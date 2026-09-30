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Netanyahu dijo que el piloto que apuñaló a su colega quería estrellar el avión de Flydubai que iba rumbo a Israel

El primer ministro israelí habló de un “incidente de seguridad extremadamente grave” y de “héroes” que evitaron una tragedia. El ministro de Defensa dijo que fue un “atentado yihadista”

Benjamin Netanyahu habla con pilotos y personal de tierra de la Fuerza Aérea en la base de Tel Nof, Israel. Un día antes del incidente de Flydubai, advirtió que sus enemigos podrían intentar un ataque antes de las elecciones (Jna Editor/Zuma Press/Europa Press)
Benjamin Netanyahu habla con pilotos y personal de tierra de la Fuerza Aérea en la base de Tel Nof, Israel. Un día antes del incidente de Flydubai, advirtió que sus enemigos podrían intentar un ataque antes de las elecciones (Jna Editor/Zuma Press/Europa Press)
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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que “todos los indicios muestran” que uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita, después de apuñalar a su colega, intentó estrellar el avión con sus pasajeros a bordo.

Poco después, el ministro de Defensa, Israel Katz, fue más lejos y dijo que se trató de “un intento de atentado terrorista yihadista”.

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“Esta mañana hubo un incidente de seguridad extremadamente grave”, dijo Netanyahu en su primera declaración pública, en un video difundido por su oficina. “Casi todos los pasajeros del vuelo eran israelíes”.

Según el primer ministro, cuando el avión se acercaba a Israel, “uno de los pilotos apuñaló al otro, y todos los indicios muestran que intentó estrellar el avión junto con sus pasajeros”.

El relato de un pasajero

Imágenes desde el interior del avión que aterrizó en Arabia Saudí

Netanyahu contó que habló con un pasajero israelí, que le dijo que el avión entró en picada y que, de alguna manera, logró irrumpir en la cabina junto con un integrante de la tripulación. Juntos, según ese relato, frenaron al piloto mientras intentaba dañar los sistemas del avión. Otro tripulante entró luego a la cabina y estabilizó la aeronave.

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El primer ministro dijo que su gobierno está en contacto continuo con las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de los pasajeros y su regreso a casa, y que instruyó a los servicios de seguridad a tomar medidas para evitar intentos similares. Saludó además a los “héroes” que “salvaron muchas vidas y demostraron gran valentía”: “Evitaron una grave tragedia”.

Katz: “Un intento de atentado yihadista”

Katz sostuvo que “el grave incidente en el avión de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista.
Katz sostuvo que “el grave incidente en el avión de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista.

En un comunicado, Katz sostuvo que “el grave incidente en el avión de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista, que se frustró solo gracias a la valentía de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina, redujeron al terrorista y, con sus propias manos, devolvieron el control del avión a otra tripulación que estaba allí”. Según el ministro, “de acuerdo con la información inicial en nuestro poder, el terrorista tenía una sola intención: estrellar el avión con todos sus pasajeros”.

Netanyahu y Katz son las primeras autoridades israelíes de ese rango en atribuir públicamente una intención al piloto. Horas antes, la oficina de Netanyahu había dicho que la situación estaba bajo control y que no se trató de un intento de secuestro.

The Times of Israel había indicado previamente también que se examinan otras hipótesis, entre ellas un episodio de salud mental.

Lo que se sabe del sospechoso

Dos funcionarios israelíes dijeron a CNN que el copiloto es omaní y el capitán, emiratí. Ynet y Walla lo publicaron también. No hay confirmación oficial, y en las declaraciones de Netanyahu y Katz no se mencionan nacionalidades. Según Ynet, el sospechoso fue entregado a las autoridades saudíes para ser interrogado, con participación de Israel. La ministra de Transporte, Miri Regev, pidió suspender los vuelos de Flydubai a Israel, y la Autoridad de Aeropuertos revisa cómo se autorizó al copiloto a volar al país, según el Canal 12.

Otros pasajeros contaron al Canal 12 que vieron sangre en la cabina y que israelíes y tripulantes redujeron al agresor. El Canal 12 informó además que dos pilotos en ropa civil que viajaban como pasajeros tomaron los mandos. Flydubai confirmó que el vuelo “experimentó un incidente” y que aterrizó de forma segura en Tabuk.

Las declaraciones llegan poco después de que Netanyahu advirtiera sobre amenazas de seguridad crecientes y habló de indicios de un ataque durante las elecciones de octubre en Israel. El Ejército israelí, citado por medios locales, dijo que no tenía inteligencia sobre un ataque planificado.

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