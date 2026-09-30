La sumisión en el primer round que sufrió la argentina Camila Reynoso en la pelea por un contrato en UFC

Camila Reynoso perdió por sumisión en DWCS

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La argentina Camila Reynoso no consiguió un lugar en la Ultimate Fighting Championship (UFC) tras caer en el Dana White’s Contender Series (DWCS), el programa que permite a peleadores aspirar a un contrato con la principal organización de artes marciales mixtas. La brasileña Aieza Bertolso se impuso en el primer asalto mediante un estrangulamiento invertido.

El combate se disputó en Las Vegas, en la división de peso paja femenino, que contempla un límite de 52 kilos o 115 libras. Bertolso, que llegaba invicta al cruce, finalizó la pelea a los 3:02 minutos del primer round y frenó las aspiraciones de Reynoso de ingresar de forma directa a UFC.

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La derrota dejó el récord profesional de la peleadora argentina en nueve victorias y dos derrotas. Reynoso, nacida el 28 de agosto de 2003, acababa de cumplir 23 años y afrontaba una de las oportunidades de mayor exposición de su carrera fuera del circuito regional.

El duelo ante Aieza Bertolso enfrentó a dos peleadoras de la categoría paja que buscaban dar un paso hacia el escenario de UFC. La definición llegó antes de la mitad del primer round, cuando la brasileña aprovechó el espacio y se posicionó para cerrar una llave de estrangulamiento invertida que obligó a Reynoso a rendirse.

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Reynoso perdió por sumisión en el primer round

El resultado interrumpió la secuencia de triunfos que la argentina había acumulado desde agosto de 2025. El 27 de ese mes, Reynoso venció por decisión unánime a Nicole Geraldo en el evento Combate Global: Mexico vs. Argentina.

Más tarde, sumó dos victorias bajo la organización Samurai Fight House, promotora en la que obtuvo títulos y consolidó parte de su recorrido en las artes marciales mixtas de la región. El 18 de septiembre de 2025 derrotó a Martinez por nocaut técnico en el segundo asalto de Samurai Fight House 24.

El 29 de diciembre de 2025, Reynoso cerró el año con otra definición antes del límite. En esa ocasión superó a Maria Luiza por nocaut técnico a los 4:22 minutos del tercer round, durante Samurai Fight House 26. Ese triunfo elevó su marca a nueve victorias y una derrota antes de la presentación en el DWCS.

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La presentación en el Dana White’s Contender Series se produjo después de la participación de Reynoso en The Ultimate Fighter (TUF), el reality de UFC que reúne a peleadores en busca de una oportunidad dentro de la organización. Ese recorrido le permitió sumar experiencia en una instancia de alcance internacional antes de su combate en Las Vegas.

Reynoso representa al gimnasio Team Martínez MMA y compite en una categoría que reúne a peleadoras de hasta 52 kilos. Su paso por el DWCS no derivó en un contrato, aunque la pelea la ubicó frente a una rival invicta y en una cartelera observada por los responsables deportivos de UFC. El programa funciona como una plataforma de evaluación para atletas que buscan incorporarse a la empresa encabezada por Dana White.

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Ailín Pérez acompañó a Reynoso desde la esquina

La argentina llegó a esta instancia como una de las peleadoras sudamericanas con proyección en la división paja. Su historial incluía definiciones por nocaut técnico, una victoria por decisión unánime y una experiencia previa en el formato de The Ultimate Fighter.

Durante la pelea, Ailín Pérez, peleadora argentina de UFC, estuvo en la esquina de Reynoso. Ambas comparten entrenamientos y habían coincidido como campeonas de Samurai Fight House antes de que Pérez asumiera un lugar de acompañamiento y apoyo estratégico para la joven luchadora albiceleste.

La presencia de Pérez en Las Vegas, tras acender al segundo lugar del ranking de su categoría recientemente, vinculó a dos atletas argentinas que desarrollaron parte de sus carreras en el ámbito regional antes de competir en instancias internacionales. Para Reynoso, la velada representó su primer combate en el Dana White’s Contender Series y una oportunidad para acceder a UFC.

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La caída ante Bertolso cerró una etapa de tres victorias consecutivas entre agosto y diciembre de 2025 y dejó a la peleadora con un registro de 9-2 como profesional. Pese a este traspié, la luchadora sigue siendo una de las peleadoras sudamericanas con más proyección en la compañía. Cabe recordar el caso de Kevin Vallejos, quien en su primera participación en DWCS cayó frente a Jean Silva, antes de volver a tener una oportunidad que no desaprovechó contra Cam Teague: hoy se ubica en el TOP 10 de su categoría en UFC.