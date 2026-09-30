Instalan Claude, la IA de Anthropic, en un Nokia de 2007 con funciones de voz y envío de imágenes

Un desarrollador adaptó el antiguo celular Nokia para que pueda transcribir audios y responder preguntas sobre fotografías con Claude de Anthropic, dos funciones habituales en los smartphones actuales.

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Un desarrollador consiguió adaptar un antiguo teléfono móvil para que pueda interactuar con uno de los asistentes de inteligencia artificial más conocidos. El proyecto permite enviar mensajes de voz, consultar fotografías y mantener conversaciones con Claude, pese a que el Nokia 6300 cuenta con apenas 8 MB de memoria y fue diseñado mucho antes de la llegada de los actuales modelos de IA.

La iniciativa fue desarrollada por Emir, quien compartió los avances en una publicación en la que mostró cómo incorporó nuevas funciones al dispositivo. La propuesta no consiste en instalar directamente el modelo de Anthropic en el teléfono, sino en utilizar una aplicación que se conecta a un servidor externo, encargado de procesar las solicitudes y devolver las respuestas.

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De esta manera, un equipo lanzado en 2007 puede realizar tareas que habitualmente requieren un smartphone moderno, aunque depende de una infraestructura externa para ejecutar las operaciones más complejas.

Claude puede ejecutarse en un Nokia 6300, respondiendo mensajes de voz e imágenes. (X)

Cómo funciona Claude en el Nokia 6300

El principal desafío del proyecto fue adaptar la conexión entre el Nokia 6300 y los servicios actuales de inteligencia artificial. El teléfono tiene recursos muy limitados y utiliza una versión antigua del protocolo de seguridad TLS, lo que dificulta su conexión directa con numerosos servicios de internet.

Para superar estas restricciones, Emir desarrolló una aplicación de aproximadamente 100 KB que funciona como intermediaria. El dispositivo envía las solicitudes a un servidor externo, donde se procesan antes de transmitir las respuestas al teléfono.

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Esta arquitectura permite utilizar diferentes modelos de inteligencia artificial. Aunque el desarrollador eligió Claude para demostrar el funcionamiento, explicó que también sería posible integrar servicios de OpenAI, xAI o modelos de código abierto.

Claude es la IA de Anthropic más comercial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La aplicación incorpora una interfaz que permite conversar con el asistente y aprovechar funciones que no estaban contempladas cuando se fabricó el dispositivo. Sin embargo, su funcionamiento depende de la conexión con el servidor, que es el encargado de realizar prácticamente todo el procesamiento.

El Nokia 6300 ahora puede enviar mensajes de voz a la IA

Una de las principales novedades del proyecto es la posibilidad de hablar con Claude desde el antiguo teléfono. El Nokia 6300 puede grabar mensajes de voz, aunque carece de las herramientas necesarias para convertirlos directamente en texto.

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Para resolver esa limitación, el desarrollador implementó un sistema que envía las grabaciones a un servidor externo. El dispositivo registra el audio en formato AMR y, según Emir, un mensaje de 15 segundos ocupa aproximadamente 25 KB, un tamaño que permite transmitirlo mediante una conexión 2G en unos segundos.

Una vez recibido, el servidor utiliza ffmpeg para convertir el archivo a formato WAV. Posteriormente, una API de OpenAI se encarga de transcribir el contenido y devolverlo al teléfono.

Un desarrollador logró ejecutar Claude en un Nokia de hace 20 años. (X)

El texto aparece en el cuadro de conversación, donde el usuario puede revisarlo y modificarlo antes de enviarlo a Claude. Todo el proceso tarda entre dos y tres segundos, de acuerdo con el desarrollador, quien también señaló que sería posible utilizar Whisper, una alternativa de código abierto, para realizar la transcripción.

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También puede analizar fotografías desde el teléfono

La segunda función incorporada permite enviar imágenes a la inteligencia artificial. Los usuarios pueden tomar fotografías con la cámara del Nokia 6300 o seleccionar archivos almacenados en la galería para consultar su contenido.

La cámara del dispositivo captura imágenes JPEG con una resolución de 640 por 480 píxeles. Estas fotografías ocupan aproximadamente 47 KB y pueden enviarse en unos tres segundos. También es posible seleccionar imágenes de hasta 1 MB desde la galería.

Claude es una de las IA más potentes que existen en el mercado hoy en día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cuando el servidor recibe una fotografía, la redimensiona a 1.024 píxeles y la envía a Claude para que analice su contenido. De esta manera, el usuario puede formular preguntas sobre lo que aparece en la imagen y continuar la conversación con el asistente.

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Esta función amplía las posibilidades de un teléfono que originalmente no fue diseñado para trabajar con herramientas de reconocimiento visual basadas en inteligencia artificial.

Un proyecto que recupera un sueño de hace 20 años

Emir explicó que la iniciativa también tiene un componente personal. Durante su infancia soñaba con desarrollar aplicaciones para teléfonos como el Nokia 6600, pero las limitaciones tecnológicas de aquella época le impidieron concretar ese objetivo.

Un Nokia de hace 20 años pudo ejecutar Claude. (X)

Casi dos décadas después, logró adaptar un dispositivo de características similares para interactuar con modelos de inteligencia artificial. El desarrollador compartió el código del proyecto en GitHub, donde otros usuarios pueden consultar el trabajo realizado.

La publicación inicial también generó interés en las redes sociales. Según Emir, superó los 3,5 millones de visualizaciones y las 50.000 interacciones. Al sumar su difusión en otras plataformas, calculó que el alcance total podría situarse entre ocho y diez millones de visualizaciones.

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