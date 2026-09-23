5 tips de seguridad para proteger una cuenta de WhatsApp de robos

WhatsApp cuenta con herramientas de verificación, bloqueo y control de dispositivos que ayudan a reducir el riesgo de accesos no autorizados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Una cuenta de WhatsApp concentra chats, contactos, archivos y datos personales que pueden quedar expuestos si otra persona obtiene el control del número de teléfono o de las contraseñas de acceso.

Para reducir los riesgos, la aplicación de Meta dispone de varias capas de protección que conviene activar antes de que ocurra un incidente. Los usuarios deben combinar esas herramientas con hábitos de seguridad.

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Compartir un código de registro, ignorar alertas sobre dispositivos vinculados o abrir enlaces de correos no solicitados puede facilitar el acceso de extraños. Se presentan varias medidas para reforzar la seguridad de una cuenta.

El código de verificación de WhatsApp es un dato que permite validar el acceso a la cuenta y no debe compartirse con ninguna persona. (Foto: Europa Press)

Por qué no se debe compartir el código de verificación de WhatsApp

El código de verificación es una de las principales barreras de acceso a una cuenta de WhatsApp. La plataforma lo envía por mensaje de texto o llamada al número de teléfono que se intenta registrar. Si una persona lo solicita por chat, correo o llamada, no debe recibirlo bajo ninguna circunstancia.

La misma precaución rige para la contraseña. Ningún conocido, supuesto integrante del soporte técnico o contacto desconocido necesita ese dato para resolver un problema en la aplicación. El código de verificación y la contraseña son personales y su divulgación puede permitir que un extraño intente tomar el control de la cuenta.

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Cómo ayuda la verificación en dos pasos a proteger la cuenta de WhatsApp

La verificación en dos pasos añade una instancia de autenticación para ingresar a la cuenta. Cuando se activa desde una sesión a la que el usuario todavía tiene acceso, permite elegir el número de teléfono, una contraseña o una dirección de correo como método adicional de comprobación.

La función incorpora una instancia adicional de autenticación para dificultar ingresos no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta función dificulta que alguien entre solo con el código de registro. Su utilidad depende de que se configure de forma anticipada: no restaura una cuenta que ya fue tomada ni expulsa a quien ya consiguió acceder. Si el control se perdió, el primer paso debe ser recuperar la cuenta antes de aplicar nuevas medidas.

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Para qué sirve incorporar un correo en la cuenta de WhatsApp

Vincular un correo durante el registro ofrece una vía adicional para recuperar el acceso. Puede resultar útil cuando el usuario no tiene conexión para recibir mensajes de texto o llamadas en su línea telefónica y necesita completar una verificación.

Una dirección vinculada facilita la recuperación de la cuenta cuando no es posible recibir mensajes de texto o llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El correo debe estar bajo control exclusivo del titular y contar, a su vez, con una contraseña segura y mecanismos de autenticación adicionales. Añadir una dirección de email facilita la recuperación de la cuenta, pero no reemplaza el cuidado del número de teléfono ni de los códigos que envía la plataforma.

Qué protección aportan una contraseña y una llave de acceso en WhatsApp

La contraseña añade una capa de seguridad para el ingreso a las conversaciones y a la información personal almacenada en la cuenta. Su función es limitar el acceso a quien conoce esa clave, así que conviene evitar combinaciones previsibles, datos personales o claves que ya se usan en otros servicios.

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La llave de acceso vincula la cuenta con el sistema de protección del dispositivo. Según el dispositivo, puede requerir huella dactilar, reconocimiento facial o el mecanismo de bloqueo de pantalla. Esta alternativa reduce la dependencia de claves escritas y aprovecha los controles de seguridad configurados en el teléfono.

Las credenciales de acceso y la seguridad biométrica del dispositivo suman protección para las conversaciones y los datos personales. (Foto: WhatsApp)

Por qué es clave revisar los dispositivos vinculados

Los dispositivos vinculados permiten usar la cuenta en computadoras u otros aparatos, pero requieren controles periódicos. El usuario puede revisar la lista desde el ícono de más opciones, identificado con tres puntos verticales, y luego ingresar a la sección “Dispositivos vinculados”.

Si aparece un dispositivo desconocido, se debe seleccionar y elegir la opción “Cerrar sesión”. Esta revisión permite detectar accesos que no corresponden al titular.

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Asimismo, conviene prestar atención a correos no solicitados que incluyan códigos de registro: no se debe abrir ningún enlace ni reenviar el código, porque podría tratarse de un intento de acceso al número de teléfono asociado a WhatsApp.