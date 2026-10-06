Lo que nunca debes hacer al limpiar tu freidora de aire para no dañarla

Cómo limpiar una freidora de aire sin dañar sus componentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Limpiar una freidora de aire con utensilios abrasivos, agua en exceso o productos corrosivos puede deteriorar sus piezas y afectar su funcionamiento. La canasta, la bandeja, las resistencias y el interior del equipo acumulan grasa y restos de comida que deben retirarse con cuidado para evitar humo, malos olores y sabores residuales en las siguientes preparaciones.

El mantenimiento importa porque la circulación de aire caliente depende de que las zonas internas permanezcan libres de residuos. Fabricantes como Kalley, Imusa y Oster recomiendan limpiar el aparato después de usarlo, sobre todo tras cocinar alimentos grasos. La rutina no exige productos especiales, aunque sí requiere evitar prácticas que puedan dañar el recubrimiento antiadherente o los componentes eléctricos.

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El error de mojar demasiado una freidora de aire durante la limpieza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nunca limpie la freidora mientras está caliente o conectada

El primer error consiste en empezar la limpieza inmediatamente después de cocinar. Antes de tocar la freidora, hay que desenchufarla y esperar a que se enfríe por completo. Esta medida evita quemaduras y reduce el riesgo de que el agua alcance piezas eléctricas que aún conservan temperatura.

Cuando el equipo esté frío, debe colocarse sobre una superficie firme y retirar la canasta, la bandeja u otros accesorios extraíbles. Conviene consultar el manual del modelo antes de desmontar cualquier pieza, ya que algunos aparatos cuentan con mecanismos de liberación específicos.

Nunca sumerja la unidad principal en agua ni vierta líquidos en su interior. La carcasa que contiene los controles, el sistema eléctrico y las resistencias requiere una limpieza superficial, no un lavado completo como el de los accesorios desmontables.

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Las esponjas metálicas dañan el recubrimiento antiadherente

La canasta y la bandeja concentran la mayor parte de la grasa, las migas y los restos de alimentos. Para lavarlas, se recomienda utilizar agua tibia, jabón líquido suave y una esponja no abrasiva. Si quedan restos pegados, es preferible dejarlos en remojo durante unos minutos antes de intentar retirarlos.

Verter líquidos sobre la carcasa o introducir la unidad principal bajo el grifo puede alcanzar circuitos y resistencias, mientras un paño apenas humedecido permite retirar suciedad con mayor seguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fibras metálicas, los cuchillos y otros utensilios puntiagudos pueden rayar el acabado antiadherente. Una superficie deteriorada dificulta la limpieza posterior y puede alterar el estado de los accesorios con el uso. Frotar con fuerza no acelera el proceso y aumenta el riesgo de deterioro.

Un cepillo pequeño o un cepillo de dientes viejo puede servir para alcanzar ranuras y bordes. Debe emplearse con movimientos suaves, sin presionar sobre las juntas o las zonas que encajan con el cuerpo de la freidora.

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Después del lavado, las piezas deben enjuagarse y secarse por completo antes de volver a colocarlas. La humedad acumulada puede llegar a zonas internas si la canasta se introduce mojada.

El interior requiere un paño húmedo, no empapado

Con los accesorios retirados, las paredes internas pueden limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido. La clave es que el paño no gotee. El exceso de agua puede filtrarse hacia partes eléctricas o permanecer en espacios difíciles de secar.

Retirar los restos después de cada preparación, secar por completo los accesorios y revisar los bordes reduce la acumulación de grasa que puede quemarse, interferir con el ajuste o alterar futuros alimentos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante evitar desengrasantes fuertes, limpiadores corrosivos y aerosoles. Estos productos pueden alterar los materiales internos o dejar residuos que afecten los alimentos durante el siguiente uso. Para la suciedad adherida, basta con un cepillo pequeño y una limpieza gradual.

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Los bordes y las juntas del compartimento merecen atención. Allí pueden quedar migas o grasa que impiden que la canasta y la bandeja encajen correctamente. Una revisión breve después de cada uso evita acumulaciones difíciles de retirar.

La zona superior de la freidora contiene las resistencias, uno de los componentes más sensibles. Si hay partículas visibles, el aparato debe estar totalmente frío antes de intervenir. Según el diseño del equipo, se puede inclinar con cuidado para observar la parte superior.

Un paño seco o un cepillo pequeño permite retirar los restos sin manipular elementos internos. No conviene desmontar piezas que no estén destinadas al usuario ni aplicar líquidos sobre las resistencias. La grasa acumulada en esa zona puede quemarse y generar humo, pero una limpieza agresiva puede provocar un problema mayor.

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La carcasa, la pantalla, los botones y las juntas externas pueden limpiarse con un paño húmedo y jabón suave. Después, es necesario secar toda la superficie antes de guardar la freidora en un lugar fresco y seco.

Mantener esta rutina protege los accesorios y reduce la presencia de residuos. Consultar el manual permite confirmar qué piezas pueden lavarse y cuáles requieren otro tratamiento. La limpieza adecuada prolonga el uso de la freidora sin comprometer sus componentes ni el resultado de las preparaciones.