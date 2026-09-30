WhatsApp da herramientas para que padres cuiden a sus hijos sin tener que ver su celular

WhatsApp lanzó herramientas de control parental para administrar la privacidad en cuentas de adolescentes.

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con el objetivo de que los adultos tengan un registro más detallado de su actividad y la información que otros pueden ver sobre ellos. WhatsApp anunció nuevos controles parentales pensados para cuidar de la seguridad y privacidad de adolescentes,

La compañía explicó que, a medida que los adolescentes crecen, cambia también la forma en que se comunican, y que padres y madres piden mecanismos para orientarlos sin necesidad de revisar directamente sus conversaciones.

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Cuáles son los nuevos controles parentales para adolescentes

Los controles parentales para adolescentes en WhatsApp son un conjunto de herramientas opcionales que permite a padres y madres configurar la privacidad, los grupos, los Canales, el Estado y Meta AI de la cuenta de un hijo adolescente, sin acceder a sus mensajes personales, que permanecen cifrados de extremo a extremo.

Con esta función, los adultos podrán elegir la configuración de privacidad que consideren adecuada para su hijo o hija, por ejemplo quién puede ver su foto de perfil o quién puede agregarlo a grupos.

Los adolescentes necesitan la aprobación del adulto mediante un PIN para modificar los ajustes establecidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Si el adolescente quiere modificar alguna de esas configuraciones, deberá contar con la aprobación de su padre, madre o tutor mediante un PIN definido previamente por el adulto.

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Alertas y funciones que podrán administrar los padres

Para mantenerse al tanto de los contactos de sus hijos, los padres recibirán una notificación cuando el adolescente entre o salga de un grupo, y también cuando un grupo del que forma parte crezca de forma significativa.

Además, podrán decidir cómo su hijo utiliza los Canales, quién puede ver sus actualizaciones de Estado y quién puede ver las de él.

La herramienta también contempla Meta AI: los padres podrán elegir entre la configuración predeterminada para mayores de 13 años o una opción más estricta llamada “Contenido limitado”.

Los padres reciben una notificación cuando el adolescente entra o sale de un grupo de chat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó la compañía, estos controles buscan favorecer conversaciones abiertas entre padres y adolescentes sobre el uso de WhatsApp, sin comprometer la privacidad de los mensajes de ninguna de las partes.

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Todos los ajustes se manejan con un único PIN y con alertas claras, y son totalmente opcionales: cada familia decide cuánto acompañamiento necesita, y puede modificar o desactivar los controles cuando lo considere necesario.

Aun con los controles activos, los mensajes y llamadas del adolescente siguen protegidos con cifrado de extremo a extremo, de modo que nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede acceder a su contenido.

Cómo son las cuentas administradas por padres: la herramienta ya disponible

Antes de esta actualización para adolescentes, WhatsApp ya contaba con las cuentas administradas por padres, pensadas para usuarios menores de 13 años (o de la edad mínima que exija cada país) y que deben ser configuradas por un adulto mayor de 18 años.

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El cifrado de extremo a extremo garantiza la privacidad de los mensajes y llamadas de los menores. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Estas cuentas se centran exclusivamente en mensajes y llamadas, por lo que no tienen acceso a funciones como Meta AI, Canales, Estado, restricción de chats, bloqueo de aplicación, dispositivos vinculados, ubicación en tiempo real ni mensajes de visualización única o temporales en chats individuales. Tampoco muestran anuncios.

De forma predeterminada, solo los contactos guardados pueden enviarle mensajes o llamar a una cuenta administrada, y únicamente el adulto a cargo puede agregarla a grupos. Los mensajes o invitaciones de contactos desconocidos se van a una carpeta de solicitudes que el padre o madre debe aprobar.

En materia de privacidad, solo los contactos guardados pueden ver de forma predeterminada la foto de perfil, la sección “Info.” y el estado en línea del menor, y solo el adulto a cargo puede modificar esa configuración.

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Cómo se configura y qué ocurre al cumplir 13 años

El proceso de configuración comienza con la descarga de WhatsApp en el teléfono del menor y la selección de “Crea una cuenta administrada por padres”, con registro del número y la fecha de nacimiento del hijo o hija.

El menor recibe acceso completo a WhatsApp al cumplir la edad mínima de trece años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, el adulto vincula esa cuenta con su propio teléfono mediante un código QR y crea un PIN de seis dígitos, clave para modificar la privacidad y que no debe compartirse con el menor.

Completado el registro, el menor define su nombre y foto de perfil, mientras el adulto recibe alertas sobre movimientos relevantes: nuevos contactos, bloqueos, reportes o crecimiento de grupos.

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Al cumplir 13 años, o la edad mínima exigida en su país, el menor recibe acceso completo a la aplicación sin controles previos. Si la cuenta del adulto se desactiva, todas las cuentas administradas vinculadas quedan inactivas hasta asociarse a un perfil de padre o madre activo.