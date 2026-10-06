Tecno

El salario de Dario Amodei: cuánto cobra el CEO de Anthropic en comparación con otros líderes tecnológicos

Daniela Amodei, hermana de Dario y cofundadora de la empresa de IA, recibió 16,4 millones de dólares durante el último año

Dario Amodei percibió 18 millones de dólares en el último año por su cargo como director ejecutivo de Anthropic. REUTERS/Denis Balibouse
Dario Amodei percibió 18 millones de dólares en el último año por su cargo como director ejecutivo de Anthropic. REUTERS/Denis Balibouse
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Dario Amodei cobró 18 millones de dólares el año pasado como director ejecutivo de Anthropic, la empresa detrás de la inteligencia artificial Claude, de acuerdo con Reuters.

Esa remuneración lo ubica en una posición intermedia entre los máximos responsables de las grandes compañías tecnológicas.

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Anthropic proyecta salir a bolsa este año con una valoración que podría superar los 2 billones de dólares, según su folleto informativo.

El paquete de Amodei fue mayor que el de los CEO de Alphabet y Amazon, pero quedó por debajo de los otorgados a los líderes de Oracle y Nvidia.

Anthropic prevé debutar en bolsa este año con una valoración que podría superar los 2 billones de dólares. REUTERS/Carlos Barria
Anthropic prevé debutar en bolsa este año con una valoración que podría superar los 2 billones de dólares. REUTERS/Carlos Barria

La retribución del ejecutivo está compuesta, en gran medida, por acciones y otros incentivos. Por eso, al igual que sucede con varios fundadores del sector tecnológico, el sueldo anual sería solo una parte menor de su riqueza total.

Desglose del salario de Amodei

Dario Amodei y su hermana Daniela Amodei, presidenta de Anthropic, duplicaron sus salarios anuales en julio de 2026, hasta llegar a 1,4 millones de dólares.

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Las acciones y las opciones representaron la mayor parte de sus compensaciones en 2025. Daniela Amodei recibió 16,4 millones de dólares durante el último año.

El consejo de administración de la compañía les prometió este año una participación accionaria adicional a través de unidades de acciones restringidas.

Dario Amodei y Daniela Amodei, presidenta de Anthropic, duplicaron sus sueldos en julio hasta los 1,4 millones de dólares. REUTERS/Steve Marcus
Dario Amodei y Daniela Amodei, presidenta de Anthropic, duplicaron sus sueldos en julio hasta los 1,4 millones de dólares. REUTERS/Steve Marcus

Estos instrumentos garantizan un pago futuro si se cumplen determinadas condiciones: una parte depende de que continúen en la empresa y otra está atada a la salida a bolsa.

Krishna Rao, director financiero de Anthropic, recibió 720.250 dólares el año pasado.

Al incorporarse a la compañía en 2024, obtuvo opciones para comprar 1,4 millones de acciones y, durante 2025, ejerció opciones por 385.285 dólares. Un portavoz de la empresa no quiso hacer comentarios sobre esas cifras.

El sueldo de otros CEOs tecnológicos

Los salarios de los directores ejecutivos de Estados Unidos crecieron en los últimos años a un ritmo muy superior al de los ingresos del trabajador promedio. Para algunos críticos, la expansión de la inteligencia artificial podría profundizar esta diferencia.

US President Donald Trump and SpacexAI Founder and CEO Elon Musk speak to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington, D.C., US, September 29, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
US President Donald Trump and SpacexAI Founder and CEO Elon Musk speak to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington, D.C., US, September 29, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La remuneración media de los CEO del S&P 500 subió 21%, hasta 22,8 millones de dólares el año pasado, según la AFL-CIO. Ese promedio no contempla el caso de Tesla ni el paquete de acciones restringidas de 158 mil millones de dólares otorgado a Elon Musk.

Courtney Yu, directora de investigación de Equilar, empresa especializada en información sobre compensaciones ejecutivas, sostuvo que los 18 millones de dólares de Amodei “parecen una cifra baja para una empresa valorada en 2 billones de dólares, pero será interesante ver cómo cambia esto una vez que la empresa salga a bolsa”.

Los registros entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, reflejan fuertes diferencias entre los ejecutivos de empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

Clayton Magouyrk, codirector ejecutivo de Oracle, encabezó la lista con 627,5 millones de dólares en 2025.

Clayton Magouyrk, codirector ejecutivo de Oracle, recibió 627,5 millones de dólares en 2025, mientras que Elon Musk cobró 54.080 dólares como CEO de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Clayton Magouyrk, codirector ejecutivo de Oracle, recibió 627,5 millones de dólares en 2025, mientras que Elon Musk cobró 54.080 dólares como CEO de SpaceX. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el otro extremo, Musk recibió 54.080 dólares como director ejecutivo de SpaceX. Antes de cotizar en bolsa, la empresa también le prometió acciones restringidas con derechos de voto preferenciales si alcanza una valuación de 7,5 billones de dólares y envía a un millón de personas a Marte.

En otras compañías, las remuneraciones anuales son más bajas porque los ejecutivos ya cuentan con importantes participaciones accionarias. Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, cobró 10,9 millones de dólares en 2025, de los cuales 8,8 millones se destinaron a seguridad personal “debido a su importante perfil público”.

La remuneración de los CEO estadounidenses aumentó mucho más que los ingresos del trabajador promedio en los últimos años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La remuneración de los CEO estadounidenses aumentó mucho más que los ingresos del trabajador promedio en los últimos años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La “remuneración efectivamente pagada” de Pichai ascendió a 213,9 millones de dólares, en parte por los cambios en el valor de sus acciones no consolidadas. Andrew Jassy, CEO de Amazon, recibió 2,1 millones de dólares, principalmente por viajes y seguridad, mientras que su remuneración real fue de 13,2 millones de dólares.

Yu consideró que estos datos demuestran que los fundadores no dependen de su salario anual.

“Los directores ejecutivos fundadores suelen poseer suficiente capital como para que, cuando la empresa va bien y el precio de las acciones sube, puedan vivir de la riqueza que les proporciona el capital que ya poseen, y normalmente no reciben una gran remuneración anual”, dijo.

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