Gordo Navideño 2026 repartirá unos USD 19.76 millones en su premio mayor y movilizará recursos para programas sociales en Costa Rica

El premio mayor será de ₡9.000 millones (USD 19,76 millones), mientras que cada fracción ganadora recibirá ₡50 millones (USD 109.800). Crédito: JPS

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La Junta de Protección Social (JPS) anunció el lanzamiento oficial del Gordo Navideño 2026, uno de los sorteos de lotería de mayor tradición en Costa Rica, que este año entregará un premio mayor de ₡9,000 millones (USD 19.76 millones), equivalente a ₡50 millones por fracción (USD 109,800).

El Sorteo Extraordinario de Navidad N.° 4932 se realizará el próximo domingo 20 de diciembre, con una estructura de premios que también contempla un segundo lugar de ₡900 millones (USD 1.98 millones), equivalente a ₡5 millones por fracción (USD 10,980), y un tercer premio de ₡450 millones (USD 988,200), es decir, ₡2.5 millones por fracción (USD 5.490).

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A estos montos se sumarán premios adicionales de ₡10 millones (USD 21,960), ₡4 millones (USD 8,784), ₡2 millones (USD 4,392) y ₡1,5 millones (USD 3,294), como parte de la oferta con la que la institución espera mantener el interés de los compradores durante los meses previos al sorteo.

Sin embargo, desde la institución destacaron que el impacto económico del tradicional sorteo de diciembre no se limita únicamente a quienes resulten ganadores. Para esta edición, la JPS proyecta generar más de ₡5,000 millones (USD 10.98 millones) para organizaciones sociales, además de más de ₡4,800 millones (USD 10.54 millones) para las personas vendedoras de lotería.

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También se prevé destinar ₡403 millones (USD 884,988) al Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL), mientras que la recaudación asociada al sorteo permitiría aportar más de ₡680 millones (USD 1.49 millones) en impuestos.

Paola Nájera Abarca, presidenta de la Junta de Protección Social, aseguró que la compra de lotería oficial representa una fuente de financiamiento para numerosos programas de asistencia en Costa Rica.

“El Gordo Navideño es mucho más que la posibilidad de ganar un premio. Cada vez que una persona compra un producto oficial de la Junta, también contribuye a sostener programas y servicios que benefician a poblaciones de todo el país. Eso es precisamente lo que significa ‘Jugás vos y ganamos todos’”, señaló.

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Según datos de la JPS, los recursos provenientes de sus productos permiten respaldar cerca de 500 programas sociales y más de 400 Organizaciones de Bien Social, que atienden a poblaciones como personas adultas mayores, personas con discapacidad y pacientes con cáncer, además de apoyar distintos servicios hospitalarios.

La institución reiteró por esta razón su llamado a participar únicamente mediante productos legales y canales autorizados.

La Junta de Protección Social lanzó oficialmente el Gordo Navideño 2026, cuyo sorteo se realizará el 20 de diciembre. Crédito: JPS

Fracción costará ₡2.500, USD 5,49

Para la temporada de este año, cada fracción del Gordo Navideño tendrá un precio oficial de ₡2,500 (USD 5.49).

El entero correspondiente a las primeras cuatro emisiones tendrá un costo de ₡100,000 (USD 219.60), mientras que la última emisión estará integrada por 20 fracciones, con un valor total de ₡50,000 (USD 109.80).

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Una de las prioridades de la estrategia comercial será combatir la especulación sobre el precio de la lotería, un fenómeno que suele intensificarse conforme se acerca la fecha del sorteo y aumenta la demanda por determinados números.

Para ello, la Junta anunció la instalación de 67 Espacios Libres de Especulación en diferentes puntos del territorio nacional, acompañados de giras de venta en sitios considerados estratégicos y de fácil acceso.

La intención es que los consumidores puedan encontrar las fracciones directamente al precio establecido oficialmente.

Allan Marín Roldán, gerente general de la JPS, insistió en que las personas no necesitan pagar sobreprecios para participar.

“No es necesario pagar más del precio oficial para participar en el Gordo Navideño. Nuestro llamado es sencillo: compre a precio oficial, compre a personas vendedoras autorizadas y utilice los canales oficiales de la Junta de Protección Social”, afirmó.

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La institución habilitará 67 Espacios Libres de Especulación para facilitar la compra de lotería a precio oficial en diferentes zonas del país. Crédito: JPS

Promociones entre octubre y diciembre

La temporada del Gordo Navideño estará acompañada además de distintas promociones entre octubre y diciembre, tanto para quienes compren mediante vendedores tradicionales como para quienes utilicen plataformas digitales.

Entre las iniciativas anunciadas figura el Sorteo de Enteros del Gordo Navideño, mediante el cual las personas podrán activar dos fracciones en JPS Plus para participar en ocho sorteos de 100 enteros.

Durante noviembre regresarán también los Dados de la Suerte. Quienes activen cinco fracciones del Gordo en JPS Plus podrán competir por premios en efectivo, entre ellos un premio mayor promocional de ₡10 millones (USD 21,960).

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Para las compras realizadas a través de JPS en Línea, la institución anunció una promoción exclusiva durante noviembre y diciembre, que contempla seis sorteos semanales con 15 premios en cada uno.

Además, entre el 1.° y el 21 de diciembre estará disponible el denominado Coleccionable Digital, que repartirá 300 premios en efectivo por un total de ₡300 millones (USD 658,800).

Saray Barboza Porras, gerente interina de Producción, Comercialización y Operaciones, aseguró que la estrategia busca mantener una oferta diversificada de oportunidades durante toda la temporada.

“Hemos preparado una estrategia que acompañará al Gordo Navideño desde su salida a la venta hasta el gran sorteo. Queremos ofrecer más oportunidades de participar y ganar, combinando nuestros canales tradicionales, el canal digital, los Puntos Max, presencia territorial y diferentes promociones”, explicó.

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A las promociones se sumará además el Acumulado Millonario. Según indicó la institución, quienes compren fracciones del Gordo Navideño participarán automáticamente por los premios que sean definidos por la denominada tómbola caliente, incorporando nuevas posibilidades relacionadas con la compra de lotería oficial.