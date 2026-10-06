Por qué nunca debe responder “¿hola?” al contestar una llamada silenciosa de un desconocido

Responder a una llamada silenciosa puede exponer datos útiles para una estafa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Responder “¿hola?” ante una llamada silenciosa de un número desconocido puede aportar datos útiles para futuros fraudes, aunque al otro lado no haya una persona que hable. Una interacción de apenas unos segundos puede confirmar que el teléfono está activo, identificar cuándo suele contestar su propietario y registrar una pequeña muestra de voz.

De acuerdo con datos de Kaspersky Who Calls, el 88% de los usuarios de Latinoamérica recibió este tipo de contactos, mientras que cerca del 11% correspondió a intentos de fraude bancario o promociones engañosas. Una llamada sin respuesta no siempre implica una estafa, pero puede ser el primer paso de una campaña posterior.

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Las llamadas sin respuesta pueden preparar el terreno para futuros fraudes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el problema de hablar en una llamada spam

Las llamadas silenciosas tienen distintos orígenes. En ocasiones, proceden de sistemas automatizados de centros de atención que marcan más números de los que sus operadores pueden atender. Cuando una persona responde, el sistema puede tardar en asignar la llamada o finalizarla sin que nadie llegue a hablar.

También existen bots y herramientas automatizadas que realizan contactos para comprobar si un número sigue en uso. Si alguien responde, el sistema registra que la línea está activa. Esa confirmación puede ser suficiente para incluir el teléfono en bases de datos destinadas a campañas de spam, publicidad no solicitada o intentos de engaño.

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El problema no está en una sola llamada, sino en la información que puede acumularse con varios contactos. Un delincuente puede utilizar esos datos para elegir cuándo volver a llamar, qué mensaje emplear y cómo presentar una situación aparentemente creíble.

Los sistemas automatizados identifican números activos y recopilan pistas sobre horarios, acentos o disponibilidad antes de iniciar contactos diseñados para obtener códigos, credenciales o información bancaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La voz y el horario de respuesta revelan información

Al contestar, una persona puede aportar más detalles de los que imagina. El acento puede ofrecer pistas sobre la región desde la que habla; el tono permite identificar características generales de quien responde, y la hora de atención indica cuándo tiene mayor disponibilidad.

Estos elementos pueden servir para preparar ataques de ingeniería social. Los estafadores suelen adaptar sus relatos a las circunstancias de cada posible víctima. Una llamada posterior puede simular un contacto bancario, una entrega pendiente, una alerta de seguridad o una solicitud urgente de ayuda por parte de un familiar.

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La urgencia es una de las principales herramientas de los fraudes telefónicos. Quien llama puede intentar que la persona tome una decisión rápida, entregue un código de verificación, comparta datos bancarios o instale una aplicación. Por esa razón, conocer los hábitos de respuesta facilita la preparación de mensajes más convincentes.

Las muestras de audio también pueden aprovecharse

La voz es un dato biométrico y la expansión de las herramientas de inteligencia artificial ha aumentado las preocupaciones sobre su uso indebido. De acuerdo con los especialistas de la compañía de ciberseguridad, una o dos palabras aisladas no suelen bastar para crear una imitación convincente.

Aunque una sola palabra no suele bastar para crear una imitación convincente, varios fragmentos reunidos con grabaciones públicas podrían facilitar suplantaciones de familiares, compañeros o responsables laborales (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, pequeñas grabaciones obtenidas en distintas llamadas podrían combinarse con otros audios disponibles en redes sociales, videos o mensajes de voz. Con ese material, los delincuentes pueden intentar construir imitaciones más realistas para hacerse pasar por familiares, compañeros de trabajo o superiores.

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Carolina Mojica, gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, advirtió que la prevención debe empezar antes de que alguien solicite una contraseña o información financiera. La especialista recomendó no interactuar cuando un número desconocido llama y nadie responde.

Qué hacer ante una llamada silenciosa

Una llamada silenciosa no convierte automáticamente a quien responde en víctima de fraude. Tampoco una palabra aislada permite, por sí sola, crear una imitación de voz o vaciar una cuenta bancaria. Aun así, adoptar medidas preventivas reduce la exposición ante contactos posteriores.

Las recomendaciones de Kaspersky incluyen:

No responder llamadas de números ocultos o desconocidos cuando no se espera un contacto.

Esperar a que quien llama hable primero y colgar si solo se escucha silencio.

No devolver la llamada por curiosidad, especialmente si el número es desconocido.

Bloquear teléfonos desde los que se reciban contactos repetidos o sospechosos .

Desconfiar de mensajes que exijan decisiones inmediatas, códigos o datos personales.

Usar aplicaciones de identificación de llamadas que alerten sobre spam y estafas.

También conviene verificar cualquier comunicación mediante canales oficiales. Si una persona afirma representar a un banco, una empresa o una institución, la opción más segura es colgar y buscar el número de contacto en la página oficial de esa entidad.

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Evitar decir “¿hola?” no elimina todos los riesgos, pero limita la información que una llamada silenciosa puede recoger. Frente a contactos inesperados, la cautela ayuda a impedir que una simple respuesta se convierta en el inicio de un intento de fraude.