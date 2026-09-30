Los videos de los graves incidentes con la Policía en el estadio de Newell’s tras los festejos de Rosario Central

Imágenes registradas durante la noche muestran momentos de tensión e incidentes entre hinchas vestidos con prendas del club Newell's Old Boys y efectivos policiales. En la grabación se observa el despliegue de agentes en un espacio público exterior junto a motocicletas, así como a simpatizantes desplazándose en una zona con mesas y bancos.

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La celebración de Rosario Central por la Supercopa Internacional derivó este martes en graves incidentes en el predio del estadio de Newell’s donde la intervención policial terminó con 13 detenidos, vehículos dañados y personas lesionadas tras enfrentamientos entre simpatizantes de ambos clubes.

Los episodios comenzaron cerca de las 20.30 en la zona de avenida Pellegrini, Ovidio Lagos y avenida Morcillo, cuando hinchas canallas regresaban de los festejos en el Monumento Nacional a la Bandera. Según informó Rosario3, se recibieron llamados por ataques contra automóviles ocupados por simpatizantes del Canalla.

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La versión policial indicó que un grupo de personas identificadas con los colores rojinegros arrojó piedras y golpeó vehículos que circulaban frente a la puerta 6 del estadio Marcelo Bielsa. Varios rodados resultaron dañados, aunque sus ocupantes continuaron su recorrido.

A partir de esas denuncias, fueron enviadas numerosas unidades de la Brigada Motorizada. Los agentes también habrían sido atacados con piedras al llegar al lugar, por lo que utilizaron escopetas con postas de goma durante el enfrentamiento.

El conflicto se trasladó luego al interior de las instalaciones de Newell’s. El reporte señaló que algunos involucrados ingresaron al predio y que, después, un grupo de combate entró junto con efectivos de la Brigada Motorizada para dispersar los disturbios.

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Hinchas de Newell's Old Boys y efectivos policiales protagonizan enfrentamientos en las inmediaciones del estadio

Videos difundidos en redes sociales mostraron corridas, gritos y detonaciones dentro del club. En una de las grabaciones, jugadores juveniles que viven en la pensión de Newell’s escaparon mientras se desarrollaba el operativo. “¿Qué está pasando?”, preguntó uno de ellos, agitado, sin comprender lo que ocurría afuera del lugar.

Otra filmación mostró a un policía que golpeó al menos dos veces a una persona que estaba tirada en el suelo. También se registraron daños en autos y escenas de pánico entre chicos que realizaban actividades deportivas y personas que se encontraban en el sector de parrillas. La Policía informó la aprehensión de 13 hombres por disturbios, daños y resistencia a la autoridad. Las actuaciones quedaron bajo la jurisdicción de la Comisaría 5ª.

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Antes del ingreso de las fuerzas de seguridad al predio, un grupo de simpatizantes de Rosario Central había pasado por las inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa tras los festejos por el título. Esa presencia fue interpretada como una provocación por hinchas de Newell’s y derivó en una escalada de violencia.

La celebración de los hinchas de Rosario Central tras la obtención de la Supercopa Internacional tuvo como foco principal Estudiantes de La Plata y su presidente. Un ataúd de cartón con la inscripción “porteño llorón” y la foto de Juan Sebastián Verón aparecieron entre la multitud y luego también fueron parte de los festejos del plantel que dirige Jorge Almirón.

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Tras los hechos, la dirigencia de Newell’s repudió lo sucedido mediante un comunicado y sostuvo que los simpatizantes de su club no fueron “quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos”. También expresaron “la profunda desconfianza que genera el accionar de los responsables de la seguridad deportiva y los eventos masivos”.

El comunicado de Newell's tras los incidentes

Comunicado de Newell’s tras los incidentes en el club:

El Club Atlético Newell’s Old Boys expresa su más enérgico repudio ante los hechos de público conocimiento ocurridos en las inmediaciones y dentro de nuestra institución, a los que considera absolutamente incompatibles con el respeto que debe existir hacia nuestro club, sus socios e hinchas.

Queremos dejar expresamente aclarado que, ni los socios e hinchas ni los dirigentes de Newell’s Old Boys, fueron quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos. Por el contrario, nuestra comunidad se vio involucrada en una situación generada por circunstancias ajenas al club. Es inaceptable que se pretenda responsabilizar, directa o indirectamente, a nuestra institución o a quienes forman parte de ella por acontecimientos que no fueron originados por ellos.

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Asimismo, rechazamos enfáticamente el accionar policial y la intromisión de agentes de la fuerza dentro de las instalaciones de Newell’s Old Boys. Nuestro club es una institución propiedad de sus socios y merece que su ámbito sea respetado. La intervención de las fuerzas de seguridad debe desarrollarse bajo criterios de proporcionalidad, responsabilidad y respeto irrestricto por la institución y por quienes forman parte de ella.

Finalmente, queremos remarcar la profunda desconfianza que genera en Newell’s Old Boys el accionar de los responsables de la seguridad deportiva y eventos masivos. Los antecedentes y decisiones adoptadas en situaciones de esta naturaleza hacen necesario revisar los criterios con los que se planifican y ejecutan los operativos, así como exigir respuestas claras y responsabilidades concretas cuando corresponda.

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Para Newell’s Old Boys lo normal es seguir defendiendo el respeto por nuestra institución, por nuestros socios y por todos aquellos que concurren a ella. Por ello, el Club accionará ante la justicia por los hechos acontecidos este martes.

Club Atlético Newell’s Old Boys.