Según explicó, la Secretaría de la Mujer buscará promover una mayor participación femenina en la política, así como programas de formación para impulsar la independencia económica.

“Hay muchas mamás solteras y mujeres que quieren salir adelante”, señaló. La médica indicó que ya desarrolló talleres destinados a mujeres interesadas en iniciar microempresas, con contenidos sobre comercialización, venta de productos y uso de redes sociales.

La doctora no descarta una candidatura para las elecciones de 2027

Por ahora, Villagrán aseguró que no tiene una postulación definida para las elecciones de 2027. Consultada sobre una eventual candidatura a una alcaldía, diputación o vicepresidencia, respondió que su prioridad actual es colaborar con Mulet y aportar programas que puedan llegar a una población más amplia.

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El diplomático guatemalteco Edmond Mulet ha trabajado en misiones especiales de la ONU, en 2023 buscó la presidencia. (Instagram)

“No es que tenga una aspiración que diga quiero hacer esto o lo otro, sino que realmente sí estoy preocupada por la situación de Guatemala”, sostuvo. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de evaluar una candidatura si surgiera un espacio desde el cual pudiera aplicar sus propuestas.

La profesional afirmó que recibió acercamientos de otras agrupaciones políticas, pero que optó por sumarse al proyecto de Mulet debido a su trayectoria diplomática. Villagrán mencionó su paso por Naciones Unidas, la presidencia del Congreso y las misiones internacionales en las que participó.

Edmond Mulet fue confirmado como secretario general de la agrupación XGuate durante su primera asamblea ordinaria. (Instagram)

Respecto de las críticas y cuestionamientos que han acompañado la carrera de Mulet, entre ellos el caso de las adopciones internacionales, Villagrán defendió al dirigente y aseguró que, según lo que ha conversado con él, los procesos se realizaron de forma legal. Sus declaraciones representan su posición personal y no incluyen documentación adicional sobre esos expedientes.

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Una carrera entre la medicina estética, la música y los proyectos sociales

Flaminia Villagrán se graduó como médico y cirujano en 2011. Su perfil público combina la actividad médica con la música.

Es pianista, compositora, productora y cantante, con una trayectoria vinculada al pop, la balada y la música electrónica. En 2010 trabajó con el disc jockey y productor Francis Dávila en el álbum Shine.

Flaminia Villagrán combina su ejercicio en la medicina con una trayectoria musical como cantante, pianista y productora. (Instagram)

La doctora alcanzó notoriedad en medios internacionales por sus tratamientos estéticos a figuras del espectáculo.

Flaminia Villagrán atiende a Olga Tañón previo a la entrega de los Grammy 2024 en Miami. (Imagen Miami)

En 2023, durante una entrevista con el programa Al Rojo Vivo, relató el caso de una cantante que lloró tras ver el resultado de un procedimiento facial no invasivo. Entre las artistas que han difundido públicamente tratamientos con la médica figura la puertorriqueña Olga Tañón.

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