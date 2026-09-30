Retiran más de 1.000 kilos de salchichas de cerdo por posible contaminación con plástico duro: estos son los productos afectados

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordenó el retiro de 2.320 libras de salchichas de cerdo de la empresa Fontanini Foods LLC por posible presencia de plástico duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de 2.320 libras, equivalentes a cerca de 1.052 kilogramos, de salchichas de cerdo crudas y congeladas de la empresa Fontanini Foods LLC. La medida responde a una posible contaminación con plástico duro transparente y alcanza productos distribuidos a establecimientos gastronómicos en California, Florida, Michigan y Nevada. El organismo federal publicó la alerta el 25 de septiembre de 2026. Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la mercadería no estaba destinada a la venta directa en comercios minoristas.

El retiro comprende cajas de 4,5 kilogramos, equivalentes a 10 libras, identificadas con la denominación “Fontanini PORK SAUSAGE LINKS”, el código “ITEM 393” y la inscripción “PACKED ON 06/23/2026”. Las unidades también tienen el número de establecimiento “EST. 6944” dentro de la marca de inspección federal. De acuerdo con el FSIS, los productos se elaboraron el 23 de junio de 2026 y fueron enviados a distribuidores que abastecen a restaurantes y otros servicios de alimentos.

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La agencia calificó la alerta como un retiro de Clase I, el nivel de riesgo más alto dentro de su sistema de retiros de productos cárnicos. Esa categoría se aplica cuando existe una probabilidad razonable de que el uso o consumo de un producto cause consecuencias graves para la salud o la muerte. El FSIS indicó que la clasificación responde a su evaluación del riesgo sanitario y no supone, por sí sola, la confirmación de lesiones entre consumidores. Según la definición oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los retiros de Clase I requieren medidas rápidas para sacar los productos de la cadena de distribución.

¿Qué salchichas de Fontanini fueron retiradas por posible contaminación con plástico?

El aviso oficial se limita a una partida de salchichas de cerdo crudas y congeladas de Fontanini Foods LLC, una empresa con sede en McCook, Illinois. El retiro no incluye toda la producción de la compañía ni alcanza otros productos que no coincidan con la identificación difundida por el organismo federal. Según el FSIS, el número de establecimiento, la fecha de empaque y el código de artículo son los elementos que permiten determinar si una caja forma parte del retiro.

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Las autoridades pidieron a distribuidores, restaurantes y operadores de servicios de comida que revisen sus depósitos, cámaras frigoríficas y registros de recepción de mercancías. El producto fue enviado a cuatro estados, pero la información oficial no identifica a restaurantes, mayoristas o distribuidores concretos que hayan recibido las cajas. De acuerdo con el FSIS, las unidades incluidas en la alerta no deben ser servidas, utilizadas en preparaciones ni conservadas para una eventual venta.

Los datos que deben verificar los establecimientos son los siguientes:

Cajas de cartón de 10 libras , unos 4,5 kilogramos.

Nombre comercial: “Fontanini PORK SAUSAGE LINKS” .

Código de artículo: “ITEM 393” .

Fecha de empaque: “PACKED ON 06/23/2026” .

Número de establecimiento: “EST. 6944” .

Fecha de producción: 23 de junio de 2026.

El Departamento de Educación de California, que difundió la notificación federal a operadores de programas de alimentación, reprodujo esos identificadores y solicitó que los responsables revisen sus existencias. La comunicación estatal se dirigió, entre otros sectores, a entidades que administran servicios de comida bajo programas supervisados por organismos públicos.

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La investigación oficial comenzó tras la recepción de dos quejas de clientes que detectaron fragmentos de plástico transparente en el producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el FSIS ordenó retirar 2.320 libras de salchichas de cerdo?

El retiro comenzó después de que la empresa recibiera dos quejas de clientes por la presencia de plástico duro y transparente en las salchichas. El FSIS no detalló la procedencia de las quejas, la cantidad de unidades involucradas ni el punto de la cadena de producción o distribución en el que pudo haberse producido la contaminación. Según el FSIS, la investigación se centró en la posibilidad de que el material extraño estuviera presente en unidades distribuidas al sector de servicios de comida.

La agencia informó que, al momento de emitir el anuncio, no existían reportes confirmados de lesiones ni reacciones adversas asociadas con el consumo de los productos retirados. El aviso oficial señala que cualquier persona que crea haber sufrido una lesión vinculada con un alimento debe consultar a un profesional de la salud. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la ausencia de lesiones confirmadas no impide la emisión de un retiro si la evaluación técnica determina que el producto puede representar un riesgo.

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El plástico duro figura entre los materiales extraños que pueden motivar un retiro de alimentos cuando existe la posibilidad de lesiones físicas, como cortes en la boca, daños dentales o afectaciones internas. El FSIS evalúa cada caso según el tipo de contaminante, el producto involucrado, la cantidad distribuida y el alcance de la comercialización. Según la clasificación publicada por el FSIS, la categoría Clase I se reserva para situaciones con una probabilidad razonable de consecuencias graves.

¿En qué estados se distribuyeron las salchichas retiradas?

La distribución alcanzó California, Florida, Michigan y Nevada. El comunicado federal precisa que las cajas fueron enviadas a distribuidores y que el destino final previsto eran restaurantes y otros operadores de servicios de alimentos. El producto no llegó al circuito de venta minorista directa, según el FSIS, por lo que no se incluyó una advertencia para revisar compras hechas en supermercados.

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La situación coloca la responsabilidad principal sobre empresas que reciben, almacenan, preparan o sirven alimentos. Los distribuidores deben identificar los lotes enviados a sus clientes y los restaurantes deben verificar si conservaron el producto en congeladores. El FSIS expresó preocupación por la posibilidad de que todavía haya cajas almacenadas en instalaciones gastronómicas y pidió evitar que lleguen a los platos de los clientes.

La agencia federal indicó que los establecimientos deben desechar los productos afectados o devolverlos al lugar de compra. “Los establecimientos de servicios de alimentos y los restaurantes deben abstenerse de servir este producto”, señaló el aviso del FSIS. La autoridad añadió que los artículos identificados deben ser descartados o devueltos a los proveedores, de acuerdo con los procedimientos comerciales aplicables.

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El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria catalogó la alerta como un retiro de Clase I debido a la probabilidad de riesgo sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa que el retiro de salchichas sea de Clase I?

Los retiros del FSIS se ordenan en tres niveles según la evaluación sanitaria. La Clase I corresponde a productos cuya utilización o consumo presenta una probabilidad razonable de provocar consecuencias adversas graves o la muerte. La Clase II se reserva para casos en los que la posibilidad de efectos graves es remota, mientras que la Clase III se aplica cuando no es probable que el consumo provoque consecuencias sanitarias adversas. Según el FSIS, las categorías no son una evaluación de la conducta de la empresa, sino una clasificación del riesgo asociado con el producto.

El organismo federal inspecciona productos de carne, aves y huevos procesados que se comercializan en Estados Unidos. Cuando detecta o recibe información sobre un posible riesgo, puede trabajar con las empresas para retirar los lotes alcanzados y publicar alertas dirigidas a distribuidores, comercios y consumidores. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las empresas son responsables de iniciar los retiros, mientras que el FSIS verifica la efectividad de las medidas y comunica la información sanitaria.

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En este caso, las autoridades no anunciaron cambios en los procedimientos generales de inspección ni comunicaron una ampliación del retiro hacia otros productos de Fontanini Foods LLC. Tampoco informaron sobre nuevas zonas de distribución, otros códigos de artículo o partidas elaboradas en fechas distintas. Según el FSIS, la alerta se circunscribe a las cajas identificadas con el código “ITEM 393” y la fecha de empaque del 23 de junio de 2026.

Qué deben hacer los restaurantes y operadores de alimentos

Los responsables de restaurantes, empresas de catering, cocinas institucionales y distribuidores deben cotejar sus registros con los datos publicados en la alerta. Si encuentran cajas del producto alcanzado, no deben servirlas ni incorporarlas a ninguna preparación. Según el FSIS, las opciones indicadas son destruir la mercancía o devolverla al lugar donde fue adquirida.

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Para quienes consumen alimentos fuera de sus hogares, la información disponible indica que el producto no se vendió en supermercados. Por esa razón, la verificación de los códigos y lotes corresponde a los negocios que integran la cadena de servicios de comida. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos puede actualizar la alerta si identifica nuevos destinos de distribución, reportes sanitarios o cambios en el alcance del retiro.