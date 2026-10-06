Alza del diésel presiona tarifas de carga en El Salvador

El diésel acumuló un incremento superior a 1.50 dólares durante 2026 en El Salvador, un factor que obliga a revisar el valor del transporte de carga. (Cortesía: Aduana de El salvador)

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El diésel ha acumulado un aumento superior a USD 1.50 durante 2026, según Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC).

El dirigente señaló que el incremento de USD 0.17 por galón, vigente desde el 15 de septiembre, para las referencias de gasolina superior, gasolina regular y diésel, obliga a los transportistas a revisar sus tarifas según el costo de cada viaje.

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En una entrevista con Infobae El Salvador, Alfaro explicó que el combustible representa un gasto directo para la operación de los camiones. Por ello, consideró que cada transportista debe recalcular el precio del servicio cuando inicia un nuevo viaje con el diésel a un valor mayor.

Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, indicó que si el nuevo precio del combustible representa USD 20 adicionales en un viaje, la tarifa podría subir entre USD 20 y USD 25. El ajuste, explicó, se cobra al importador o exportador que contrata el traslado de mercancías, aunque cada empresa decide posteriormente si absorbe ese gasto o si lo incorpora al precio de sus productos.

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Alfaro sostuvo que no puede mantener los mismos precios si el combustible aumenta cada 15 días. También señaló que el diésel no es el único costo que ha subido para el gremio, pues mencionó incrementos en repuestos, mantenimiento y llantas, elementos que deben incluirse en el cálculo de cada servicio de carga.

Las tarifas se ajustan según el consumo de cada recorrido

Alfaro explicó que maneja tablas de tarifas organizadas por rangos de USD 0.10 en el precio del diésel. Cuando el valor del combustible aumenta más de ese tramo, revisa los montos de los fletes para reflejar la diferencia entre el precio anterior y el nuevo costo de operación.

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Como ejemplo, indicó que una unidad destinada a Guatemala puede consumir alrededor de 80 galones de diésel. El ajuste final depende de esa cantidad de combustible, de la distancia de la ruta, de la carga movilizada y de otros gastos que asume el transportista durante el traslado.

Los recorridos del transporte de carga por la región centroamericana demandan un consumo de entre 100 y 400 galones de combustible. (Cortesía: Aduanas de El Salvador)

El presidente de ASTIC mencionó que un flete hacia Guatemala que antes rondaba los USD 550 puede ubicarse cerca de USD 700.

Alfaro reconoció que algunos clientes pueden optar por contratar a transportistas que ofrezcan precios menores. No obstante, consideró que una tarifa demasiado baja puede impedir que el proveedor cubra el combustible, el mantenimiento y los demás gastos de operación, lo que, según dijo, limita su capacidad de mantenerse en el mercado.

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“Hay una competencia desleal entre que un transportista hace un precio barato, pero ese tiene o le queda poca vida si sigue cobrando barato”, expresó.

Los viajes a Centroamérica requieren entre 100 y 400 galones

El dirigente detalló que un traslado desde El Salvador hacia San Pedro Sula puede requerir unos 100 galones de diésel. Para Nicaragua, estimó un consumo de 120 galones, mientras que en una ruta hacia Costa Rica calculó que una unidad puede utilizar cerca de 200 galones.

En el caso de Panamá, Alfaro señaló que el recorrido de ida y vuelta puede requerir hasta 400 galones. Explicó que esos cálculos dependen también de si el transportista logra conseguir mercancía para el retorno, una situación que no siempre ocurre para las empresas salvadoreñas que prestan servicios fuera del país.

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Según Alfaro, algunos camiones deben regresar vacíos o esperar una oferta de carga con un precio menor, porque no cuentan con suficientes clientes permanentes en los países de destino. Esa condición influye en la rentabilidad de las rutas internacionales y en el costo que debe fijarse desde el inicio para cubrir el viaje completo.

Las demoras en fronteras, permisos y paros también afectan la operación, de acuerdo con el presidente de ASTIC. Para Honduras o Guatemala, afirmó que los transportistas pueden ofrecer al cliente un plazo de hasta tres días, aunque el recorrido podría realizarse en aproximadamente un día y medio si no hubiera retrasos.

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Las demoras operativas en los pasos fronterizos permiten a las empresas de transporte aplicar un cobro de estadía de 100 dólares diarios por unidad. (Cortesía: Aduana de El Salvador)

Alfaro indicó que, después de esos tres días, se puede cobrar una estadía de USD 100 diarios por cada tráiler. En la ruta hacia Costa Rica, añadió, el retorno de una unidad a El Salvador puede tardar hasta 21 días, lo que reduce la posibilidad de realizar dos viajes durante una misma semana.

ASTIC cuenta con más de 10 mil camiones con códigos de transportistas en El Salvador, según Alfaro. La flota incluye tráileres y camiones con capacidades de cuatro, ocho, 12 y hasta 20 toneladas, aunque el dirigente dijo que no podía precisar la cantidad de mercancía que movilizan semanalmente.

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Alfaro pide estabilidad en las referencias del diésel

Alfaro afirmó que solicitó al Gobierno mantener el precio del diésel sin variaciones durante tres meses. Según explicó, esa medida permitiría al sector mantener tarifas más estables y evitaría que los transportistas tengan que cambiar automáticamente el valor de los fletes cada 15 días.

El presidente de ASTIC dijo que, hasta el momento de la entrevista, no habían atendido esa petición. También planteó que el precio del diésel debería ser igual en todo el país, aunque observó que las referencias difundidas por el Ministerio de Economía ya muestran valores cada vez más cercanos entre las zonas occidental, central y oriental.

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El dirigente descartó que el gremio deba responder con paros, como los que mencionó en Guatemala. En su lugar, consideró que la alternativa para los transportistas consiste en ajustar sus tarifas de acuerdo con el aumento de sus costos de combustible y operación.

“Simple y sencillamente es subir el precio de mi flete”, manifestó Alfaro. Además, atribuyó parte de la presión sobre los precios a factores internacionales, entre ellos los problemas vinculados con el estrecho de Ormuz, y cuestionó el mecanismo con el que se calculan las referencias locales de los combustibles.

El gremio de transportistas solicitó al Gobierno congelar el precio de referencia del diésel durante un periodo de tres meses. (REUTERS/Taylor Coester)

COEXPORT reporta aumentos en los fletes marítimos desde Asia

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), afirmó que el flete marítimo de mercancías desde Asia pasó de USD 3,000 a USD 10,000 por contenedor en un período de seis o siete meses. La dirigente abordó el tema durante una entrevista con La Tribu.

Cuéllar atribuyó ese incremento a una combinación de factores, como el aumento del petróleo, las tensiones en Oriente y la disponibilidad de contenedores. También mencionó que las empresas en China se aproximan a un período de vacaciones, por lo que buscan despachar mercancía antes de esas fechas.

Ese movimiento, explicó, aumenta la demanda de contenedores y de espacios en los barcos. “Los contenedores están ocupados”, señaló Cuéllar, quien indicó que los embarques pueden quedar programados para fechas posteriores debido a la falta de disponibilidad.

La presidenta de COEXPORT sostuvo que la situación no se limita a El Salvador, pues afecta las rutas y empresas de distintos países. Por esa razón, consideró que el incremento de costos no coloca necesariamente a las compañías salvadoreñas en una desventaja aislada frente a competidores que también dependen de esos servicios marítimos.

Los fletes elevan los costos de insumos y productos

La Corporación de Exportadores de El Salvador reportó que las tarifas de los fletes marítimos desde Asia subieron de 3,000 a 10,000 dólares por contenedor. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Cuéllar indicó que el encarecimiento del transporte marítimo puede elevar el costo de los insumos que utilizan las empresas. Como ejemplo, citó la materia prima plástica, cuyo precio, según dijo, ha aumentado de forma considerable y puede repercutir en el valor de los productos elaborados con ese material.

La dirigente explicó que cada empresa debe evaluar cuánto puede absorber antes de trasladar una parte de ese gasto al consumidor. Algunas compañías pueden mantener sus precios durante un tiempo, mientras que otras podrían necesitar ajustar el valor de venta para sostener sus operaciones.

“Muchos productos pueden subir”, manifestó Cuéllar durante la entrevista con La Tribu. También señaló que el incremento afecta al transporte terrestre hacia Centroamérica, ya que las tarifas de esas rutas dependen, entre otros factores, del precio del diésel.

Cuéllar diferenció ese escenario de los fletes terrestres hacia Estados Unidos. Según relató, una empresa que transporta carga hacia Miami le explicó que el diésel forma parte de la tarifa, pero no es el único componente que determina el precio final del viaje.

De acuerdo con esos datos, el componente del diésel ronda los USD 800 en un flete de entre USD 2,500 y USD 3,000, según el destino. Cuéllar estimó que el reciente incremento del combustible representa alrededor de USD 50 adicionales dentro de ese componente.