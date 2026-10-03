Quién es más rico, Elon Musk o Mark Zuckerberg

Elon Musk supera a Mark Zuckerberg en riqueza, con un patrimonio estimado de USD 936.000 millones frente a USD 251.000 millones. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo // REUTERS/Brendan McDermid)

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Elon Musk es más rico que Mark Zuckerberg: su fortuna estimada alcanza los USD 936.000 millones, frente a los USD 251.000 millones atribuidos al director ejecutivo de Meta.

Según la clasificación de la revista Forbes, Musk ocupa el primer lugar entre las personas más ricas del mundo, mientras que Zuckerberg figura entre los principales magnates tecnológicos.

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Los diez multimillonarios con mayor patrimonio reunían una riqueza combinada de USD 3,1 billones, impulsada por empresas de inteligencia artificial, servicios en la nube, comercio electrónico, redes sociales, semiconductores y software.

Musk lidera el ranking mundial de multimillonarios y Zuckerberg integra el grupo de empresarios tecnológicos con mayores fortunas. REUTERS/Jonathan Ernst

Cómo está conformada la fortuna de Musk

La riqueza de Elon Musk creció cerca de USD 44.000 millones durante el último mes, tras una suba del 5% en las acciones de SpaceX.

El empresario es presidente, director ejecutivo y director técnico de la compañía aeroespacial. Además, posee una participación de casi el 11% en Tesla.

El fundador de SpaceX también está vinculado a xAI, una empresa de inteligencia artificial y redes sociales que adquirió su compañía de cohetes en febrero. Musk volvió al primer puesto entre las personas más ricas del mundo a finales de mayo de 2024 y se mantuvo allí desde entonces.

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Zuckerberg alcanzó un patrimonio de USD 251.000 millones después de que las acciones de Meta subieran 27%. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Cómo es el patrimonio de Zuckerberg

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, elevó su patrimonio hasta los USD 251.000 millones gracias a la suba del 27% de las acciones de la compañía después del lanzamiento de su agente de inteligencia artificial personal Muse.

Su fortuna lo ubicó por detrás de Michael Dell, cuya riqueza alcanzó los USD 268.000 millones tras el alza del 18% de las acciones de Dell Technologies.

Zuckerberg también firmó el White House Accord on Super Intelligence, un acuerdo voluntario impulsado por Donald Trump junto con ejecutivos tecnológicos para establecer controles sobre el desarrollo y despliegue de modelos de inteligencia artificial.

Jeff Bezos ocupa el segundo lugar mundial, con una fortuna calculada en USD 370.000 millones. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Quién es la segunda persona más rica del mundo

Jeff Bezos es la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna estimada de USD 370.000 millones, según la clasificación de la revista Forbes. Solo Elon Musk, con USD 936.000 millones, lo supera.

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El fundador de Amazon incrementó su riqueza en USD 102.000 millones durante septiembre, después de que inversores valoraran Blue Origin en más de USD 130.000 millones y Prometheus en USD 41.000 millones.

El ascenso de Bezos al segundo puesto se produjo mientras las mayores fortunas tecnológicas concentraron patrimonios ligados a la inteligencia artificial, el comercio electrónico, los servicios en la nube, los semiconductores y el software.

Las inversiones que impulsaron la fortuna de Bezos

Bezos figura por delante de Larry Page, cofundador de Google, cuya fortuna alcanzó USD 286.000 millones, y de Michael Dell, con USD 268.000 millones. Mark Zuckerberg registró USD 251.000 millones.

Bill Gates tenía USD 114.000 millones al 2 de octubre de 2026, tras una reducción asociada, en parte, a sus compromisos de donaciones benéficas. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

El patrimonio de Bezos se explica por la valoración de Blue Origin y Prometheus. Amazon aparece en el texto como la empresa que fundó, aunque el impulso reciente provino de esas inversiones.

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La diferencia con Musk es de USD 566.000 millones. Aun así, Bezos se mantuvo por encima de todos los demás integrantes de la lista mundial, incluidos Page, Dell, Zuckerberg, Sergey Brin, Jensen Huang, Larry Ellison y Steve Ballmer.

Qué ha ocurrido con la fortuna de Bill Gates

La fortuna de Bill Gates se ubicó en USD 114.000 millones al 2 de octubre de 2026, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El patrimonio del cofundador de Microsoft cayó USD 631 millones en la última jornada y acumuló una baja de USD 3.530 millones en lo que va del año.

Bloomberg atribuye parte de la reducción de su estimación a ajustes que reflejan sus donaciones benéficas.

En julio de 2025, el índice rebajó cerca de USD 50.000 millones su valoración, y en enero de 2026 descontó otros USD 12.500 millones comprometidos para actividades filantrópicas. Forbes lo situó 17.º.

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