El descargo de La Joaqui por las críticas a su romance con Tiago PZK: “Cosas dolorosas y falsas”

El descargo de La Joaqui contra Luck Ra y el cuestionamiento sobre su romance con Tiago PZK: “Cosas dolorosas y falsas”

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La Joaqui pidió respeto por su intimidad tras la ruptura con Luck Ra y su vínculo con Tiago PZK. La cantante publicó un extenso descargo donde expresó su molestia luego de que su expareja hablara de su presente sentimental. Defendió su derecho a transitar el duelo en privado y pidió que no se utilicen los nombres de los involucrados para profundizar el conflicto.

La artista de RKT compartió un extenso mensaje a través de su canal de difusión de Instagram, en el que reclamó por la exposición de aspectos de su vida privada, a dos meses de su separación del cuartetero y tras la confirmación de su vínculo con el rapero. La artista pidió que se eviten los ataques en redes y sostuvo que cada persona procesa una ruptura con tiempos propios.

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“Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía”, señaló La Joaqui desde su canal de difusión de Instagram

“Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas”, escribió. En ese sentido, cuestionó que personas ajenas y cercanas a la expareja se refirieran públicamente a situaciones que, según planteó, pertenecen a su intimidad.

La intérprete de “Dos besitos” y “Yakuza” sostuvo que existe “un abismo” entre lo que sucede durante una relación y lo que ocurre una vez que esa pareja termina. “Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía”, señaló.

“Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado”, expresó la artista

En su descargo, La Joaqui afirmó que conserva recuerdos y afecto por el vínculo que terminó, aunque remarcó que eso no implica querer retomarlo. “Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado”, expresó.

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También rechazó la idea de que comenzar una nueva etapa afectiva invalide el dolor que atravesó después de la separación. “No necesito llegar a la indiferencia para saber que una relación terminó”, escribió, antes de definir la madurez emocional como la capacidad de entender lo que se siente y decidir qué hacer con ello.

"Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad", manifestó

La relación entre La Joaqui y Luck Ra terminó a fines de julio, luego de casi dos años juntos. Tras el anuncio, empezaron a circular versiones sobre una supuesta infidelidad y sobre los motivos del final.

En medio de esas especulaciones, Tuli Acosta, amiga cercana de Luck Ra, fue señalada en redes sociales como una posible tercera en discordia. Tanto ella como el cantante negaron públicamente que hubiera existido un vínculo amoroso entre ellos.

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Acosta contó que las versiones afectaron su vida personal y sostuvo que habló en privado con La Joaqui y Luck Ra. Además, confirmó que inició acciones legales contra creadores de contenido a los que responsabiliza por difundir acusaciones que, según su versión, perjudicaron su dignidad y la de su familia.

“Si quieren apoyarme les pido que no ataquen a nadie de mi parte, ya que tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa”, concluyó la intérprete de "Dos besitos" y "Yakuza"

El nombre de Tuli volvió a quedar en el centro de la escena después de que La Joaqui hablara de experiencias de deslealtad en sus relaciones anteriores. Luck Ra respondió con un comunicado en el que negó haberle sido infiel y pidió no seguir vinculado a esa historia.

En otro tramo de su mensaje, la intérprete sostuvo que eligió seguir abierta a la posibilidad de construir una familia. “Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad”, planteó.

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La artista vinculó esa reflexión con su presente y aclaró que haber avanzado después de una ruptura no borra lo vivido. “Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”, escribió.

La foto de Tiago PZK con La Joaqui donde confirmaron su romance (Instagram)

El romance con Tiago PZK quedó confirmado de forma pública el 28 de septiembre, cuando el músico compartió una foto junto a La Joaqui mientras descendían de un avión privado. La imagen llegó después de semanas de rumores y de mensajes cruzados con Luck Ra.

Hacia el cierre, la cantante pidió que se respete su futuro y que cesen las referencias públicas a la relación que terminó. “Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”, manifestó. Además, se dirigió a quienes la acompañan en redes para pedirles que no ataquen a otras personas. “Si quieren apoyarme les pido que no ataquen a nadie de mi parte, ya que tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa”, concluyó.

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En una entrevista con SQP (América TV), Luck Ra se había refirió a la relación que mantuvo con La Joaqui y al vínculo que tenía con Tiago PZK antes de que se hiciera público el romance. “Ella siempre me trató con muchísimo amor, con muchísimo respeto”, aseguró sobre su expareja.

“Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”, manifestó La Joaqui sobre Luck Ra y el comienzo de su romance con Tiago PZK (Instagram)

Consultado sobre si considera que Tiago lo traicionó, evitó una definición tajante, aunque reconoció que la situación le dolió. “Obviamente que duele. Sí, soy una persona, ¿qué querés que te diga?”, respondió. Luego diferenció el afecto que conserva por La Joaqui del que tiene por el músico: dijo que aún le guarda “un aprecio increíble, más no con Tiago”.

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El cantante sostuvo que su relación con Tiago iba más allá de encuentros ocasionales. “Venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, enumeró. Frente a las versiones que planteaban que no eran cercanos, fue contundente: “Sí te puedo asegurar que fuimos muy amigos”.

El cuartetero aseguró en el ciclo de Yanina Latorre que mantenía una amistad cercana con el artista. Qué dijo sobre el flamante noviazgo con la cantante (Video: SQP/ América TV)

Luck Ra también contó que, tras la separación, había hablado con pocas personas, entre ellas Tiago PZK y Lit Killah. Según relató, se encontraba en Nueva York cuando se enteró de que su ruptura con La Joaqui ya se había hecho pública. “Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, afirmó.

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Además, recordó mensajes de apoyo que, con el paso del tiempo, le generaron malestar. “El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’. Esos mensajes después me hicieron muy mal”, expresó.